Reto 6 Resultados bet365: Detalles y Análisis Completo

¿En qué consiste el Reto de 6 resultados?

El reto es sencillo: los participantes deben predecir los resultados de seis encuentros de fútbol seleccionados. A medida que se acercan los partidos, tienes la habilidad de editar tus pronósticos hasta que el último encuentro esté en directo. La estructura de premios es la siguiente:

Acertar tres resultados: Ganas 5€

Acertar cuatro resultados: Ganas 20€

Acertar cinco resultados: Ganas 200€

Acertar seis resultados: Te llevas una parte de 100.000€

👉 Cabe destacar que el premio máximo de 100.000€ se basa en un único ganador por ronda. Si hay múltiples ganadores con seis aciertos, el premio se dividirá equitativamente.

¿Cómo participar en el reto?

Paso 1: Inicia sesión o crea una cuenta en bet365. Usa el código bonificación bet365 GOALVIP.

Paso 2: Una vez completado alguno de estos pasos, navega a la página del 'Reto de 6 Resultados' bajo la pestaña de Promociones - también se puede encontrar haciendo clic en Fútbol en el menú de la izquierda y luego en la pestaña de Juegos Gratis.

Paso 3: A continuación, predice los resultados de los seis partidos nominados.

Paso 4: Haz clic en "Guardar tus predicciones".

¿Quiénes pueden participar?

La participación es abierta a todos los usuarios que deseen poner a prueba su habilidad para predecir resultados. Los interesados deben consultar las reglas completas del “Reto de 6 resultados” en la página de Bet365 para asegurarse de cumplir con todos los términos y condiciones.

Consideraciones Importantes

Este reto es independiente de las apuestas estándar de bet365 y no está sujeto a ninguna oferta específica del sitio. Hay ciertas condiciones a considerar:

Validación de partidos : Los premios dependen de que los encuentros se celebren según lo programado. Si hay aplazamientos, los premios podrían ser modificados. Responsabilidades fiscales : Los participantes deben ser conscientes de que son responsables de cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con las ganancias obtenidas. Cambios en la oferta : bet365 se reserva el derecho de cambiar, suspender o eliminar el “Reto de 6 resultados” en cualquier momento, así como de aceptar o rechazar participaciones a su discreción. Integridad del juego : La plataforma se reserva el derecho de reclamar cualquier premio otorgado incorrectamente debido a errores en la determinación de resultados de los partidos.

El “Reto de 6 resultados” ofrece una plataforma emocionante para que los aficionados al fútbol se conecten con el deporte y potencialmente ganen grandes premios. Con la oportunidad de apostar gratuitamente, este reto no solo te podría recompensar económicamente, sino que también pone a prueba tu conocimiento y pasión por el fútbol.