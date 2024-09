Sevilla vs Valladolid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 24/09/24

Sevilla vs Real Valladolid

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Sevilla vs Valladolid en LaLiga el 24/09/24.

El Sevilla y el Valladolid se verán las caras en la jornada 7 de LaLiga este martes a las 19:00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ¿Qué dicen las apuestas?

Este partido enfrentará a dos equipos que han tenido un inicio complicado, ya que solo han conseguido una victoria cada uno en lo que va de temporada. Ambos se encuentran en la zona baja de la clasificación, por lo que necesitan urgentemente sumar de a tres para escapar de la zona de peligro.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Sevilla vs Valladolid por LaLiga 2024/25:

Mejor apuesta Sevilla vs Valladolid

Ambos equipos han tenido un arranque similar en estas primeras seis jornadas, con solo una victoria cada uno. Sin embargo, para esta ocasión nos inclinamos por un triunfo del local en el Sevilla vs Valladolid. Los sevillistas vienen de ganar su último partido en casa tras haber caído en dos ocasiones consecutivas, mientras que el Valladolid ha perdido los tres partidos fuera de del José Zorrilla, encajando 13 goles y anotando solo uno.

El Sevilla, además, lleva 11 partidos invicto ante el Valladolid, con la última derrota en 2012. En casa, los blanquirrojos no pierden frente a los vallisoletanos desde hace cinco partidos, con dos victorias y tres empates.

Por otro lado, en nuestro segundo pronóstico, consideramos un partido en el que ambos equipos no marcarán. El Sevilla no ha logrado anotar en dos encuentros, y en su única victoria ante el Getafe, no recibió goles. Por su parte, el Valladolid es el equipo de LaLiga con menos partidos en los que ambos conjuntos anotan, con solo uno de seis en la caída frente al Celta.

Para este encuentro, Francisco García Pimienta tendrá la sensible baja de Isaac Romero, por lo que el nigeriano Kelechi Iheanacho será la referencia de ataque en el conjunto sevillano. Del lado de Paulo Pezzolano, ha sufrido la baja de Juma Bah y Cenk Özkacar en la defensa y de Selim Amallah en el mediocampo en el partido ante la Real Sociedad, por lo que David Torres y Eray Cömert estarán en la zaga y Kike Pérez volverá a la titularidad este martes.

Primera mitad igualada, nuestro pronóstico del Sevilla vs Valladolid

Para nuestra tercera apuesta, recomendamos apostar a que el primer tiempo terminará en empate. Esto se basa en el hecho de que tanto el Sevilla como el Valladolid han terminado tres de sus seis primeros tiempos empatados en esta temporada. Además, el Sevilla empató en la primera mitad contra el Villarreal en su estadio, y el Valladolid hizo lo propio en su visita al Bernabéu.

En sus últimos dos enfrentamientos en la temporada 2022/23, ambos equipos finalizaron los primeros 45 minutos sin goles, más allá del resultado final del partido.

Mejores casas de apuestas Sevilla vs Valladolid

