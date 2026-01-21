Fin de semana clave para apostar por los equipos visitantes en Serie A

Los equipos locales han ganado solo el 37,0% de todos los partidos de la Serie A esta temporada. ¿Vale la pena apostar a que esa sorprendente tendencia continúe en un fin de semana crucial? Hay dos enfrentamientos entre los cinco primeros el domingo, lo cual podría influir en la carrera por el Scudetto si logran presionar al líder, el Inter.

Mercados Cuotas ⭐ AC Milan vence a la Roma 2.96 Juventus vs Napoli - Empate 3.13 Parma gana o empata vs Atalanta 2.96

🏠La ventaja de jugar en casa tiene poco valor en la Serie A

En los últimos dos años en Italia, ha habido una clara tendencia de equipos visitantes desafiando las expectativas. Durante las temporadas 2022/23 y 2023/24 de la Serie A, los equipos locales ganaron alrededor del 42% de sus encuentros. Esa cifra disminuyó al 39,7% la temporada pasada, antes de caer aún más este año.

A principios de este mes, la Jornada 19 no registró una sola victoria local. Fue la cuarta vez en 31 años que se disputó una jornada completa sin que nadie ganara en su propio estadio.

Ese patrón de éxito visitante no se ha replicado en los otros grandes países europeos. La tasa de victoria local esta temporada es del 45% o más en las otras grandes ligas. De hecho, en la Ligue 1, más de la mitad de los partidos cayeron del lado de los anfitriones.

Es difícil precisar las razones de por qué la Serie A ha sido tan diferente. Sin embargo, ha vuelto a sus raíces históricas como una liga más defensiva en los últimos tiempos.

Se han anotado 2.32 goles por 90 minutos en promedio en la máxima categoría italiana esta temporada. Con las defensas dominando, los visitantes están teniendo más suerte al lograr empates y victorias ajustadas fuera de casa.

Diez equipos han sumado, como mínimo, tantos puntos de visitante como en casa en la Serie A esta temporada 2025/26. Bolonia, Cremonese, Sassuolo, Torino, Parma y Verona han rendido mejor fuera de casa.

💪¿Vencerán los equipos visitantes en el doble duelo crucial?

La Jornada 21 también produjo poco éxito local. Los equipos que jugaron frente a sus aficionados promediaron solo 0.5 goles. Ningún equipo local anotó más de una vez.

Eso crea un ángulo de apuestas intrigante de cara a un fin de semana crucial en la Serie A. Napoli y Milan estarán ansiosos por continuar la tendencia, ya que viajan para jugar contra Juventus y Roma, respectivamente.

El Milan marcha actualmente segundo, por detrás de su rival de ciudad, el Inter, en la clasificación y en el mercado de apuestas anticipadas. Han perdido solo uno de sus 21 partidos de liga esta temporada y esa única derrota fue en casa.

El equipo de Massimiliano Allegri merece el respaldo para vencer a una Roma que tiene un mal historial en los grandes partidos. I Giallorossi han perdido sus cuatro partidos contra equipos que actualmente están entre los cinco primeros. Por contra, el Milan ha sumado 10 puntos en sus cuatro salidas contra rivales del top cinco.

El duelo entre Juventus y Napoli el domingo también podría ser un partido definitorio para ambos clubes. El dúo en alza ha desafiado la tendencia general, sumando cinco puntos más en casa que fuera.

Sin embargo, los campeones defensores tienen la oportunidad de salir de Turín con un punto. El Napoli ha empatado tres de sus últimos 4 partidos de liga y esta temporada solo han perdido una vez contra equipos que actualmente ocupan los siete primeros puestos.

Cuatro empates en casa han frenado el impulso de la Juve para entrar en la contienda por el Scudetto. Sin embargo, siguen invictos en casa en todas las competiciones. Eso sugiere que el empate es la apuesta de valor, con una probabilidad implícita del 32,3%.

Este fin de semana parece que también vale la pena respaldar al Parma para evitar la derrota ante una Atalanta con distracciones europeas. Los visitantes solo han perdido uno de sus últimos seis partidos de liga y fue contra el actual líder, Inter. Están invictos en cinco partidos fuera de casa en la Serie A.

