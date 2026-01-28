Goal.com
Pablo Ruiz de Asua

Reto 6 Resultados bet365: Detalles y Análisis Completo

bet365 trae un desafío para los amantes del fútbol: el “Reto de 6 resultados”. Esta oferta da a los aficionados la oportunidad de demostrar su conocimiento futbolístico con la posibilidad de ganar atractivos premios en efectivo o giros gratis. Aquí te enterarás de cómo participar y lo que podrías ganar.

¿En qué consiste el Reto de 6 resultados?

El reto es sencillo: los participantes deben predecir los resultados de seis encuentros de fútbol seleccionados. A medida que se acercan los partidos, tienes la habilidad de editar tus pronósticos hasta que el último encuentro esté en directo. La estructura de premios es la siguiente:

  • Acertar tres resultados: Ganas 5€
  • Acertar cuatro resultados: Ganas 20€
  • Acertar cinco resultados: Ganas 200€
  • Acertar seis resultados: Te llevas una parte de 100.000€

👉 Cabe destacar que el premio máximo de 100.000€ se basa en un único ganador por ronda. Si hay múltiples ganadores con seis aciertos, el premio se dividirá equitativamente.

¿Cómo participar en el reto?

Paso 1: Inicia sesión o crea una cuenta en bet365. Usa el código bonificación bet365 GOALVIP.

Paso 2: Una vez completado alguno de estos pasos, navega a la página del 'Reto de 6 Resultados' bajo la pestaña de Promociones - también se puede encontrar haciendo clic en Fútbol en el menú de la izquierda y luego en la pestaña de Juegos Gratis.

Paso 3: A continuación, predice los resultados de los seis partidos nominados.

Paso 4: Haz clic en "Guardar tus predicciones".

¿Quiénes pueden participar?

La participación es abierta a todos los usuarios que deseen poner a prueba su habilidad para predecir resultados. Los interesados deben consultar las reglas completas del “Reto de 6 resultados” en la página de Bet365 para asegurarse de cumplir con todos los términos y condiciones.

Consideraciones Importantes

Este reto es independiente de las apuestas estándar de bet365 y no está sujeto a ninguna oferta específica del sitio. Hay ciertas condiciones a considerar:

  1. Validación de partidos: Los premios dependen de que los encuentros se celebren según lo programado. Si hay aplazamientos, los premios podrían ser modificados.
  2. Responsabilidades fiscalesLos participantes deben ser conscientes de que son responsables de cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con las ganancias obtenidas.
  3. Cambios en la oferta: bet365 se reserva el derecho de cambiar, suspender o eliminar el “Reto de 6 resultados” en cualquier momento, así como de aceptar o rechazar participaciones a su discreción.
  4. Integridad del juego: La plataforma se reserva el derecho de reclamar cualquier premio otorgado incorrectamente debido a errores en la determinación de resultados de los partidos.

El “Reto de 6 resultados” ofrece una plataforma emocionante para que los aficionados al fútbol se conecten con el deporte y potencialmente ganen grandes premios. Con la oportunidad de apostar gratuitamente, este reto no solo te podría recompensar económicamente, sino que también pone a prueba tu conocimiento y pasión por el fútbol.