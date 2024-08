Villarreal vs Celta Vigo Pronóstico y Apuestas LaLiga | 26/08/24

Villarreal vs Celta Vigo

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Villarreal vs Celta Vigo por LaLiga el 26/08/24.

La tercera jornada de LaLiga arranca este lunes a las 21:30 en el Estadio de la Cerámica con el duelo Villarreal vs Celta Vigo y aquí te presentamos las mejores opciones de apuestas.

El Villarreal empezó con un empate ante el Atleti en su estadio, pero consiguió un valioso triunfo ante el Sevilla sobre la bocina para sumar cuatro puntos.

El Celta, por su parte, ganó sus dos primeros partidos, ambos en casa, y es uno de los líderes del torneo. Los celestes intentarán seguir sumando para mantener el ritmo y alejar los fantasmas de la temporada pasada, en la que lucharon por la permanencia hasta las últimas jornadas.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Villarreal vs Celta Vigo por LaLiga 2024/25:

Ganador (1X2): Villarreal – 1.85 en Sportium

Ambos Equipos Marcan: Sí – 1.667 en Sportium

Primer Equipo en Marcar (Gol 1): Villarreal – 1.615 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Villarreal vs Celta Vigo son cortesía de Sportium, correctas a 26 de agosto a las 10:19 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Villarreal vs Celta Vigo

En este choque de invictos, apostamos por un triunfo del Villarreal en el Villarreal vs Celta Vigo. Aunque el Celta ha ganado sus dos partidos, lo hizo jugando en casa y comenzó perdiendo en ambos encuentros, mostrando desatenciones que el Villarreal no perdonará. Los dirigidos por Marcelino García Toral han tenido un arranque exigente enfrentándose al Atlético y al Sevilla, saliendo bien parados de ambos compromisos. El Villarreal no pierde en La Cerámica desde hace cuatro partidos, habiendo recibido a rivales como el Atleti o el Real Madrid, y acumula tres triunfos consecutivos recibiendo al Celta.

De todas maneras, pronosticamos un partido en el que ambos equipos marcarán. Los dos anotaron y recibieron goles en las primeras jornadas, y los últimos precedentes entre ambos de la pasada temporada nos recuerdan dos encuentros que finalizaron 3-2, uno para cada lado. Además, en sus últimos cuatro enfrentamientos entre sí, ambos equipos marcaron, y en la pasada temporada fueron dos de los tres equipos que más partidos finalizaron con goles de ambos lados. El Villarreal lo hizo en 30 de los 38 partidos, mientras que el Celta en 22, de los cuales 12 fueron fuera de casa.

El Villarreal pegará primero, nuestro pronóstico del Villarreal vs Celta Vigo

El equipo de Marcelino anotó el primer gol en sus dos primeros partidos, con un gol a los 18 minutos frente al Atlético y otro a los 2 minutos ante el Sevilla, ambos anotados por el neerlandés Arnaut Danjuma, quien está haciendo olvidar a Alexander Sørloth. A su vez, el Celta encajó primero en las dos jornadas disputadas, a pesar de conseguir darle la vuelta al marcador en ambos partidos. Ante el Alavés, recibió un gol al minuto 17, y frente al Valencia, encajó a los 14 minutos de iniciado el encuentro.

Esto nos lleva a nuestro tercer pronóstico, en el que el Villarreal será el primer equipo en marcar en el Villarreal vs Celta Vigo. Además, en los últimos seis enfrentamientos entre ambos, el submarino amarillo anotó el primer gol, incluso en la derrota por 3-2 de mayo pasado en Balaídos.

Mejores casas de apuestas Villarreal vs Celta Vigo