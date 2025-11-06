Resaca europea: Equipos que podrían tropezar el fin de semana

Este fin de semana marca el final de un período ajetreado para los clubes involucrados en competiciones europeas. Hay valor en apostar a que algunos de ellos tropezarán.

Lyon, Newcastle, Crystal Palace y Aston Villa están entre los equipos que podrían estar en desventaja en el próximo tramo.

Cuotas

Mercado Cuota ⭐ El PSG gana al Lyon 1.85 El Brentford vence al Newcastle 2.90 El Brighton marca 1.5 goles contra el Crystal Palace 2.37 Aston Villa vs Bournemouth - Empate 3.55

Cuotas cortesía de Luckia. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚽Los clubes que podrían tener dificultades tras los partidos europeos

En un calendario europeo de fútbol en constante expansión, hasta los mejores equipos del continente pueden sentir los efectos de un calendario exigente. Muchos clubes en Europa tropezaron en sus últimos partidos de liga antes del parón internacional de octubre.

En LaLiga, un Barcelona plagado de lesiones perdió 4-1 ante el Sevilla en el que fue su séptimo partido en 22 días. En la Premier League, la racha invicta de 19 partidos del Crystal Palace acabó en Everton, menos de 72 horas después de jugar en la Conference League.

También el Lyon fue sorprendentemente derrotado 2-1 en casa por el Toulouse en la Ligue 1, solo tres días después de su victoria en Europa League. Sin duda, hay potencial para que haya resultados sorpresivos adicionales este fin de semana, ya que muchos clubes jugarán su sexto o séptimo partido desde el último parón internacional.

Siete clubes de la Premier League han tenido que jugar tres partidos consecutivos entre semana, con la cuarta ronda de la EFL Cup teniendo lugar entre dos rondas europeas. Man City, Arsenal, Liverpool, Crystal Palace, Chelsea, Newcastle y Tottenham están en esa situación.

Mientras que algunos entrenadores han rotado mucho en las copas, equipos como Newcastle y Palace se han tomado en serio cada partido. Como resultado, podrían ser los más propensos a agotarse este fin de semana.

Los tiempos de recuperación y la profundidad de la plantilla también podrían afectar los partidos entre clubes europeos en un futuro cercano.

El PSG viajará a Lyon para jugar un partido crucial de la Ligue 1. Los parisinos están en ventaja, ya que han tenido dos días adicionales para prepararse tras su enfrentamiento en Champions League con el Bayern de Múnich.

🔥¿Qué equipos vale la pena apoyar este fin de semana?

Los apostadores pueden usar esta tendencia para encontrar valor este fin de semana. Muchos partidos de la Premier League podrían verse afectados por el cansancio de los clubes debido a los partidos europeos.

El Newcastle destaca como un equipo que podría tener dificultades. A pesar de algunos encuentros favorables, aún no han ganado ningún partido de liga fuera de casa esta temporada.

Las Urracas sufrieron una decepcionante derrota 3-1 contra el modesto West Ham el fin de semana pasado. Concedieron nueve tiros a puerta y crearon solo 0.5 xG. Es poco probable que las cosas mejoren en su partido fuera de casa contra un Brentford que ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

El Aston Villa tiene un tiempo de recuperación aún más corto tras su partido europeo, antes de una dura prueba contra el Bournemouth. Los datos subyacentes siguen siendo preocupantes para el equipo de Unai Emery, cuyo total de 7.5 xG es el segundo más bajo de la Premier League.

Sin embargo, solo han perdido en uno de sus últimos 21 partidos en casa en la máxima categoría inglesa. Apostar por un empate cuando reciban a los Cherries en buena forma podría ser la mejor apuesta.

El Brighton también podría ofrecer valor en su visita al Crystal Palace, que ha alineado a jugadores fuertes en sus recientes partidos de la EFL Cup y la Conference League. Los Seagulls solo han dejado de marcar en una ocasión en Premier League esta temporada y tienen un promedio de 2.23 goles por partido en todas las competiciones.

En Francia, podría valer la pena apoyar al PSG, y Luis Enrique querrá una respuesta tras la derrota del martes ante el Bayern de Múnich.

El Lyon tiene un partido muy complicado fuera de casa contra el Real Betis en la Europa League el jueves por la noche. Seguramente tendrá algunos jugadores fatigados, sobre todo porque jugaron con 10 hombres durante 82 minutos en Brest el domingo pasado.

