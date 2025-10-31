Real Madrid vs Valencia Pronóstico y Apuestas LaLiga | 01/11/25

👑 Mejores apuestas Real Madrid vs Valencia

Kylian Mbappé marca el primer gol ⭐ @ 3.10 en Sportium

Más de 2.5 goles del Real Madrid ⭐ @ 1.75 en Sportium

Jude Bellingham marca en cualquier momento ⭐ @ 2.55 en Sportium

Predicción del marcador: Real Madrid 3-0 Valencia

Predicción de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé x2, Jude Bellingham

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Valencia son cortesía de Sportium, correctas a 31 de octubre de 2025 a las 16:50 y sujetas a cambios.

📊 Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Real Madrid llega a este partido tras una victoria por 2-1 en El Clásico. Merecieron su triunfo sobre el Barcelona el pasado fin de semana, ya que crearon mejores ocasiones a lo largo de los 90 minutos. El equipo de Xabi Alonso ha ganado 12 de sus 13 partidos en todas las competiciones. Además, ya aventajan en cinco puntos al Barça en LaLiga.

El Valencia ha tenido una campaña mucho más complicada. Carlos Corberán está bajo presión, ya que su equipo ha caído a la zona de descenso tras sufrir una derrota por 2-0 ante su rival local, el Villarreal. Aunque los Che solo han ganado dos veces en la liga, derrotaron al modesto Maracena por 5-0 en la Copa del Rey a mitad de semana.

🔍 Alineaciones Probables Real Madrid vs Valencia

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Bellingham, Rodrygo; Mbappé.

Posible alineación del Valencia:

Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete, Gayà, Rioja, Pepelu, Guerra, Diego López, Hugo Duro, Danjuma

⚽ Las mejores apuestas Real Madrid vs Valencia

1er Pronóstico Real Madrid vs Valencia: Kylian Mbappé marca el primer gol @ 3.10 en Sportium

Mbappé tuvo un comienzo explosivo en el Clásico. Ya hizo un gol brillante anulado por un fuera de juego milimétrico antes de romper el empate en el minuto 22. Ese fue el gol número 16 del francés con el Real Madrid esta temporada.

Además, ha marcado primero en seis de sus 13 partidos con los Blancos este año. Eso incluye los dos últimos encuentros de liga del Real Madrid, con el jugador de 26 años anotando también el único gol en Getafe en la Jornada 9.

Después de descansar entre semana, el Real Madrid debería estar fresco y listo para comenzar este partido con fuerza. Dado que Mbappé es delantero centro en la mayoría de jugadas ofensivas, de nuevo es la elección destacada en las apuestas Real Madrid vs Valencia para marcar primero.

2ºPronóstico Real Madrid vs Valencia: Más de 2.5 goles del Real Madrid @ 1.75 en Sportium

El Valencia impresionó en la segunda mitad de la temporada pasada e incluso logró una sorprendente victoria en el Bernabéu en abril. Sin embargo, esa sigue siendo una de las únicas dos victorias fuera de casa de Los Che en LaLiga desde el inicio de la temporada pasada.

Hasta ahora, no han ganado ningún partido fuera de casa en liga esta temporada y han encajado seis goles en su visita al Barça en septiembre. La salida de Cristhian Mosquera al Arsenal ha debilitado severamente su defensa, mientras que la ausencia del portero Giorgi Mamardashvili también se ha notado mucho.

Los aficionados están molestos por la serie de malas actuaciones del equipo, por lo que hay pocas posibilidades de sorpresa este fin de semana.

El Real Madrid ha creado al menos 2.5 xG en sus últimos tres partidos en casa en todas las competiciones. Con Villarreal, Juventus y Barcelona como oponentes en ese periodo, han logrado descomponer equipos fuertes de manera consistente. No deberían tener problemas para hacer lo mismo con un débil Valencia.

3er Pronóstico Real Madrid vs Valencia: Jude Bellingham marca en cualquier momento @ 2.55 en Sportium

En las primeras semanas de la temporada, la gran dependencia del Real Madrid en Mbappé para marcar goles era una preocupación menor. Sin embargo, el regreso de Bellingham a la forma y condición física sugiere que esos días pueden haber terminado.

El centrocampista ha impresionado desde el último parón internacional, cuando no fue convocado por Inglaterra. El jugador de 22 años ha realizado 10 disparos en sus tres partidos desde entonces, anotando en los dos últimos. Ha acertado al menos una vez en cada una de sus últimas cinco apariciones.

Esto sugiere que puede colocarse en posiciones peligrosas. Xabi Alonso ha animado al centrocampista a ocupar espacios donde pueda tener mayor impacto. Bellingham tuvo cinco intentos en El Clásico, la cifra más alta del partido junto con Mbappé. No es mala opción pronosticar un gol del jugador inglés en las apuestas Real Madrid vs Valencia.