PSG vs Niza Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 01/11/25

👑 Mejores apuestas PSG vs Niza

Empate al descanso ⭐ @ 2.88 en MARCAapuestas

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.65 en MARCAapuestas

Bradley Barcola marca en cualquier momento ⭐ @ 2.00 en MARCAapuestas

Predicción de marcador: PSG 2-1 Niza

Predicción goleadores: PSG: Bradley Barcola, Gonçalo Ramos - Niza: Sofiane Diop

📊 Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Está siendo un periodo agitado en la Ligue 1, con el PSG y el Niza gestionando partidos entre semana junto a sus compromisos europeos.

El PSG solo pudo empatar 1-1 de visitante contra el Lorient el miércoles por la noche. Han ganado solo dos de sus últimos seis partidos de la Ligue 1, por lo que el equipo de Luis Enrique no está en su mejor forma en el ámbito doméstico. A pesar de ello, todavía lideran la tabla y están un punto por encima del Mónaco.

El Niza llega a este encuentro en buena forma. Han ganado sus últimos tres partidos de liga contra Lyon, Rennes y Lille, a quienes Les Aiglons derrotaron 2-0 esta semana.

🔍 Alineaciones Probables PSG vs Niza

Posible alineación del PSG:

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernández, Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

Posible alineación del Niza:

Bulka, Atal, Todibo, Dante, Bard, Sanson, Thuram, Diop, Laborde, Moffi, Boga

⚽ Las mejores apuestas PSG vs Niza

1er Pronóstico PSG vs Niza: Empate al descanso @ 2.88 en MARCAapuestas

Las lesiones y una política de rotación han contribuido a las dificultades del PSG en la liga. Sufrieron un nuevo revés recientemente, con Désiré Doué saliendo en camilla, y se espera que se pierda este partido.

Teniendo un encuentro clave en la Champions League contra el Bayern Múnich en tres días, es posible que se reserven jugadores como Nuno Mendes y Ousmane Dembélé. Además, hay cierta complacencia de los campeones europeos en sus partidos de liga. Solo han anotado tres veces antes del descanso en casa en la Ligue 1, concediendo dos.

La tendencia del PSG a empezar lento sugiere que el Niza puede al menos mantener el empate hasta el medio tiempo. Podrías respaldar que el marcador reflejará igualdad al descanso en las apuestas PSG vs Niza.

Los visitantes han sido mejores en la primera mitad de sus partidos fuera de casa en la Ligue 1, teniendo una diferencia de goles positiva al medio tiempo. Sin embargo, han recibido seis goles en la segunda mitad de sus desplazamientos, anotando solo una vez.

2ºPronóstico PSG vs Niza: Ambos equipos marcan @ 1.65 en MARCAapuestas

Después de un comienzo lento de temporada y algunas salidas importantes en verano, el Niza ha mostrado mejoras en las últimas semanas. Franck Haise ha cambiado a un enfoque más directo, con su equipo teniendo menos del 50% de la posesión en cada uno de sus últimos ocho partidos.

Esa racha seguramente se extenderá en París el sábado. Aun así, el Niza sigue siendo una amenaza al contragolpe, anotando al menos un gol en sus últimos 12 partidos en todas las competiciones.

Ocho de los últimos nueve partidos del Niza han visto a ambos equipos anotar, al igual que cinco de los últimos seis partidos que involucran al PSG. Eso sugiere que hay valor en respaldar que habrá goles en ambos extremos en las apuestas PSG vs Niza, con una probabilidad implícita del 57.1%.

3er Pronóstico PSG vs Niza: Bradley Barcola marca en cualquier momento @ 2.00 en MARCAapuestas

Después de empatar con Lorient, el PSG podría presentar un ataque completamente renovado este fin de semana. Se espera que Barcola y Khvicha Kvaratskhelia regresen, mientras que Gonçalo Ramos podría completar el trío ofensivo.

De todos ellos, Barcola ha estado en la mejor forma esta temporada. Actualmente es el máximo goleador de su equipo en la Ligue 1 con cuatro goles. Esos tantos han llegado a una tasa de uno cada 144 minutos.

El joven de 23 años solamente ha dejado de registrar un tiro a puerta en una ocasión hasta ahora en la liga. Anotó en el último partido en casa del PSG contra el Estrasburgo, y podría valer la pena respaldarlo para marcar de nuevo con una probabilidad implícita del 46.5%.