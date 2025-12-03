Mercados ideales para apostar por los goles del Villarreal en LaLiga

El Villarreal está volando alto entre los cuatro primeros de LaLiga. Su promedio de 2.07 goles por partido sugiere que merece la pena respaldarlos en sus próximos encuentros. Una excelente ventana de transferencias, en la que compraron y vendieron sabiamente, se ha traducido en mejores resultados para el Submarino Amarillo.

📊Mercados del Villarreal

Cuotas

Mercado Cuotas ⭐ El Villarreal gana con portería a cero vs Getafe 2.36 El Villarreal gana y más de 2.5 goles vs Levante 2.41

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔑La profundidad ofensiva, la clave del Villarreal

El Villarreal gastó y recaudó más de 100 millones de euros en verano. Terminaron con un pequeño beneficio de las transferencias, pero ahora parecen tener un equipo más fuerte. La venta de tres jugadores proporcionó un presupuesto significativo para gastar. Álex Baena, Yeremy Pino y Thierno Barry fueron los jugadores clave que se fueron.

Aunque el equipo extraña a Baena y Pino, no ha sido el caso con Barry. Su incapacidad para marcar en 16 partidos disputados con el Everton hasta ahora sugiere que el club español tomó una gran decisión de negocio.

La estrategia de reclutamiento del Villarreal fue invertir en el equipo en general, en vez de comprar reemplazos directos. Como resultado, su profundidad de plantilla es ahora mucho mayor que la de la temporada pasada.

Tienen cinco opciones fuertes para cubrir los puestos de delanteros en el sistema 4-4-2 preferido de Marcelino. El fichaje récord Georges Mikautadze ha añadido una verdadera competencia para jugadores como Ayoze Pérez y Gerard Moreno.

Tani Oluwaseyi y Nicolas Pépé también pueden jugar en esa posición. Todos ellos han marcado al menos dos veces en LaLiga esta temporada. Tener tantas posibilidades ha permitido al entrenador del Villarreal rotar entre los partidos domésticos y europeos, lo que ha ayudado a que su línea ofensiva se mantenga fresca y efectiva.

Pépé también suele jugar como extremo, con el exjugador del Arsenal compitiendo con Tajon Buchanan en la banda derecha. El canadiense ya ha contribuido con cuatro goles en la liga esta temporada. Mientras tanto, el también fichaje veraniego Alberto Moleiro ha destacado con seis goles y dos asistencias en el lado opuesto.

⚽️¿Volverán a marcar en los próximos partidos favorables?

El próximo partido de liga del Villarreal es en casa contra el Getafe, uno de los equipos más defensivos de LaLiga. Ambos equipos están entre los siete mejores en cuanto a sus registros defensivos, con el Submarino Amarillo también muy mejorado en ese aspecto.

Sin embargo, el Getafe ha sufrido dos derrotas por 3-0 como visitante esta temporada. Eso sugiere que aún podrían tener problemas significativos contra un rival en forma.

El Submarino Amarillo está invicto en siete partidos de liga en casa, habiendo marcado 2.57 goles por partido y concedido solo 0.57. Han ganado seis de ellos, manteniendo la portería a cero en cuatro ocasiones. Contra un Getafe de pocos goles, el Villarreal tiene valor para ganar con portería a cero, con una probabilidad implícita del 41.7%.

Luego reciben al Copenhague en Champions League. Los españoles son favoritos para ganar el duelo, pero no son convincentes en Europa esta temporada. Solo han marcado dos goles en la competición e incluso perdieron 1-0 contra los modestos chipriotas del Pafos. Eso sugiere que es mejor centrarse en los partidos domésticos del Villarreal.

Después de ese partido, visitan a sus vecinos del Levante. El equipo valenciano tiene el peor registro defensivo en casa de LaLiga. Han concedido 2.67 goles por partido frente a sus aficionados, logrando solo un punto en casa.

La defensa del equipo recién ascendido es demasiado vulnerable como para evitar que el Villarreal marque. Los visitantes parecen ofrecer valor para ganar por al menos tres goles, con una probabilidad implícita del 40%.

+