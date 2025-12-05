Omar Ramírez Luckie

Editor Latam

Editor especializado en deportes con dos décadas de experiencia en medios digitales y proyectos internacionales. Me desarrollé en medios como ESPN, Mediotiempo y Bolavip, entre otros, y actualmente desempeño el cargo de Editor LATAM en GOAL, donde coordino la estrategia editorial en español, gestiono un equipo regional y desarrollo coberturas especiales para algunos de los eventos más importantes del deporte mundial. Además, he cubierto en sitio el Mundial de Rusia 2018 y los Juegos Olímpicos de Río 2016 y París 2024.

A lo largo de mi carrera he trabajado entre periodismo, marketing deportivo y gestión de contenidos, colaborando con marcas, ligas y clubes para crear narrativas que conecten con los fans. También he participado en contenidos y activaciones con equipos de NFL como Kansas City Chiefs y Miami Dolphins, así como en proyectos especiales que combinan storytelling, redes sociales y experiencias para la afición.

Me apasiona contar historias que vayan más allá del marcador: relatar la cultura que rodea al deporte, las emociones de la afición y el impacto de los grandes eventos en la vida cotidiana.

