Real Betis - Barcelona Apuestas y Pronóstico LaLiga | 21/01/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Real Betis vs. Barcelona por LaLiga 21/01/2024.

El Benito Villamarín acoge este sábado un duelo de enorme interés entre un Real Betis que se mantiene invicto como local en LaLiga y un Barcelona que todavía no conoce la derrota a domicilio en lo que va de campeonato.

Doble Oportunidad: 1X – 2.00 en Casumo

Ambos Equipos Marcarán: Sí – 1.70 en Casumo

Disparos a puerta de Isco: Más de 0.5 – 2.16 en Casumo

Examen de nivel en el Villamarín

Si tenemos un equipo que no pierde en casa y otro que no pierde a domicilio, ¿hacia dónde inclinar la balanza? Una opción sería optar por el empate, como recientemente ha sucedido en el Benito Villamarín con las exigentes visitas del Real Madrid (1-1) y el Girona (1-1). Pero el Barcelona no es muy dado a las tablas y solo ha firmado cinco en sus 29 partidos oficiales de la temporada.

En esta ocasión nos vamos a inclinar ligeramente a favor del Betis y consideramos que volverá a evitar la derrota en su estadio. A parte de los citados ejemplos ante el Madrid y el Girona, está el hecho de que llega más descansado a la cita porque no ha tenido que jugar la Copa del Rey entre semana, mientras que el Barça viene de visitar al Unionistas de Salamanca el jueves.

Es cierto que no suponía un gran reto para los blaugranas, pero es desgaste que se acumula tras el reciente viaje a Arabia Saudí. Además, el Barça se ha quedado sin la victoria en cinco de los nueve últimos partidos que ha jugado fuera de casa, incluyendo los de la Supercopa de España.

Goles por ambos lados

Uno de los principales deberes del Barcelona es la mejoría de su juego defensivo, pues ha encajado gol en 12 de los 14 últimos partidos oficiales que ha disputado. Un mal presagio ahora que le toca visitar un estadio donde el Betis lleva 12 partidos seguidos marcando, con más de un gol en la mitad de ellos.

Pero al mismo tiempo el Barça ha anotado en cada uno de sus 13 partidos oficiales más recientes y en nueve de ellos firmó dos o más goles, por lo que se dan todos los ingredientes para ver un duelo en el que ambos equipos anoten.

Para este partido conviene estar atento una vez más a Isco, autor del gol de la victoria en la pasada jornada contra el Granada. Las bajas de Ayoze Pérez y Abde Ezzalzouli ponen una mayor responsabilidad ofensiva en el malagueño, quien ya es el miembro del equipo que más remates a puerta a efectuado esta temporada. En este partido lo vemos de nuevo rematando a puerta, como ya hizo el mes pasado cuando el Betis recibió al Madrid.