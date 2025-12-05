Real Madrid vs Celta de Vigo Pronóstico y Apuestas LaLiga | 07/12/25

+

👑Mejores apuestas Real Madrid vs Celta de Vigo

Kylian Mbappé marcará el primer gol ⭐ @ 2.50 en Gran Madrid

Más de 2.5 goles del Real Madrid ⭐ @ 1.83 en Gran Madrid

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.66 en Gran Madrid

Predicción de marcador: Real Madrid 3-1 Celta de Vigo

Predicción de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé x2, Vinicius Junior - Celta de Vigo: Iago Aspas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Celta de Vigo son cortesía de Gran Madrid, correctas a 05 de diciembre de 2025 a las 18:10 y sujetas a cambios.

mejores casas de apuestas en España.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Real Madrid aseguró una necesaria victoria por 3-0 sobre el Athletic Club a mitad de semana. Fue una de sus mejores actuaciones de la temporada y puso fin a una racha de tres empates consecutivos en LaLiga. Sin embargo, aún están detrás del Barcelona y necesitan tres puntos contra el Celta de Vigo.

Los visitantes han tenido una temporada algo decepcionante hasta ahora, tras terminar en un excelente séptimo lugar el año pasado. Han ganado solo tres partidos de liga, pero todas esas victorias fueron como visitantes. El Celta sufrió otra derrota en casa, al perder 1-0 contra el Espanyol el pasado fin de semana.

⚽Alineaciones Probables Real Madrid vs Celta de Vigo

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy, Bellingham, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Mbappé.

Posible alineación del Celta de Vigo:

Radu, Alonso, Starfelt, J. Rodríguez, Carreira, Moriba, D. Rodríguez, Rueda, Zaragoza, Aspas, Iglesias.

🔥Las mejores apuestas Real Madrid vs Celta de Vigo

1er Pronóstico Real Madrid vs Celta de Vigo: Kylian Mbappé marcará el primer gol @ 2.50 en Gran Madrid

Mbappé es la principal amenaza ofensiva del Real Madrid esta temporada. El francés está en excelente forma, con dos goles y una asistencia en Bilbao a mitad de semana. Hasta ahora, ha marcado 25 goles en 20 partidos con el Real Madrid esta temporada.

El joven de 26 años tiende a iniciar los partidos rápidamente y marcar temprano. Anotó el primer gol después de solo siete minutos contra el Athletic el miércoles por la noche. Esa fue la octava vez que abrió el marcador para el Real Madrid esta temporada.

En San Mamés, Xabi Alonso utilizó una estrategia más directa, enfocándose en mover el balón rápidamente hacia adelante. Mbappé y Vinicius Junior parecieron beneficiarse de eso.

Debería haber muchas ocasiones para que Mbappé tenga un buen desempeño en este partido. Con una probabilidad implícita del 34.5%, se le puede respaldar para marcar el primer gol en las apuestas Real Madrid vs Celta de Vigo.

2ºPronóstico Real Madrid vs Celta de Vigo: Más de 2.5 goles del Real Madrid @ 1.83 en Gran Madrid

El Celta de Vigo es un equipo al que le gusta tomar riesgos. Invariablemente intentan dominar el juego, incluso ante los mejores equipos cuando es posible. Vimos evidencia de eso en su reciente derrota 4-2 ante el Barcelona.

El equipo de Claudio Giráldez ya ha visitado el Bernabéu dos veces en 2025, anotando dos veces en cada ocasión. Sin embargo, perdieron 3-2 en LaLiga y 5-2 en Copa del Rey.

Esa mentalidad positiva no es algo que preocupe al Real Madrid. Los anfitriones tienen tanta velocidad en su equipo que a menudo son mejores cuando los equipos avanzan y dejan espacios. Con Mbappé, Vinicius y Bellingham en forma y disponibles, los Blancos deberían disfrutar mucho en el último tercio.

El Real Madrid presume de un récord perfecto en casa en todas las competiciones esta temporada. Han anotado al menos dos veces en cinco de sus 6 partidos en el Bernabéu en LaLiga. Respaldar a los anfitriones para marcar más de 2.5 goles parece ofrecer valor en las apuestas Real Madrid vs Celta de Vigo, con una probabilidad implícita del 54.1%.

3er Pronóstico Real Madrid vs Celta de Vigo: Ambos equipos marcan @ 1.66 en Gran Madrid

Parte del problema del Celta esta temporada ha sido que los equipos más débiles han jugado de manera defensiva contra ellos. Han tenido dificultades para marcar a equipos como Getafe y Espanyol en decepcionantes derrotas en casa sin goles. Sin embargo, ha habido mucha acción en muchos de sus otros partidos.

El 79% de sus partidos de liga han visto a ambos equipos marcar. Cuatro de sus cinco salidas en la Europa League también han producido goles para cada equipo. Solo el FC Midtjylland puede superar el registro de 11 goles del Celta en esa competición.

Eso destaca la amenaza que pueden representar para un Real Madrid que actualmente sufre varias lesiones en defensa. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal y Ferland Mendy están fuera. Mientras tanto, Dean Huijsen y David Alaba son dudas adicionales. Esos factores sugieren que ambos equipos pueden encontrar la red en este partido.