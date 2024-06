Uruguay vs Bolivia Apuestas y Pronóstico Copa América 2024 | 28/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Uruguay vs Bolivia por la Copa América 2024 el 28/06/24.

En este Uruguay vs Bolivia, Uruguay va en busca de un nuevo triunfo en la Copa América 2024 cuando enfrente a Bolivia en el MetLife Stadium de New Jersey, en busca de la clasificación a los cuartos de final una jornada antes de que finalice la fase de grupos. La Celeste venció a Panamá en su debut en el Grupo C y busca una nueva victoria para dirimir el primer puesto del grupo en la última fecha contra Estados Unidos. Los bolivianos cayeron ante los anfitriones en su primer partido, llegando a 13 derrotas consecutivas en este torneo, donde no puntúan desde la edición de 2015.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Uruguay vs Bolivia por la Copa América 2024:

Uruguay gana sin recibir goles: Sí – 1.66 en bwin

Total de goles: Más de 3.5 – 2.20 en bwin

Marca en Cualquier Momento: Luis Suárez – 1.85 en bwin

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Uruguay vs Bolivia son cortesía de bwin, correctas a 27 de junio a las 03:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Uruguay vs Bolivia

La selección dirigida por Marcelo Bielsa dio el primer paso en la búsqueda de un nuevo trofeo continental y aparece como favorita en su segundo partido ante Bolivia. Uruguay sólo ha perdido en los 90 minutos uno de sus últimos once partidos disputados en la Copa América, un torneo que le sienta muy bien siendo la máxima ganadora con 15 títulos. Ante la selección boliviana ha jugado tres veces en este siglo por este torneo, con tres triunfos y todos ellos sin recibir goles. Esto nos lleva a nuestra primera para este Uruguay vs Bolivia, una apuesta en la cual Uruguay ganará manteniendo la portería en cero.

Del total de 16 enfrentamientos entre ambos en la Copa América, Uruguay ha ganado 13 con solo dos derrotas. En los recientes seis duelos entre ambas selecciones en todas las competiciones, los charrúas se impusieron en cinco, de los cuales en tres no encajó y en dos marcaron cuatro goles.

Por eso, nuestro segundo pronóstico es que habrá más de 3.5 goles en el juego, tal como ocurrió en la presentación de Uruguay ante Panamá y en su amistoso previo ante México, en el que se impuso por 4-0. Bolivia lleva 13 derrotas consecutivas en la Copa América, de las cuales en seis se anotaron más de tres tantos, y acumula seis derrotas en los últimos siete partidos disputados por toda competencia.

Luis Suárez, la mejor apuesta del Uruguay vs Bolivia

El emblema de la selección uruguaya, Luis Suárez, está viviendo su último gran torneo con el equipo nacional, siendo el único superviviente de la selección que ganó la Copa América en 2011 y alcanzó las semifinales del Mundial 2010. Aunque no jugó en el debut contra Panamá, se espera que entre en algún momento del partido contra Bolivia, equipo al que ha marcado cinco goles en siete enfrentamientos.

El experimentado delantero de 37 años, actualmente en el Inter de Miami, ha anotado 68 goles en 138 partidos con la Celeste, siendo el máximo goleador histórico de la selección. Del total de sus goles, 7 fueron en sus 15 partidos en las tres ediciones de la Copa América en las que ha participado. Por eso, nuestra tercera apuesta del Uruguay vs Bolivia es que Luis Suárez ingresará unos minutos y le bastará para marcar en este segundo encuentro ante Bolivia.

