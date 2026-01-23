Sevilla vs Athletic Club principales apuestas LaLiga | 24/01/2026

👑Mejores apuestas Sevilla vs Athletic Club

No marcan ambos equipos⭐ @1.80 en Codere

Sevilla no marca gol ⭐ @2.70 en Codere

1ª parte resultado final 0-0⭐@2.50 en Codere

Esperamos una victoria de Athletic Club con un marcador de 0-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Sevilla vs Athletic Club son cortesía de Codere, correctas a 23/01/26 a las 15:50 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La fecha 21 de LaLiga enfrenta a dos clubes que esperaban estar en la parte alta de la tabla, pero que hasta el momento no han cumplido con las expectativas generadas a inicio de temporada.

Por un lado, el Sevilla llega tras rescatar un empate frente al Elche, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y tomar un leve respiro en la clasificación.

El equipo dirigido por Almeyda ilusionó en el inicio del campeonato, pero su rendimiento fue decayendo con el paso de las jornadas y hoy se encuentra más cerca de la zona de descenso que de los puestos de competiciones europeas.

Enfrente estará el Athletic Club, que también atraviesa un momento irregular y sigue sin encontrar el funcionamiento que lo devuelva a competir con los líderes del torneo.

Los bilbaínos llegan tras caer ante el Mallorca en un duelo intenso y acumulan tres partidos sin ganar en liga, por lo que se espera un encuentro incierto y cargado de intensidad, con ambos equipos buscando salir de la crisis.

⚽Posibles Alineaciones Sevilla vs Athletic Club

Posible alineaciónSevilla:

Vlachodimos, Sanchez, Carmona, Gudelj, Salas, Oso, Sow, Agoume, Mendy, Romero, Castellano

Posible alineaciónAthletic Club:

Simón, Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Berenguer, Sancet, Williams; Williams

1er Pronóstico Sevilla vs Athletic Club: No marcan ambos equipos⭐@1.80 en Codere

Tanto Sevilla como Athletic vienen mostrando un funcionamiento ofensivo bastante bajo, situación que explica en gran parte las rachas negativas que atraviesan ambos equipos.

Aunque el Athletic ha conseguido anotar en varios encuentros recientes, su promedio goleador sigue siendo reducido y lejos de lo esperado para un equipo de su nivel.

El caso del Sevilla es aún más preocupante, ya que acumula cuatro partidos sin marcar gol en sus últimos cinco compromisos. Esta falta de efectividad se refleja también en sus números avanzados, registrando uno de los valores de xG más bajos de la competencia, lo que refuerza la sensación de un ataque con pocas soluciones.

Además, el historial reciente entre ambos respalda este escenario de pocos goles. En cuatro de los últimos cinco partidos en los que el Sevilla recibió al Athletic, alguno de los dos equipos se fue sin anotar, confirmando una tendencia clara a marcadores cerrados y con escasa producción ofensiva.

2° Pronóstico Sevilla vs Athletic Club: Sevilla no marca gol ⭐@2.70 en Codere

Aunque el Sevilla viene de cortar no solo una racha de cuatro partidos sin ganar, sino también de varios encuentros sin marcar, su rendimiento ofensivo en los últimos compromisos sigue siendo bastante bajo.

A pesar de que el Athletic puede mostrar una defensa algo permeable en ciertos tramos, las probabilidades de gol para el conjunto sevillista no parecen demasiado altas.

Si revisamos el registro reciente, el Sevilla arrastra dos temporadas consecutivas recibiendo al Athletic sin poder marcar, cayendo por 1-0 y 2-0 respectivamente. Estos antecedentes refuerzan la idea de un cruce complicado para el ataque local.

En el contexto actual, con un equipo inmerso en una clara crisis de resultados y funcionamiento, resulta difícil imaginar un escenario con muchos goles por parte del Sevilla. Todo apunta a un partido cerrado, donde el local tendrá serias dificultades para generar peligro real.

3er Pronóstico Sevilla vs Athletic Club: 1ª parte resultado final 0-0⭐@2.50 en Codere

Tanto Sevilla como Athletic llegan con claras dificultades ofensivas, una de las principales causas de sus malos resultados recientes.

El Athletic ha conseguido marcar en algunos partidos, pero su promedio sigue siendo bajo, mientras que el Sevilla presenta uno de los xG más bajos de la liga y varios encuentros recientes sin anotar.

Aunque el Sevilla viene de cortar una racha negativa, su ataque continúa siendo poco fiable. Además, el antecedente es claro: en las dos últimas temporadas recibiendo al Athletic no logró marcar, perdiendo 1-0 y 2-0, y en varios cruces recientes alguno de los dos equipos se fue al descanso en cero.

Con este panorama, es muy probable un primer tiempo cerrado y con escasas ocasiones de gol. Por ello, el 0-0 al descanso se perfila como una apuesta lógica y de buen valor.

+