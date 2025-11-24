Slavia Praga vs Athletic Club: Pronóstico y Apuestas | 25/11/2025

+

Mejores apuestas Slavia Praga vs Athletic Club

Gana Slavia o empate y menos de 3.5 goles ⭐ 1.90 en Codere

No marcan ambos equipos⭐ 2.00 en Codere

Número de goles Slavia Praga 2 o 3⭐ 2.75 en Codere

Esperamos una victoria de Slavia Praga con un marcador de 2-0.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

Slavia Praga y Athletic Club se enfrentan en un duelo de necesitados, un partido que llega en un momento crítico para ambos. Ninguno está dentro de la zona de clasificación y la urgencia por sumar puntos es evidente.

El campeón checo atraviesa un buen momento a nivel local, acumulando cuatro victorias consecutivas en su liga. Ese impulso doméstico, sin embargo, no se ha reflejado en la Champions League, donde apenas ha conseguido dos empates.

Por su parte, el Athletic llega con una racha preocupante. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y su rendimiento ha sido inestable desde que comenzaron las dos competiciones.

Los resultados no han acompañado al conjunto bilbaíno y la falta de regularidad lo mantiene rezagado en la tabla. Necesita un golpe de autoridad para recuperar confianza.

Será un duelo clave para dos equipos que buscan resurgir en la clasificación. La victoria no solo vale puntos, sino también un impulso anímico indispensable para lo que viene.

Posibles Alineaciones Slavia Praga vs Athletic Club

Posible alineaciónSlavia Praga:

Stanek, Chaluopek, Zima, Vlcek, Boril, Sadilek, Zaferis, Moses, Sanyang, Chory, Provod.

Posible alineación Athletic Club:

Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Williams, Guruzeta.

1er Pronóstico Slavia Praga vs Athletic Club: Gana Slavia o empate y menos de 3.5 goles ⭐1.90 en Codere

Ante dos equipos con un rendimiento tan irregular, resulta complicado apostar por un ganador claro. Por ello, la doble oportunidad a favor de Savia Praga aparece como una alternativa más segura y coherente con el momento de ambos.

El conjunto checo se hace fuerte en casa y solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos como local. En contraste, el Athletic apenas ha logrado una victoria en sus ocho encuentros más recientes jugando fuera, un signo evidente de sus dificultades lejos de Bilbao.

Con ofensivas algo limitadas en la Champions, una apuesta combinada con menos de 3.5 goles también luce bastante factible. El escenario apunta a un partido cerrado, donde la solidez local y la falta de contundencia visitante pesan más que la búsqueda de un ganador directo.

2° Pronóstico Slavia Praga vs Athletic Club: No marcan ambos equipos⭐2.00 en Codere

La tendencia indica que las probabilidades de que ambos equipos no marquen son favorables, especialmente por el bajo rendimiento ofensivo que Slavia y Athletic han mostrado en la Champions League. No es solo una cuestión de sensaciones: los números también avalan este escenario.

Cuatro de los últimos cinco partidos de Slavia como local han terminado con algún equipo sin anotar, una muestra clara de encuentros cerrados y marcadores limitados. Del lado visitante, tres de los últimos cuatro partidos fuera de casa del Athletic presentan la misma condición.

Además, el Athletic llega con dos derrotas consecutivas como visitante y sin haber marcado en esos encuentros, lo que refuerza aún más esta tendencia. Con estos antecedentes, un partido en el que no anoten ambos equipos es un escenario muy probable.

3er Pronóstico Slavia Praga vs Athletic Club: Número de goles Slavia Praga 2 o 3⭐2.75 en Codere

Aunque el rendimiento de Slavia en la Champions es bajo, su desempeño como local invita a pensar que puede mantener su tendencia goleadora de 2 o 3 goles por partido, algo que ha conseguido en 8 de sus últimos 10 encuentros en casa.

El equipo ha demostrado ser ofensivamente capaz frente a su afición y suele generar un volumen de llegadas constante.

Ante un rival que ha recibido 10 goles en sus últimos 5 partidos, este escenario se vuelve aún más probable. Con estos antecedentes, la apuesta por un marcador con varios goles de Slavia resulta atractiva y viene acompañada de una cuota interesante.