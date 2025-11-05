Lluvia de goles en Laliga: ¿Qué partidos puede continuar esta tendencia?

La jornada 11 dejó un promedio de 3.62 goles por partido, previo a la siguiente fecha, encontramos tres partidos con amplia probabilidad de goles.

👑Mercadode campeón absoluto de LaLiga

Cuotas:

Real Madrid @1.40 en Codere

Barcelona @3.60 en Codere

Atlético de Madrid @25.0 en Codere

Cuotas cortesía de Codere. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚽Espanyol vs Villarreal: Promedios ofensivos de alto nivel

La jornada 12 de La Liga presenta un duelo muy atractivo entre dos equipos con un gran momento ofensivo, lo que aumenta las probabilidades de ver varios goles.

Espanyol y Villarreal llegan con números destacados en ataque y con estilos de juego que priorizan el protagonismo y la generación de ocasiones. Todo apunta a un encuentro abierto y dinámico.

El Espanyol se posiciona como el tercer equipo con mejor xG del campeonato, reflejo de su capacidad para crear oportunidades claras. Aunque viene de una derrota ante el Alavés, acumulaba previamente tres victorias consecutivas y ha marcado en todos sus partidos como local esta temporada, mostrando solidez y efectividad en casa.

Por su parte, el Villarreal también atraviesa un excelente momento ofensivo. Llega con tres victorias consecutivas y se ubica como el tercer equipo más goleador de La Liga. Además, ha anotado en sus últimos cuatro partidos fuera de casa, demostrando que su ataque mantiene el nivel sin importar el escenario.

Tanto Espanyol como Villarreal llegan con antecedentes recientes que refuerzan la expectativa de goles: ambos han tenido dos partidos seguidos con más de 2.5 goles, y en dos de sus últimos tres enfrentamientos directos se superó esa línea.

Con una cuota cercana a 1.75, este duelo se perfila como una excelente opción para apostar por un marcador con varios goles.

🥅Valencia vs Real Betis: Un ataque efectivo contra una defensa frágil

Una vez más, el Valencia atraviesa una situación crítica similar a la de temporadas anteriores. Tras un inicio aceptable, el equipo ha vuelto a caer en una dinámica negativa que lo ha llevado nuevamente a ocupar puestos de descenso.

Su fragilidad defensiva es evidente: el Valencia es el tercer equipo que más goles ha recibido en el campeonato y también el tercero con mayor porcentaje de conversión defensiva, lo que significa que los rivales convierten una gran proporción de los disparos que logran generar.

Por el contrario, el Betis atraviesa un momento ofensivo más prometedor. Es el tercer equipo que más disparos realiza en La Liga, y aunque su xG no está entre los más altos, se ubica como el quinto equipo con más goles anotados.

Su capacidad para aprovechar las oportunidades le da una ventaja clara ante una defensa tan vulnerable como la del Valencia.

Además, ambos equipos llegan con antecedentes recientes que apuntan a un partido con goles: los dos registran dos encuentros consecutivos con más de 2.5 goles, y en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos directos se superó esa línea.

Con una cuota que oscila entre 1.80 y 1.85, este duelo se perfila como una opción a tener en cuenta para ver varios goles.

⭐Mallorca vs Getafe: Una cuota atractiva y un promedio favorable

Una nueva derrota ha dejado al Mallorca al borde del descenso, repitiendo un patrón preocupante que ya se ha visto en otras temporadas. El equipo no logra encontrar estabilidad y su fragilidad defensiva se ha convertido en su mayor problema. Cada jornada parece costarle más mantener la portería en cero.

Los números explican gran parte de su situación: el Mallorca es el equipo con peor rendimiento defensivo en términos de xG, lo que significa que es el conjunto con mayor probabilidad de recibir gol según la calidad de las ocasiones que concede. Su último partido, en el que encajó tres goles frente al Sevilla, refleja claramente esa tendencia negativa.

En esta jornada recibe al Getafe, un rival que, aunque promedia apenas un gol por encuentro, presenta una métrica ofensiva muy eficiente. Es el tercer mejor equipo en promedio de goles vs xG, lo que indica que convirtió 4.16 goles más de los esperados. Su ataque no genera mucho volumen, pero sí aprovecha al máximo cada oportunidad.

Con ambos equipos mostrando estas características, un Mallorca débil atrás y un Getafe efectivo al frente, y considerando que dos de sus últimos tres enfrentamientos directos superan los 2.5 goles, una cuota cercana a 3.00 resulta bastante atractiva para apostar por un partido con varios goles.

+