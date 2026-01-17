Senegal vs Marruecos Pronóstico y Apuestas Copa África | 18/01/26

+

👑Mejores apuestas Senegal vs Marruecos

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.46 en 1xBet

Doble oportunidad: Senegal/Empate ⭐ @ 1.63 en 1xBet

Sadio Mané marca en cualquier momento ⭐ @ 4.30 en 1xBet

Predicción de marcador: Senegal 1-0 Marruecos

Predicción de goleadores: Senegal: Sadio Mané

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Senegal vs Marruecos son cortesía de 1xBet, correctas a 17 de enero de 2026 a las 11:10 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Senegal parece destinado a lograr su segundo título de la Copa Africana de Naciones este año. Esta es su tercera final en sus últimas cuatro apariciones en la AFCON. Han disfrutado de un torneo positivo, combinando gran fútbol con resultados favorables.

La mayor prueba para los Leones de Teranga en esta edición fue en la semifinal contra uno de los favoritos antes del torneo, Egipto. A pesar de no someter a los Faraones, la nación de África Occidental encontró la manera de abrirse camino hacia la final.

Ahora que están aquí, los hombres de Pape Thiaw no mirarán atrás en su búsqueda de esa segunda estrella. Se enfrentaron a oponentes del norte de África en sus dos últimas finales, ganando una y perdiendo la otra.

Marruecos espera poder replicar el resultado de Argelia en la final de la AFCON 2019, cuando los Zorros del Desierto vencieron a Senegal 1-0. Su racha invicta en su torneo en casa muestra que podría suceder, igualando el récord perfecto de sus rivales.

Los Leones del Atlas necesitaron algo de fortuna extra en su semifinal contra Nigeria, ya que ese partido se decidió en la tanda de penaltis. Los lanzamientos nigerianos fueron decepcionantes y ninguno de sus atacantes fiables dio un paso adelante.

No obstante, los anfitriones juegan la final en casa y querrán terminar una espera de 50 años por un trofeo de la AFCON.

⚽Alineaciones Probables Senegal vs Marruecos

Posible alineación del Senegal:

Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Diarra, I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye, Mané, Jackson

Posible alineación del Marruecos:

Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Khannouss, El Aynaoui, Saibari, Díaz, El Kaabi, Ezzalzouli

🚀Las mejores apuestas Senegal vs Marruecos

1er Pronóstico Senegal vs Marruecos: Menos de 2.5 goles @ 1.46 en 1xBet

Con el premio más importante de África en juego, ambos equipos probablemente serán cautelosos. Tendrán cuidado de no enviar demasiados jugadores hacia adelante y dejar huecos en defensa. Es un enfoque sensato en una gran final continental y los resultados más recientes de Senegal muestran un patrón similar.

Los Leones de Teranga arrasaron a Sudán 3-1 en los octavos de final, pero solo lograron ganar 1-0 contra Malí y Egipto. Con los jugadores que tienen los africanos occidentales, sus atacantes siempre representarán una amenaza de gol. Incluso puede venir de un momento de brillantez individual.

Marruecos tendrá difícil atravesar la defensa senegalesa, liderada por Kalidou Koulibaly. Han mantenido dos porterías a cero consecutivas, acumulando una racha de cuatro en seis partidos de la AFCON. Esto muestra lo difícil que es marcarles.

Los anfitriones no lograron anotar en el tiempo reglamentario en la semifinal y sus tres partidos más recientes produjeron menos de tres goles. Históricamente, ocho de las últimas 10 finales de la AFCON tuvieron pocos goles, con dos o menos anotados (80%).

Como resultado, podríamos presenciar lo mismo en Rabat el domingo por la noche. El mercado de Menos de 2.5 goles podría ser una buena opción para las apuestas Senegal vs Marruecos.

2ºPronóstico Senegal vs Marruecos: Doble oportunidad: Senegal/Empate @ 1.63 en 1xBet

Marruecos es favorito para conquistar el trofeo el domingo por la noche. Sin embargo, hemos visto muchas sorpresas en el pasado, especialmente en la AFCON. Nadie le daba opciones a Costa de Marfil de ganar la edición de 2023 contra Nigeria, pero lo hicieron. Marruecos consiguió los resultados que necesitaba a lo largo de este torneo, pero no ha sido del todo convincente.

Este es el primer partido oficial entre ambas naciones en 20 años. Durante esas dos décadas, Marruecos ganó 5 amistosos, mientras que Senegal ganó uno. Sin embargo, esos números no importarán cuando haya un trofeo esperando al final del partido.

Senegal puede apoyarse en su experiencia en finales de la AFCON, siendo la tercera que disputan desde 2019. Han estado en ambos lados del resultado y tienen una mejor comprensión de lo que se espera en el mayor escenario continental.

Marruecos probablemente estará nervioso, y aún más con su afición enfrente. Además, esta es su primera aparición en una final desde 2004, por lo que realmente no saben cómo afrontar esta instancia. Los visitantes capitalizarán eso y ganarán dentro de los 90 minutos o en tiempo extra.

3er Pronóstico Senegal vs Marruecos: Sadio Mané marca en cualquier momento @ 4.30 en 1xBet

Ambos equipos tienen jugadores capaces de cambiar el juego. Para Marruecos, Brahim Díaz debería inspirar a los aficionados locales. El jugador del Real Madrid anotó cinco goles en este torneo, pero no logró encontrar la red en el último partido.

Por su parte, Senegal tiene varios goleadores a los que recurrir. Sadio Mané ha asumido tanto el rol de anotador como el de creador en esta AFCON. Con 2 goles y 3 asistencias, solo Ademola Lookman repartió más asistencias a sus compañeros.

Mané es un jugador decisivo. Marcó el gol de la victoria contra Egipto en la semifinal. Si Senegal logra tener éxito en esta final, posiblemente él será la fuente de alegría. Por eso, respaldamos a Mané para marcar en cualquier momento en las apuestas Senegal vs Marruecos.