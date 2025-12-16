Talavera de la Reina vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Copa del Rey | 17/12/25

+

Mejores apuestas Talavera de la Reina vs Real Madrid

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.02 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.06 en 1xBet

Más goles en la segunda mitad ⭐@ 1.93 en 1xBet

Predicción de resultado: Talavera de la Reina 1-3 Real Madrid

Predicción de goleadores: Talavera de la Reina: Gómez - Real Madrid: Mastantuono, Gonzalo García, Rodrygo

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Talavera de la Reina, de tercera categoría, sorprendió al Málaga de Segunda División para llegar a esta fase. Se prepararon para este partido de alto perfil con una victoria de liga 2-1 sobre el Mérida. Sin embargo, están a solo un puesto del fondo de su sección en la Primera Federación.

El Real Madrid llega a este partido tras una muy necesaria victoria por 2-1 ante el Alavés en LaLiga. Ese resultado ayudó a aliviar un poco la presión sobre Xabi Alonso.

Los Blancos solo habían ganado dos de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. La Copa del Rey no es una gran prioridad para ellos, pero Xabi Alonso no puede permitirse perder este partido.

Alineaciones Probables Talavera de la Reina vs Real Madrid

Posible alineación del Talavera de la Reina:

González, Barreno, Molina, López, Rodríguez, Arroyo, Capo, Doncel, Montero, Di Renzo, Gómez

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin, F. García, Huijsen, Rüdiger, Asencio, Güler, Tchouaméni, Ceballos, Rodrygo, G. García, Mastantuono

Las mejores apuestas Talavera de la Reina vs Real Madrid

1er Pronóstico Talavera de la Reina vs Real Madrid: Más de 3.5 goles @ 2.02 en 1xBet

Se espera rotación en el Real Madrid, particularmente en las áreas de ataque donde la profundidad del equipo permite cambios. Gonzalo García, Franco Mastantuono, Endrick y Brahim Díaz estarán deseando destacar. Rodrygo también parece listo para comenzar, y llega fresco tras un gol clave en Vitoria el fin de semana.

Esos jugadores deberían tener calidad suficiente para doblegar a un rival de tercera categoría. El Talavera de la Reina está en serio peligro de descenso, lo que hace que su recorrido en la Copa sea una sorpresa. Están 15 puestos por debajo del equipo B del Real Madrid en el Grupo A de la Primera Federación.

Los anfitriones llevan 9 partidos sin dejar su portería a cero en todas las competiciones. Por lo tanto, es difícil que puedan mantener a raya al ataque de segunda línea del Real Madrid por mucho tiempo. Apostar por más de 3.5 goles con una probabilidad implícita del 51.3% parece ofrecer valor en las apuestas Talavera de la Reina vs Real Madrid.

2ºPronóstico Talavera de la Reina vs Real Madrid: Ambos equipos marcan @ 2.06 en 1xBet

El equipo local podría encontrar la red al menos una vez. Sin duda, se animarán por los significativos problemas de selección defensiva del Real Madrid.

Xabi Alonso tuvo que jugar sin siete defensas contra el Alavés el fin de semana. Seguirá sin contar con Dani Carvajal, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy el miércoles por la noche.

Esos problemas han contribuido a la incapacidad del Real Madrid para dejar su portería a cero en las últimas semanas. Han dejado a sus rivales sin marcar en solo uno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Los Blancos han concedido 11 goles en total en esos partidos.

El Talavera ha mostrado su mejor forma ofensiva en la Copa del Rey esta temporada. Han marcado seis goles en las dos primeras rondas. Dada la situación, apostar a que ambos equipos marcan con una probabilidad implícita del 47.6% parece atractivo.

3er Pronóstico Talavera de la Reina vs Real Madrid: Más goles en la segunda mitad @ 1.93 en 1xBet

En los partidos de la Copa del Rey, los equipos pequeños suelen mantener el marcador ajustado en la primera mitad pero se terminan cansando tras el descanso. Este partido podría ir precisamente por ese camino, con el Real Madrid guardando mucha calidad ofensiva en el banquillo.

Xabi Alonso espera no tener que recurrir a eso. Sin embargo, con su trabajo en juego, el técnico vasco no se arriesgará. Si los visitantes no están por delante al descanso, es probable que los suplentes entren pronto.

La defensa del Real Madrid también ha sido más vulnerable en la segunda mitad de los partidos esta temporada. El 69% de los goles que han concedido en LaLiga han llegado después del descanso.

Dada esta circunstancia, apostar a que la segunda mitad producirá el mayor número de goles parece ofrecer valor en las apuestas Talavera de la Reina vs Real Madrid. Eso tiene una probabilidad implícita del 51.3%.