Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Valencia vs Real Sociedad por LaLiga el 19/01/25.

Valencia vs Real Sociedad Pronóstico y apuestas LaLiga | 19/01/25

Mejores apuestas Valencia vs Real Sociedad

Real Sociedad gana ⭐ 2.425 en 1xBet

Ambos equipos marcan: No ⭐ 1.605 en 1xBet

Menos de 1.5 goles ⭐2.315 en 1xBet

Se espera que la Real Sociedad regrese a San Sebastián con una ajustada victoria de 1-0 sobre el Valencia.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Valencia se encuentra ahora en el fondo de la tabla de LaLiga tras una racha de siete partidos sin ganar que se remonta a mediados de noviembre. La llegada de Carlos Corberán como nuevo entrenador da a los aficionados la esperanza de un equipo más disciplinado y estructurado.

Presionaron al Real Madrid hasta el final en su primer partido al mando. Sin embargo, este domingo se enfrentan a la Real Sociedad, uno de los equipos más disciplinados de LaLiga, que ha sumado diez puntos en sus últimos cinco partidos.

El Valencia no puede tomar un respiro en este momento. Han promediado solo un punto por partido en Mestalla esta temporada, que ha sido una fortaleza para ellos a lo largo de los años. Su resistencia mental parece ser un problema, ya que su promedio cae a solo 0.50 puntos por partido en casa cuando encajan primero. Han estado detrás en más de un cuarto (28%) de sus partidos en casa, lo cual está muy por encima del promedio de la liga del 19%.

El panorama parece mucho más brillante para los visitantes del domingo, la Real Sociedad. Después de perder cuatro de sus primeros seis partidos de liga esta temporada, Imanol Alguacil los ha llevado a obtener buenos resultados, especialmente durante el otoño.

Promedian 1.56 puntos por partido fuera de casa, lo que es más que su promedio de puntos por partido (PPG) en casa. Esto sugiere que su sistema y estilo se adapta mejor a los partidos fuera de casa, con su rígido 4-1-4-1 capaz de frustrar incluso a los mejores equipos de la división. Han concedido solo 13 goles en 19 partidos, solo uno más que el actual líder, Atlético de Madrid.

Alineaciones Probables Valencia vs Real Sociedad

Posible alineación del Valencia:

- Mamardashvili; Foulquier, Gayà, Tárrega, Mosquera; Javi Guerra, Barrenechea, Rioja, Diego López, Almeida; Hugo Duro

Posible alineación de la Real Sociedad:

- Remiro; Ahien Muñoz, Elustondo, Aguerd, Javi López; Zubimendi; Kubo, Sergio Gómez, Brais Méndez, Sučić; Oyarzabal

Las mejores apuestas Valencia vs Real Sociedad

1er Pronóstico Valencia vs Real Sociedad: Real Sociedad gana @2.425 en 1xBet

Con solo una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga, la Real Sociedad está subiendo en la tabla. Después de un inicio indiferente de la temporada, ahora se encuentran a solo cuatro puntos de donde estaban en este momento el año pasado.

En cuanto al Valencia, Carlos Corberán ha asumido el cargo de entrenador en Mestalla, con una misión seria de permanencia en sus manos. El exentrenador del West Bromwich Albion llega con el Valencia sin ganar en sus últimos siete partidos de liga.

Aunque han empatado tres de sus últimos cuatro, actualmente les falta impulso. La brecha entre ellos y la permanencia también se ha ampliado a cuatro puntos. Con la presión en aumento, podemos ver a la Real Sociedad controlando el juego y frustrando al Valencia en todo momento. Esperamos que logren una victoria ajustada, que los mantendrá en contacto con los puestos de clasificación europea.

2ºPronóstico Valencia vs Real Sociedad: Ambos equipos marcan: No @1.605 en 1xBet

No solo prevemos que la Real Sociedad gane el domingo, sino que también esperamos que mantenga su sexta portería a cero en ocho partidos. Por eso creemos que el mercado Ambos Equipos Marcan (No) parece una de las apuestas Valencia vs Real Sociedad de valor este fin de semana. Una apuesta a Ambos Equipos Marcan (No) en los últimos diez partidos de LaLiga de la Sociedad habría arrojado un retorno positivo.

Los vascos han concedido solo 0.44 goles por partido fuera de casa esta temporada, con una fuerte defensa solo superada por el Atlético de Madrid en el número de goles encajados esta temporada. Con el Valencia promediando menos de un gol por partido, enfrentarse a la bien organizada línea defensiva de la Sociedad seguramente será inútil.

3er Pronóstico Valencia vs Real Sociedad: Menos de 1.5 goles @2.315 en 1xBet

Es poco probable que los visitantes ganen este partido de manera abultada. También han promediado menos de un gol por partido esta temporada. Sin embargo, su sólido historial defensivo no ha impedido su progreso hacia los primeros seis puestos.

Aunque esperamos que el Valencia no marque, los anfitriones solo conceden 1.44 goles por partido en casa en promedio. Esto significa que es más probable que la Real Sociedad tenga dificultades para marcar más de una vez en Mestalla.

Por eso optamos por el mercado de Menos de 1.5 Goles como la última elección para nuestras apuestas Valencia vs Real Sociedad. Esto también nos cubre en caso de que la Sociedad no rinda y el juego termine sin goles o, peor aún, el Valencia logre una ajustada victoria.