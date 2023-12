Real Betis - Real Madrid Apuestas y Pronóstico LaLiga | 09/12/23

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Real Betis sv Real Madrid de LaLiga 09/12/2023

El Betis todavía no conoce la derrota en su estadio esta temporada, pero si hay un equipo que puede acabar con esa racha es el Madrid. Además, los verdiblancos llegan a la cita con mayor desgaste, bajas muy importantes en el bloque defensivo y más necesitados de reservar fuerzas para su próximo partido europeo.

Resultado: Real Madrid – 1.80 en bet365

Mitad con más goles: 2ª mitad – 2.00 en bet365

Anotará o asistirá: Rodrygo – 1.80 en bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

El Madrid, primer equipo en asaltar el Villamarín

El Real Betis parece estar acusando el desgaste de su apretado calendario, con dos victorias en sus cinco últimos partidos cuando venía de obtener siete triunfos en los nueve anteriores. La semana pasada sufrió una muy inoportuna derrota en su visita al Sparta de Praga (1-0), tres días después no pasó del 0-0 en Almería y el miércoles no cayó eliminado en la Copa del Rey frente al humilde Villanovense de milagro.

Por eso el momento para recibir al Real Madrid no puede ser más inoportuno, cuando además los de Manuel Pellegrini se jugarán su continuidad en la Europa League el próximo jueves frente al Glasgow Rangers. En cambio, los blancos llegan descansados porque no jugaron entre semana y ya tienen los deberes hechos en la Champions League, por lo que no se juegan nada cuando el miércoles visiten al Unión Berlín.

A todo eso hay que añadirle que el bloque defensivo del Betis está en cuadro, sin Claudio Bravo bajo palos, con Germán Pezella tocado y Aitor Ruibal posiblemente como lateral derecho de urgencia por la sanción de Héctor Bellerín y la baja de Youssouf Sabaly.

Con ese contexto y teniendo en cuenta que el Madrid suma cinco victorias seguidas, todas ellas con un margen de dos o más goles, se dan muchos condicionantes para que este sábado el Betis encaje su primera derrota como local en lo que va de temporada.

Una cita con el gol

Las importantes bajas locales facilitarán la labor ofensiva del Madrid, especialmente intensa a medida que transcurren los minutos, pues el 66,7% de sus goles en LaLiga llegaron durante la segunda mitad. Pero el Betis también es peligroso tras el descanso cuando juega en casa y ha marcado al menos un gol durante la segunda parte en siete de sus ocho últimos partidos como local, sin olvidar que Pellegrini dispone de todas sus principales figuras atacantes, incluyendo a un Isco que se está luciendo esta temporada y que tratará de brillar ante su antiguo equipo.

Pero si hay alguien que llega plenamente motivado a este encuentro es Rodrygo, que lleva cinco partidos seguidos marcando o asistiendo, cuando no las dos cosas a la vez. De hecho, el delantero brasileño ha participado activamente en ocho de los diez goles anotados por el Madrid en las tres jornadas más recientes, con cinco dianas y tres pases de gol.