Real Sociedad vs Alavés Apuestas y Pronóstico LaLiga | 28/08/24

Real Sociedad vs Alavés

Pronóstico Real Sociedad vs Alavés, las mejores predicciones, cuotas y claves para tus apuestas Real Sociedad vs Alavés en LaLiga el 28/08/24.

La Real Sociedad y el Alavés se enfrentan este miércoles a las 21:30 horas en el Reale Arena por la jornada 3 de LaLiga. Aquí te damos toda la información relevante para tus apuestas Real Sociedad vs Alavés.

Los txuri-urdin arrancaron con una inesperada derrota en casa ante el Rayo, pero se recuperaron con una victoria a domicilio frente al Espanyol, sumando así sus primeros tres puntos. El Alavés, por su parte, tiene una unidad tras caer en su debut ante el Celta y empatar sin goles el pasado domingo en su estadio contra el Betis.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Real Sociedad vs Alavés por LaLiga 2024/25:

Resultado: Real Sociedad gana – 1.68 en Marathonbet

Ambos equipos marcan: No – 1.58 en Marathonbet

Gol en el partido 76-90 min: Sí – 2.17 en Marathonbet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Sociedad vs Alavés son cortesía de Marathonbet, correctas a 27 de agosto a las 21:30 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Real Sociedad vs Alavés

Aunque el comienzo de la Real Sociedad no fue el ideal, lograron tres puntos clave en la segunda jornada para mantenerse en la pelea por los puestos de arriba. A pesar de no haber mostrado su mejor versión en los dos primeros partidos, los txuri-urdin parten como favoritos ante el Alavés, por lo que recomendamos una victoria local en este Real Sociedad vs Alavés.

Los babazorros comenzaron LaLiga con buen pie al adelantarse en el marcador frente al Celta a los 17 minutos, pero esa alegría fue efímera, ya que terminaron perdiendo en Balaídos y empatando sin goles ante el Betis en Mendizorroza.

La Real Sociedad lleva seis partidos invictos ante el Alavés, con tres victorias y tres empates. En San Sebastián, han ganado tres de sus últimos cuatro encuentros contra los vitorianos, empatando el restante.

A pesar de esto, los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han sido de pocos goles, con uno de los dos conjuntos sin marcar. En cuatro de los últimos cinco duelos en el Reale Arena, uno de los equipos no anotó, y esta tendencia se repitió en ocho de los últimos diez enfrentamientos en cualquier escenario. Los txuri-urdin han marcado solo dos goles en el torneo, mientras que el Alavés lleva uno.

Para este partido, Imanol Alguacil planea alinear a Takefusa Kubo junto a Mikel Oyarzabal en la delantera, tras el gol del japonés contra el Espanyol saliendo desde el banquillo. Por su parte, Luis García no podrá contar con Aleksander Sedlar, expulsado ante el Betis, por lo que Moussa Diarra volvería al once titular para ocupar su lugar en la defensa.

Gol tardío, la mejor apuesta del Real Sociedad vs Alavés

Para nuestra tercera apuesta, nos decantamos por un gol entre el minuto 76 y el 90 en el Real Sociedad vs Alavés. La Real Sociedad anotó sus dos goles en el torneo dentro de ese intervalo, descontando en el minuto 90+8 ante el Rayo y marcando en el 80 frente al Espanyol. Por su parte, el Alavés encajó un gol ante el Celta en el minuto 84 durante la primera jornada.

Además, el último enfrentamiento entre ambos en este estadio terminó 1-1, y los dos goles llegaron en los últimos 15 minutos del partido: Luis Rioja adelantó a los visitantes con un penalti en el minuto 76, mientras que Martin Zubimendi igualó en los minutos finales.

