Villarreal vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 24/01/26

🔝Mejores apuestas Villarreal vs Real Madrid

Doble Oportunidad - Villarreal o Empate ⭐ @ 1.77 en bwin

El Villarreal marcará más de 1.5 goles ⭐ @ 2.20 en bwin

Alberto Moleiro marca en cualquier momento ⭐ @ 3.70 en bwin

Predicción de marcador: Villarreal 3-2 Real Madrid

Predicción de goleadores: Villarreal: G. Moreno, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro - Real Madrid: Kylian Mbappé, Vinicius Júnior

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Villarreal vs Real Madrid son cortesía de bwin, correctas a 23 de enero de 2026 a las 21:00 y sujetas a cambios.

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Villarreal llega a este partido tras una semana decepcionante. Fueron derrotados 2-0 en LaLiga por el Real Betis, antes de la derrota 2-1 en la Champions League ante el Ajax el martes. Sin embargo, no había mucho en juego en ese partido, ya que las ambiciones europeas del Submarino Amarillo ya habían terminado.

En general, el equipo de Marcelino ha tenido una excelente campaña doméstica. Están un puesto por debajo del Real Madrid en la clasificación y tienen un partido pendiente.

Los Blancos han disfrutado de una mejor semana, después de un comienzo desastroso en 2026. El nuevo entrenador Álvaro Arbeloa logró su primera victoria contra el Levante el fin de semana pasado. Luego, su equipo dominó al Mónaco 6-1 en Europa el martes por la noche.

⚽Alineaciones Probables Villarreal vs Real Madrid

Posible alineación del Villarreal:

Júnior, Pedraza, Veiga, Foyth, Navarro, Moleiro, Parejo, Gueye, Buchanan, Moreno, Mikautadze

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Carvajal, Camavinga, Valverde, Vinicius, Bellingham, Mastantuono, Mbappé

🔥Las mejores apuestas Villarreal vs Real Madrid

1er Pronóstico Villarreal vs Real Madrid: Doble Oportunidad - Villarreal o Empate @ 1.77 en bwin

Este es casi siempre uno de los retos más difíciles para el Real Madrid en el calendario de LaLiga. Solo han ganado en una de sus últimas ocho visitas ligueras a la Cerámica. El Submarino Amarillo suele encontrar la forma de estar a la altura de la ocasión cada vez que enfrenta a Los Blancos.

Aunque el Villarreal no tiene un gran récord contra equipos fuertes esta temporada, tienen suficiente calidad para exponer las debilidades del rival. Marcelino prepara a su equipo para jugar al contraataque y han evitado la derrota en el 79% de sus partidos de liga.

En casa, han sido particularmente fuertes, con un promedio de 2.50 puntos por partido. Los anfitriones también se encuentran entre los tres primeros de LaLiga tanto en goles marcados como en menos goles encajados.

Lo más conveniente es no dar demasiada importancia a su derrota a mitad de semana. Varios titulares descansaron contra el Ajax, siendo este partido claramente la prioridad. En relación a las apuestas Villarreal vs Real Madrid, parece haber valor en respaldar que el Submarino volverá a evitar la derrota en casa contra Los Blancos.

2ºPronóstico Villarreal vs Real Madrid: El Villarreal marcará más de 1.5 goles @ 2.20 en bwin

Una gran victoria entre semana ayudó a mejorar el ambiente en el Bernabéu, que había sido hostil el sábado pasado. Hubo menos abucheos contra el Mónaco y Vinicius Júnior realizó una de sus mejores actuaciones de la campaña. Sin embargo, aún hubo mucho que criticar desde el punto de vista defensivo.

El Mónaco, que había perdido siete de sus anteriores ocho partidos de la Ligue 1, tuvo 20 tiros durante los 90 minutos. El Real Madrid volvió a fallar en mantener una defensa sólida, una semana después de conceder tres goles contra el Albacete de Segunda División.

El mediocampista defensivo de los visitantes, Aurélien Tchouaméni, está suspendido por acumulación de amarillas, lo que dificulta aún más sus posibilidades. Eso podría ser un problema contra un equipo rival que es capaz de romper con verdadera velocidad.

Esta temporada, el Villarreal ha marcado al menos dos veces en el 80% de sus partidos de liga en la Cerámica y es probable que se repita. Esperamos más de 1.5 goles del local en las apuestas Villarreal vs Real Madrid, con una probabilidad implícita del 45.5%.

3er Pronóstico Villarreal vs Real Madrid: Alberto Moleiro marca en cualquier momento @ 3.70 en bwin

Aunque hay cuatro jugadores del Villarreal compitiendo por dos puestos en el frente, el rol de extremo izquierdo ya está decidido. Alberto Moleiro es la elección indiscutible en esa posición gracias a sus fantásticas actuaciones en las últimas semanas.

El fichaje de verano procedente de Las Palmas ha marcado cuatro goles en sus últimos seis partidos de LaLiga. Ha elevado su cuenta total a 8, la mayor cantidad de cualquier jugador que normalmente no comienza como delantero.

El regreso de Moleiro es aún más impresionante, ya que le tomó un tiempo adaptarse tras su llegada a la Cerámica. No encontró la red hasta la séptima jornada contra el Athletic. El joven de 22 años no ha mirado atrás desde entonces, anotando varios goles espectaculares para emerger como candidato para la selección española en el Mundial.

El Real Madrid sigue teniendo problemas en el lateral derecho. Dani Carvajal carece de ritmo de partido, pero podría ser titular dada la necesidad de usar a Fede Valverde en el mediocampo. Eso incrementa la sensación de que Moleiro dejará su marca y volverá a marcar.