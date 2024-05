Valencia vs Rayo Vallecano Apuestas y Pronóstico LaLiga | 12/05/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Valencia vs Rayo Vallecano por LaLiga 12/05/2024.

El Valencia recibe al Rayo en Mestalla en la continuación de la jornada 35 de LaLiga, con dos equipos que compiten por ingresar a puestos europeos, como es el caso del Valencia, y escapar de los puestos de descenso, como el Rayo. Ambos equipos vienen de sufrir derrotas inesperadas como locales en la jornada anterior y buscarán recuperarse a tan solo cuatro jornadas del final de la temporada.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Valencia vs Rayo Vallecano por LaLiga:

Resultado Final: Valencia – 2.15 en bet365

Ambos Equipos Anotarán: No – 1.75 en bet365

Margen de Victoria: Cualquier Equipo 1 gol – 2.37 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Valencia vs Rayo Vallecano son cortesía de bet365, correctas al 12 de mayo a las 10:30 horas y sujetas a cambios.

Dos equipos con un presente en caída

El Valencia acumula tres derrotas consecutivas y no ha ganado en Mestalla desde hace tres partidos, con dos caídas seguidas jugando en su estadio, lo que marca un cambio respecto a su invicto de once partidos anteriores. Por su parte, el Rayo también ha perdido en sus dos últimos encuentros y fuera de Vallecas no ha logrado una victoria desde hace ocho partidos. De hecho, de sus últimas once salidas, solo ha ganado una vez, ha empatado tres y ha perdido siete.

El equipo ché ha marcado apenas 37 goles en las 34 jornadas disputadas y ha mantenido su portería a cero en 9 de los 17 partidos como local, lo que lo convierte en el segundo equipo con mejor registro en toda LaLiga en este último aspecto. Por otro lado, los franjirrojos son el segundo equipo menos goleador, con apenas 27 goles convertidos, de los cuales solo 11 han sido fuera de casa.

El Valencia ha finalizado 16 partidos con una diferencia de solo un gol, ya sea a favor o en contra, seis de ellos en las últimas ocho jornadas. Mientras que el Rayo ha terminado once de sus juegos con una ventaja o desventaja de un solo gol y en quince partidos no ha logrado marcar.

En el enfrentamiento de la primera vuelta, por la jornada 18, el Valencia se impuso por 1-0 en un duelo con solo cuatro remates a puerta en todo el partido. El Rayo ha logrado ganar solo una vez en Mestalla en LaLiga de un total de 20 enfrentamientos en la historia, y en la mitad de esos juegos uno de los dos equipos no ha anotado. En ese estadio, el Valencia lleva seis partidos sin perder ante los vallecanos y en tres de ellos la visita no ha conseguido marcar.

Rubén Baraja recupera a su portero titular luego de cumplir la fecha de sanción y de haber tenido que utilizar a su tercer arquero en el juego ante el Alavés debido a la lesión de Jaume Doménech. También es posible que José Gayà vuelva al lateral izquierdo después de seis jornadas en las que ha estado fuera por lesión. Por su parte, Iñigo Pérez tiene dudas en el ataque debido a la falta de gol de su equipo, por lo que Sergio Camello, Raúl De Tomás y Radamel Falcao esperan su oportunidad como punta de lanza.