PSG vs Girona Pronóstico y Apuestas Champions League| 18/09/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico PSG vs Girona por la Champions League el 18/09/24.

Este miércoles, el Girona cumplirá el sueño de debutar oficialmente en Europa y lo hará a lo grande: nada menos que en la Champions League, enfrentándose al Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. ¿Qué dicen las casas de apuestas sobre el PSG vs Girona?

El estreno europeo del Girona no llega en el mejor momento, tras perder 4-1 en casa contra el Barcelona el domingo pasado. Por su parte, el PSG llega como un auténtico gigante, habiendo ganado todos sus partidos en las primeras cuatro jornadas de la Ligue 1, liderando en solitario la competición.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico PSG vs Girona por la Champions League 2024/25:

Resultado 1ª y 2ª Parte: 1/1 – 2,05 en Codere

Marcan Ambos Equipos: Sí – 1,72 en Codere

Goleadores: Bradley Barcola – 2,40 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Girona son cortesías de Codere, correctas a 17 de septiembre a las 14:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico PSG vs Girona

El Girona llega a la Champions League con la ilusión de hacer un buen papel y aprovechar el nuevo formato para prolongar su sueño europeo. Sin embargo, no será un camino fácil y, en este primer partido, parte como claro "punto". Por su parte, el PSG tiene una obsesión: ganar la Champions League por primera vez. A pesar de no contar ya con figuras de la talla de Mbappé, Messi o Neymar, el equipo, dirigido por Luis Enrique, no ha mostrado fisuras y ha ganado todos sus encuentros de la temporada, en tres de ellos dominando desde la primera parte. Por tanto, se espera que este partido no sea la excepción.

El Girona, por su lado, ha perdido dos de sus cinco encuentros en LaLiga, y en tres de ellos se fue al descanso en desventaja. Esto refleja los mismos problemas defensivos que tuvo la temporada pasada, en la que encajaron 46 goles, siendo el equipo más vulnerable de los siete primeros clasificados.

Para nuestro segundo pronóstico, consideramos que ambos equipos marcarán. El PSG tiene una media de cuatro goles por partido esta temporada, habiendo anotado 16 en total en cuatro fechas, aunque ha recibido goles en tres de ellos. El Girona ha marcado en cuatro de sus cinco partidos, pero ha encajado ocho goles, incluyendo cuatro en su último encuentro frente al Barcelona, lo cual nos sirve como referencia de su rendimiento ante equipos de primer nivel.

Barcola, la mejor apuesta del PSG vs Girona

Para la tercera apuesta, nos inclinamos por Bradley Barcola como goleador en este PSG vs Girona. El delantero francés tiene un promedio de un gol por partido en la Ligue 1, con cuatro goles en cuatro jornadas. Además, está a punto de igualar su producción de la temporada pasada, en la que marcó cinco goles en 39 partidos.

Barcola también anotó en la derrota de Francia ante Italia en la Nations League, demostrando su gran estado de forma y su capacidad goleadora a nivel internacional. El delantero de 22 años ya marcó en la Champions pasada, precisamente ante un equipo español: la Real Sociedad, en los octavos de final en el Parque de los Príncipes.

Mejores casas de apuestas PSG vs Girona

A continuación, presentamos las mejores casas de apuestas para tu pronóstico PSG vs Girona por la Champions League.