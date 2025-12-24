Tensión con Vinicius: ¿cambio de apuesta en ataque?

Tras salir silbado y crecer las especulaciones, Vinicius podría perder la titularidad ante el Betis. Analizamos las alternativas ofensivas.

🔮Mercado de goleadores del Real Madrid

Cuotas

Apuestas Cuota ⭐ Kylian Mbappé 1.55 Endrick 2.15 Vinicius Junior 2.15 Rodrygo Goes 2.80

Cuotas cortesía de Codere. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🤔La titularidad de Vinicius en duda

Vinícius Junior pasó de ser el jugador favorito de la afición a convertirse en uno de los más criticados, principalmente por su bajo rendimiento en las temporadas recientes. La exigencia del entorno madridista ha ido creciendo a medida que sus actuaciones dejaron de marcar la diferencia de forma constante.

Los números reflejan ese bajón deportivo: apenas 13 goles en lo que va del año y solo 5 en la presente temporada, cifras muy por debajo de lo esperado para un extremo llamado a liderar el ataque del Real Madrid.

El malestar de la afición quedó claramente expuesto en la gran silbatina que recibió Vinícius al ser sustituido en el partido frente al Sevilla. Un gesto contundente que evidenció la ruptura emocional entre el jugador y parte del público del Bernabéu.

Como respuesta, Vinícius retiró de sus redes sociales su foto con el Real Madrid y la reemplazó por una con la selección brasileña.

La tensión es evidente y las dudas sobre su titularidad ante el Betis son grandes, ya que no solo la relación con la afición parece dañada, sino que además el momento interno del equipo tampoco atraviesa su mejor etapa.

⚽Mbappé: una apuesta fija por anotar un gol

Un escenario completamente opuesto es el que vive Kylian Mbappé, actual goleador de la liga con 18 anotaciones, consolidado sin discusión como la principal referencia ofensiva del Real Madrid.

El delantero francés atraviesa un gran momento individual y se ha convertido en una apuesta fiable para marcar en cada partido. Su capacidad para generar peligro y definir en momentos clave lo mantienen como el arma más constante del equipo.

A pesar de las dudas que rodean el rendimiento colectivo del Madrid, Mbappé sigue respondiendo con goles, sosteniendo al equipo desde el ataque y demostrando por qué es el líder natural en el frente ofensivo.

🥅¿Es Endrick una posible opción para marcar gol?

No ha sido nada fácil la situación de Endrick en el Real Madrid, obligado a ver pasar las fechas desde el banco de suplentes y con muy pocas oportunidades para mostrarse en el campo.

Con Carlo Ancelotti recibió escasas opciones, y ahora, bajo la dirección de Xabi Alonso, apenas ha podido sumar minutos, lo que ha frenado su adaptación y continuidad en el equipo.

Sus apariciones se han limitado a algunos partidos de Copa del Rey y a minutos muy puntuales en Champions League, una clara señal de que Endrick no parece ser una carta ofensiva de plena confianza para el entrenador.

Por este motivo, la opción de un préstamo al Lyon se percibe como muy probable. En este contexto, una cuota por gol de Endrick no resulta especialmente atractiva, más aún cuando el delantero parece estar más enfocado en una posible salida del club que en convertirse en una alternativa ofensiva real para el conjunto merengue.

🔥La oportunidad más atractiva del mercado

Como última opción en ataque, Rodrygo aparece como una gran oportunidad de apuesta, con una cuota atractiva para una anotación. Su perfil encaja bien en un contexto donde otras piezas ofensivas generan más dudas.

Si bien no ha tenido un rendimiento estelar, Rodrygo se ha ido consolidando dentro del tridente ofensivo y, sin ser la gran figura, suele responder en el campo cuando el equipo lo necesita.

Con un solo gol en lo que va de la temporada, puede parecer una opción lejana a primera vista. Sin embargo, ese registro no refleja del todo su influencia ni su presencia constante en zonas ofensivas.

Su participación continua en los partidos del Real Madrid aumenta sus probabilidades de cara al gol y lo convierte, quizá, en la alternativa más atractiva en ataque si Vinícius finalmente no es de la partida.

