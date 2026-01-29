Un trono en juego: La carrera por dirigir al Real Madrid

El exlateral afronta ahora el mayor reto de su carrera en el banquillo, en un contexto de máxima exigencia y con el futuro del club en juego.

Entrenador Cuotas Álvaro Arbeloa 2.25 Jürgen Klopp 5.00 Thomas Tuchel 11.00 Enzo Maresca 13.00

🏠Arbeloa, un hombre de la casa

Tras anunciar su retiro como jugador en 2017, luego de una extensa etapa en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa inició su carrera como entrenador dentro de la cantera del club.

Comenzó en las categorías juveniles y fue ascendiendo desde el Sub-14 hasta llegar al Real Madrid Castilla.

Tras la salida de Xabi Alonso, Arbeloa asumió el mando del primer equipo en un contexto complicado. Su arranque estuvo marcado por la eliminación en la Copa del Rey, pero en las últimas fechas el equipo ha mostrado una clara mejoría, reflejando mayor orden y solidez desde el banquillo.

Aunque hoy aparece como la principal alternativa interna, el Real Madrid apunta a entrenadores de alto calibre para gestionar una plantilla de élite. Por ello, su continuidad la próxima temporada no parece asegurada, salvo que logre conquistar títulos importantes.

🌍¿Podría llegar un entrenador alemán a la Casa Blanca?

Luego de alejarse de los banquillos y enfocarse en la dirección deportiva, el nombre que más fuerza ha tomado por su destacado recorrido es el de Jürgen Klopp. El alemán sigue siendo una de las figuras más influyentes del fútbol europeo pese a no estar actualmente dirigiendo.

No hay un entrenador con mayor peso mediático y deportivo que Klopp tras su exitosa etapa en el Liverpool. Su capacidad para liderar proyectos ambiciosos y gestionar plantillas de alto nivel lo convierte en un perfil ideal para un equipo como el Real Madrid.

Una oferta de gran calibre por parte del club merengue podría ser el factor decisivo para devolver a Klopp a los banquillos. El atractivo del proyecto y la exigencia competitiva del Real Madrid podrían tentar al técnico alemán a cambiar nuevamente de rol.

De igual forma, el nombre de Thomas Tuchel aparece en carpeta ante los rumores de una posible salida de la selección de Inglaterra después del Mundial. Se trata de un entrenador con amplia experiencia en la élite europea y con el respaldo de haber conquistado la Champions League con el Chelsea.

Además, también suena el nombre de Julian Nagelsmann, actual seleccionador de Alemania. Sin embargo, su perfil parece una opción más lejana, con menor recorrido en contextos de máxima presión como el que representa el banquillo del Real Madrid.

🤔Una posible llegada desde la Premier League

Tras su inesperada salida del Chelsea, el nombre de Enzo Maresca aparece entre las opciones que maneja el Real Madrid. El técnico italiano dejó una grata impresión por su riqueza táctica en el conjunto inglés, un trabajo que le permitió conquistar el primer Mundial de Clubes con formato de 32 equipos.

Maresca se ha perfilado en los últimos años como uno de los posibles herederos de Pep Guardiola, tanto por su estilo de juego como por su formación. Sin embargo, la incertidumbre sobre si el entrenador español continuará o no en el banquillo del Manchester City mantiene a Maresca como una opción disponible en el mercado.

Otro entrenador que ha destacado recientemente en la Premier League es Andoni Iraola. El técnico español ha llamado la atención por su capacidad táctica, logrando que el modesto Bournemouth compita a un alto nivel frente a los grandes del fútbol inglés.

Si bien Iraola ha demostrado ser un entrenador competente y con ideas claras, su juventud y la falta de experiencia dirigiendo equipos de primerísimo nivel podrían pesar a la hora de tomar una decisión definitiva por parte del club blanco.

🚀¿Podría llegar un viejo conocido?

Como opciones algo más lejanas, aunque no completamente descartables, aparecen los nombres de dos entrenadores que ya pasaron por el club: José Mourinho y Zinedine Zidane. Sin embargo, el contexto actual de ambos hace que una posible llegada al Real Madrid no resulte tan probable.

Mourinho, actualmente al frente del Benfica, lleva ya varios años sin asumir retos de este nivel, dirigiendo equipos con menor exposición mediática. Aunque su etapa en el conjunto portugués ha estado marcada por altibajos, una eventual salida del club no garantiza su regreso a Madrid.

Por su parte, Zinedine Zidane no dirige desde que cerró su exitosa etapa al frente del Real Madrid. Su nombre siempre aparece ligado al club blanco, pero hoy su situación apunta a otros escenarios.

De hecho, un tercer ciclo de Zidane en el Real Madrid parece poco viable, ya que es una de las principales opciones para asumir la selección francesa en caso de que Didier Deschamps deje el cargo tras el Mundial, lo que lo alejaría por completo de esta posibilidad.

