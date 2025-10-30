Cambios en las apuestas a ganador de Serie A tras el despido de Tudor

Igor Tudor fue relevado de sus funciones en la Juventus tras una racha de ocho partidos sin ganar. A pesar de esto, la Juve está a solo seis puntos de la cima de la Serie A.

Si los propietarios de la Juve aciertan con su próximo nombramiento, ¿podrían ofrecer valor para respaldar su resurgimiento y un posible impulso por el Scudetto 25/26?

👑 Mercado de Apuestas del Ganador de la Serie A 25/26

Cuotas:

Cuotas cortesía de William Hill. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚽ ¿Es el Inter el equipo a evitar en el mercado de ganadores de la Serie A?

Es sorprendente que el Inter de Milán siga establecido como el favorito absoluto para el Scudetto 2025/26. Los Nerazzurri han perdido tres de sus nueve partidos en la Serie A, concediendo 11 goles, más que cualquier otro equipo dentro de los primeros nueve.

Están muy por delante como los máximos goleadores, con 22 goles en nueve partidos. Sin embargo, su naturaleza ofensiva los ha expuesto en los últimos encuentros. Cayeron por 3-1 ante el Nápoles, lo que ha impulsado la temporada de los Partenopei de manera significativa.

El equipo de Antonio Conte actualmente lidera la tabla por diferencia de goles. Sin embargo, los mercados de apuestas creen que solo tienen un 28.5% de posibilidades de convertirse en campeones.

Mientras tanto, la AS Roma ha impresionado discretamente. El equipo de la capital es segundo solo por diferencia de goles, habiendo ganado siete de sus primeros nueve partidos. LaRoma ha concedido solo cuatro goles en nueve encuentros, lo que destaca su solidez. Sus únicas derrotas han sido estrechas, por 1-0 ante el Inter y el Torino.

Han sido una propuesta diferente bajo el nuevo entrenador, Gian Piero Gasperini. Históricamente, los equipos con las defensas más férreas de la liga a menudo se llevan el Scudetto. Construir desde una base sólida es, por lo tanto, una estrategia sensata para Gasperini.

La modesta probabilidad de título del 13.33% de la Roma refleja en gran medida sus opciones actuales en ataque. Jugadores como Evan Ferguson aún no han tenido un impacto, e incluso Artem Dovbyk todavía está por debajo de lo esperado.

📊 ¿Por qué el mercado podría estar subestimando a la Juventus?

Los mercados de apuestas parecen haber descartado a la Juventus. Esto no es sorprendente dado su racha de ocho partidos sin ganar, lo que le costó el trabajo a Tudor. Sin embargo, la realidad es que la Vecchia Signora está a solo seis puntos de los actuales líderes, el Nápoles, con 29 partidos por jugar.

Al Inter de Milán se le da un 40% de probabilidad de ganar el Scudetto esta temporada. Sin embargo, solo están cuatro puestos y tres puntos por encima de la Juventus. Incluso el AC Milan, que está tres puntos y tres puestos por encima de la Vieja Señora, tiene un 22% de probabilidad de ganar el Scudetto.

Con tanta acción por delante en la temporada, nos sorprende que a la Juve se le dé solo un 4.76% de probabilidad de ganar el título. Todo lo que se necesita es un nombramiento de entrenador inspirado para dar vida a jugadores como Dusan Vlahovic y Kenan Yildiz.

Se dice que el exentrenador de Italia, Luciano Spalletti, podría ser el elegido. Se informa que Spalletti superó a Raffaele Palladino en el proceso de contratación, asegurando un contrato inicial de 12 meses.

Ha dirigido a varios de los principales clubes de Italia, incluidos Nápoles, Inter y dos períodos en la Roma. Tiene un estilo de juego y manejo muy específico. La Juventus espera que sus métodos puedan desencadenar un serio desafío por el título.

El calendario de partidos ciertamente les da la oportunidad de ofrecer resultados pronto. Enfrentan partidos asequibles contra el Cremonese, sus rivales de la ciudad, el Torino, la Fiorentina y el Cagliari antes de un viaje crucial a Nápoles.