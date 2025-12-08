PSV vs Atlético de Madrid apuestas de la Champions League | 09/12/2025

👑Mejores apuestas PSV vs Atlético de Madrid

Esperamos una victoria del PSV con un marcador de 2-1.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

PSV y Atlético se ven las caras en la sexta jornada de la Champions League, un duelo que en el papel luce parejo y con mucha tensión competitiva. Ambos llegan motivados tras obtener victorias importantes en sus compromisos más recientes.

El PSV atraviesa un gran momento. Encadena cinco triunfos consecutivos y suma más de diez partidos sin conocer la derrota, una racha que habla de su solidez y confianza colectiva en este tramo de la temporada.

Entre esos resultados destaca la imponente victoria en Anfield frente al Liverpool, un golpe de autoridad que reafirma el nivel del conjunto holandés. Además, en casa se hace especialmente fuerte, por lo que el Atlético no tendrá un desafío sencillo.

El Atlético, por su parte, arriba después de encajar derrotas ligueras ante rivales directos. El equipo de Simeone mantiene esa irregularidad en momentos determinantes, alternando actuaciones brillantes con otras de nivel más bajo.

Prueba de ello es su enorme triunfo ante el Inter en Champions, contrastado con el tropiezo frente al Barcelona. Es un partido difícil de anticipar, pero decisivo para las aspiraciones de ambos en la lucha por meterse entre los primeros ocho.

⚽Posibles Alineaciones PSV vs Atlético de Madrid

Posible alineaciónPSV:

Kovar, Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine, Saibari, Mauro Junior, Veerman, Man, Pepi, Perisic

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Molina, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Cardoso, Barrios, González, Álvarez, Sorloth

No es sencillo inclinarse por un ganador en un partido tan parejo, donde ambos equipos llegan con argumentos sólidos. El encuentro promete mucha fricción y detalles que pueden marcar la diferencia.

Por el momento, el PSV parece llegar mejor gracias a sus cinco victorias consecutivas, aunque no se puede ignorar que en los últimos cinco duelos directos el Atlético se quedó con cuatro triunfos. Es un historial que equilibra aún más el pronóstico.

Por eso, una doble oportunidad sin empate luce como una opción segura si se combina con más de 2.5 goles. Los últimos cinco partidos del PSV en casa registran un promedio superior a los tres tantos, lo que refuerza la posibilidad de un marcador abierto.

A pesar de la alta tendencia de goles en los partidos recientes, los números nos llevan a inclinar la balanza hacia un escenario donde no marquen ambos equipos. Las estadísticas defensivas empiezan a pesar más que la producción ofensiva.

El PSV ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros sin recibir gol, mostrando una solidez notable en su propio campo. Del lado del Atlético, tres de sus últimos cinco partidos terminaron con algún equipo quedándose en cero, reforzando la posibilidad de un marcador desequilibrado.

Pero el dato más revelador es que en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos, uno de los dos equipos no logró anotar. Aunque ambos han demostrado capacidad ofensiva, un partido en el que no marquen los dos se ve altamente probable.

Ricardo Pepi viene siendo fundamental en los últimos partidos del PSV, aportando goles y asistencias de calidad que reflejan su influencia en el frente de ataque. Su participación ha crecido en momentos clave y se ha convertido en una pieza determinante para destrabar partidos.

El delantero estadounidense llega en plena racha y, gracias a la agresiva propuesta ofensiva del equipo, sus posibilidades de volver a anotar son bastante amplias. Con un PSV que genera volumen constante en campo rival, Pepi encuentra siempre escenarios favorables para aparecer.

