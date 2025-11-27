Apuestas al Real Madrid mientras crece la incertidumbre sobre Vinicius

El Real Madrid se enfrenta a un periodo intenso de su temporada, y los rumores de descontento dentro del equipo están en aumento.

La tensa relación de Vinicius Junior con Xabi Alonso ha generado preocupaciones sobre el futuro del brasileño. ¿Esto crea nuevas oportunidades de apuestas?

📊Mercados del Real Madrid

📈Cuotas

Partido Mercado Cuota ⭐ Girona vs Real Madrid Más de 3.5 goles 2.00 Athletic Club vs Real Madrid Real Madrid gana 1.75 Real Madrid vs Celta de Vigo Más de 2.5 goles del Real Madrid 1.91

Cuotas cortesía de Luckia. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔽Vinicius se une a una larga lista de Galácticos descontentos

Vinicius emergió como un fuerte candidato al Balón de Oro durante la exitosa temporada 2023/24 del Real Madrid, registrando 30 contribuciones de gol en 36 partidos entre la liga y el fútbol europeo. Sin embargo, el brasileño ha estado bajo presión desde entonces.

Su rendimiento ha disminuido desde la llegada de Kylian Mbappé en el verano de 2024. Los informes sugieren que Vinicius se siente cada vez más descontento por tener un papel secundario al del francés.

Con su contrato actual vigente solo hasta 2027, las negociaciones contractuales ya se habían detenido incluso antes de que Xabi Alonso fuera nombrado. Sin embargo, la situación de Vinicius ha empeorado significativamente desde la llegada del técnico vasco.

El Real Madrid lidera La Liga y ha ganado el 74% de sus partidos bajo Xabi. A pesar de eso, raramente han mostrado un rendimiento convincente en los partidos importantes.

Vinicius y Mbappé todavía no están jugando de manera efectiva juntos, por lo que la importancia del brasileño ha disminuido. El equipo ahora está claramente construido alrededor del francés. Como resultado, Vinicius ha quedado compitiendo con Rodrygo por un puesto titular en el flanco izquierdo.

El jugador de 25 años solo ha jugado los 90 minutos completos en seis ocasiones en 23 apariciones para Los Blancos desde la llegada del técnico tolosarra . Ha reaccionado con enojo dos veces al ser sustituido, sobre todo en El Clásico. Aunque emitió una disculpa después de eso, no incluyó a su entrenador.

Los últimos informes sugieren que Vinicius le ha dicho al Real Madrid que no firmará un nuevo contrato bajo las circunstancias actuales. Esto no es raro en el Bernabéu; incluso leyendas como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos han tenido desacuerdos con el club por negociaciones contractuales.

Una de las grandes fortalezas del Real Madrid es su capacidad para recuperarse rápidamente de cualquier problema. Ningún jugador ha sido considerado irremplazable. Ronaldo fue quizás el más cercano a eso, pero aun así han ganado dos títulos de la Champions League desde su partida en 2018.

🔄¿Se viene un buen negocio por Vinicius Junior?

Aunque el rendimiento del Real Madrid ha disminuido en las últimas semanas, es poco probable que la situación con Vinicius sea la causa directa.

En algunos aspectos, este conflicto podría ser el motor para un jugador que no rinde lo esperado. Necesita demostrar su valor tanto a su entrenador actual como a cualquier club potencialmente interesado. Jugadores como Mbappé, Robert Lewandowski y Trent Alexander-Arnold han rendido bien hacia el final de sus contratos recientemente.

El hecho de que este sea un año de Copa del Mundo también debería asegurar que Vinicius permanezca enfocado. Xabi optó por darle descanso el pasado fin de semana contra el Elche. Sin embargo, todavía está claramente por delante de sus compatriotas Rodrygo y Endrick en la jerarquía de selección en Madrid.

Con un calendario apretado por delante, Vinicius podría seguir siendo rotado en algunos partidos. El Real Madrid ganó siete de ocho partidos de LaLiga la temporada pasada sin él. También han ganado tres de sus cuatro partidos esta temporada cuando ha sido suplente.

Xabi Alonso tiene preocupaciones más urgentes, ya que necesitará lidiar con varios problemas de selección defensiva. Además, la lista de centrales disponibles está limitada por lesión de cara a lo que se espera sea un partido con muchos goles contra el Girona.

El Real Madrid luego viajará a Bilbao a mitad de semana. Su única derrota sin Vinicius en LaLiga la temporada pasada fue contra el Athletic en San Mamés. Sin embargo, el partido debería ser más fácil esta temporada, ya que el Athletic parece muy poco convincente.

Los vascos solo han ganado tres de sus últimos 15 partidos en todas las competiciones. Las apuestas Real Madrid por la victoria con una probabilidad implícita del 55.6% parece ofrecer valor.

Luego recibirán al Celta Vigo en el Bernabéu. Los Blancos han marcado 19 goles en sus últimos cinco partidos en casa contra el equipo gallego. Es probable que marquen más de 2.5 goles en ese partido con una probabilidad implícita del 54.5% en las apuestas Real Madrid.

+