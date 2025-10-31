Real Sociedad vs Athletic Club mejores apuestas LaLiga | 01/11/2025

👑 Mejores apuestas Real Sociedad vs Athletic Club

Real Sociedad o empate y menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.00 en Codere

No marcan ambos equipos⭐ @ 1.72 en Codere

1ª Parte – Resultado final 0:0⭐@2.50 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Sociedad vs Athletic Club son cortesía de Codere, correctas a 31 de octubre a las 15:30 y sujetas a cambios.

⚽ Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Un nuevo Derbi Vasco se vivirá en la jornada 11 de La Liga, en un momento complicado para ambos equipos. Tanto la Real Sociedad como el Athletic Club llegan necesitados de una victoria que pueda servir como punto de inflexión y cambio de rumbo en sus campañas.

La Real Sociedad viene de conseguir una valiosa victoria frente al Sevilla, un triunfo que le dio un respiro momentáneo y le permitió salir de la zona de descenso. Sin embargo, el equipo de Sergio Ramos sabe que aún no puede relajarse, ya que las diferencias en la parte baja de la tabla son mínimas.

Si los donostiarras quieren alejarse definitivamente del fondo, deberán mantener la intensidad y mostrar mayor regularidad. El derbi representa una oportunidad ideal para consolidar esa mejoría y, de paso, ganar confianza ante su afición.

Por su parte, el Athletic Club parecía retomar su mejor versión, pero volvió a tropezar con una derrota frente al Getafe. El equipo de Ernesto Valverde ha ganado solo uno de sus últimos cinco encuentros, y su rendimiento ha bajado notablemente.

La doble competencia parece estar pasándole factura al conjunto bilbaíno, que se ha alejado de los primeros puestos. Una victoria en el derbi no solo tendría un valor emocional, sino que también podría impulsarlo nuevamente en la lucha por los puestos europeos.

Posibles Alineaciones Real Sociedad vs Athletic Club

Posible alineación Real Sociedad:

Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martin, Gomez, Guedes, Gorrotxategi, Herrera, Mendez, Oyarzabal, Barrenetxea

Posible alineación Athletic Club:

Simón, Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Berenguer, Sancet, Williams, Guruzeta.

1er Pronóstico Real Sociedad vs Athletic Club: Real Sociedad o empate y menos de 2.5 goles ⭐@ 2.00 en Codere

Ante el momento complicado que atraviesan ambos equipos, resulta difícil apostar por un ganador claro en este nuevo Derbi Vasco. Ninguno ha mostrado una regularidad sostenida, por lo que elegir un lado implica cierto riesgo.

Por esa razón, preferimos la opción de doble oportunidad a favor de la Real Sociedad. El equipo viene en alza, acaba de ganar y, contando su más reciente partido de Copa del Rey, ya suma tres encuentros consecutivos sin perder. En contraste, el Athletic llega golpeado tras una nueva derrota y con dudas en su rendimiento.

Además, el bajo promedio de gol que presentan ambos conjuntos hace pensar en un encuentro cerrado y con pocas ocasiones claras. Por eso, una apuesta adicional razonable sería que no se marcarán más de dos goles en este partido, en línea con el estilo y la situación actual de los dos equipos.

2° Pronóstico Real Sociedad vs Athletic Club: No marcan ambos equipos⭐@ 1.72 en Codere

El xG tanto de la Real Sociedad como del Athletic está muy por debajo del promedio de los equipos de alto nivel en La Liga. Ambos conjuntos presentan una baja probabilidad de gol por partido, reflejando la dificultad que tienen para convertir sus llegadas en anotaciones.

Además, la relación entre goles marcados y xG es negativa en ambos casos. Esto significa que los dos equipos anotan menos de lo que generan, evidenciando una falta de eficacia en los metros finales. Esa inefectividad ha sido una constante en sus últimas presentaciones.

Si a esto sumamos que en cuatro de los últimos cinco derbis vascos hubo al menos un equipo que no logró marcar, el panorama apunta a un partido nuevamente cerrado. Por eso, la probabilidad de que ambos equipos anoten es muy baja, algo coherente con su rendimiento ofensivo actual.

3er Pronóstico Real Sociedad vs Athletic Club: 1ª Parte – Resultado final 0:0⭐@ 2.50 en Codere

La necesidad de ambos equipos de no conceder ventajas a su rival hace prever un inicio cerrado y táctico. Tanto la Real Sociedad como el Athletic priorizarán el orden defensivo, conscientes de que un error temprano puede definir el partido.

Además, la falta de eficacia ofensiva en ambos conjuntos refuerza la idea de un desarrollo cauteloso en los primeros minutos.

El Athletic llega con dos partidos consecutivos sin marcar en liga, y el último clásico entre ambos terminó 0-0, lo que refuerza la tendencia de encuentros trabados y sin demasiadas opciones claras.

Por eso, es muy probable que el primer tiempo termine sin goles, reflejando la paridad y las limitaciones ofensivas actuales de ambos equipos.