Tenerife - Eibar Apuestas y Pronóstico Segunda División | 07/04/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Tenerife vs Eibar por la Segunda División 07/04/2024.

El Heliodoro Rodríguez López se prepara para albergar un emocionante encuentro entre el Tenerife y el Eibar en la jornada 34 de LaLiga Hypermotion. El Tenerife se encuentra en la zona media de la clasificación, sin riesgos de descenso pero con pocas posibilidades de luchar por el ascenso. Por otro lado, el Eibar se posiciona como escolta detrás del Leganés, en puestos de ascenso a la máxima categoría después de tres temporadas en Segunda División.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Tenerife vs Eibar por la Segunda División

Empate No Cuenta: Eibar – 1.85 en bwin

Ambos Equipos Marcan: Sí – 2.10 en bwin

Parte con Más Goles : 2ª Parte – 2.20 en bwin

Todas las cuotas para tu pronóstico Tenerife vs Eibar son cortesía de bwin, correctas a 7 de abril a las 09:00 horas y sujetas a cambios

El Eibar buscará los tres puntos para seguir arriba

El Tenerife se encuentra en el puesto 12 de la clasificación, nueve puntos por encima del último que desciende y a diez unidades de los puestos de playoffs, por lo que su motivación pasa por darle una alegría a su afición. Por el contrario, el Eibar se encuentra bien posicionado en la lucha por ascender y quiere aprovechar el envión de la goleada ante el Eldense por 5-1 en la última jornada.

Los armeros son el segundo equipo de la liga con mayor porcentaje de partidos en donde los dos equipos marcan, situación que se repitió en 19 de sus 33 partidos y en 10 de sus 16 duelos en condición de visitante. A su vez, el Eibar sólo mantuvo su portería a cero en dos de los 16 partidos fuera de su estadio.

Por el lado de los chicharreros, no consiguen un triunfo desde hace cinco partidos y sólo ganaron uno de los últimos seis disputados, mientras que en cinco de sus últimos seis encuentros ambos equipos marcaron. Del total de 33 partidos en la temporada, sólo mantuvo su portería a cero en 13 partidos, mientras que de los 16 partidos disputados en el Heliodoro Rodríguez López encajó goles en 7.

El Eibar se impuso en los últimos seis choques entre ambos, siendo el último duelo en la jornada 8 de la actual temporada con triunfo por 3-0 con los tres goles en la segunda mitad del juego.

A lo largo de todo el torneo, los insulares anotaron 14 goles en los primeros tiempos y 16 en los segundos, mientras que encajaron 10 en las primeras mitades y 24 en los últimos 45 minutos. Por su parte, los vascos son el equipo más goleador del torneo con 54 tantos anotados, de los cuales 31 de ellos se marcaron en los segundos periodos, mientras que 22 de los 38 goles encajados ocurrieron en los segundos tiempos.

Para este encuentro, el entrenador del Tenerife, Asier Garitano, no podrá contar con el sancionado Nacho en el lateral izquierdo, por lo que Mellot se cambiará de banda y Aitor Buñuel ocupará el lado derecho. Además, Nikola Sipcic salió lesionado en la derrota ante el Zaragoza, pero podría ocupar la zaga sin problemas este domingo, mientras que Yanis Rahmani no estará en la lista de convocados debido a que su pase pertenece al club armero, por lo que Waldo Rubio seguirá en el once titular.