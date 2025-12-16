PSG vs Flamengo Pronóstico y Apuestas Copa Intercontinental | 17/12/25

+

👑Mejores apuestas PSG vs Flamengo

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.86 en Gran Madrid

El PSG anota más de 2.5 goles ⭐ @ 3.00 en Gran Madrid

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.08 en Gran Madrid

Predicción de marcador: PSG 3-1 Flamengo.

Predicción de goleadores: PSG: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia; Flamengo: Giorgian de Arrascaeta.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Flamengo son cortesía de Gran Madrid, correctas a 16 de diciembre de 2025 a las 17:00 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Flamengo aseguró su lugar en la final al vencer a Cruz Azul de México y a Pyramids de Egipto la semana pasada. Han tenido un año magnífico, ganando recientemente la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño Serie A. Además, superaron a Palmeiras para ganar ambas competiciones.

Mientras tanto, el PSG busca cerrar el mejor año de su historia con otro trofeo. Los campeones europeos obtuvieron una entrada automática a la Copa Intercontinental. Se prepararon para este partido con una victoria 3-2 sobre el Metz en la Ligue 1 el sábado.

⚽Alineaciones Probables PSG vs Flamengo

Posible alineación del PSG:

Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Posible alineación del Flamengo:

Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Lucas, Pulgar, Jorginho, Saúl, De Arrascaeta, Everton, Plata.

🔥Las mejores apuestas PSG vs Flamengo

1er Pronóstico PSG vs Flamengo: Ambos equipos marcan @ 1.86 en Gran Madrid

Flamengo ha demostrado ser el equipo más fuerte de Sudamérica en los últimos meses. Han marcado al menos un gol en sus últimos 12 partidos en todas las competiciones.

Los gigantes brasileños también ganaron experiencia contra la élite europea en el Mundial de Clubes en verano, competición en la que anotaron un promedio de 2.00 goles por partido. El equipo de Filipe Luís sorprendió al Chelsea 3-1 en la fase de grupos antes de perder 4-2 contra el Bayern Múnich en los octavos de final.

Esos resultados les darán esperanza de que pueden poner en aprietos a una defensa vulnerable del PSG. El equipo francés ha concedido dos o más goles en cuatro de sus últimos ocho partidos. Dado eso, apostar a que ambos equipos anotan parece ofrecer valor en las apuestas PSG vs Flamengo con una probabilidad implícita del 55.6%.

2ºPronóstico PSG vs Flamengo: El PSG anota más de 2.5 goles @ 3.00 en Gran Madrid

Si había alguna duda sobre la seriedad con la que el PSG está abordando el duelo, su alineación del fin de semana dio algunas pistas. Luis Enrique dio descanso a jugadores como Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Nuno Mendes y João Neves contra el Metz. El club, propiedad de cataríes, está priorizando este partido en el Estadio Ahmad bin Ali.

Las lesiones han impedido regularmente que los campeones europeos alineen su mejor ataque esta temporada. Eso ha contribuido a que su campaña esté siendo algo menos convincente hasta el momento. Sin embargo, deberían estar en posición de elegir a Doué, Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé aquí.

Las semanas recientes sugieren que el PSG está volviendo gradualmente a su mejor nivel en el tercio final. Han anotado más de 2.5 goles en cinco de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Con sus mejores delanteros listos para comenzar, apostar por la goleada el miércoles parece atractivo a cuotas relativamente altas.

3er Pronóstico PSG vs Flamengo: Más goles en la segunda mitad @ 2.08 en Gran Madrid

Una preocupación para el Flamengo puede ser la posibilidad de que la fatiga se haga notar a medida que avanza el partido. Ha sido un año increíblemente exigente para ellos. La carrera por el título brasileño se decidió en el último momento. Además, la final de la Libertadores fue hace solo tres semanas.

El espacio debería abrirse finalmente y eso debería beneficiar al PSG cuanto más avance el juego. Los favoritos también tendrán calidad real en el banquillo de suplentes, con Gonçalo Ramos y Bradley Barcola entre sus probables sustitutos.

En la segunda mitad de los partidos del PSG ha habido más goles esta temporada. En la Ligue 1, el 54% de sus goles anotados y el 57% de sus goles concedidos han llegado después del descanso.

Estarán deseando ofrecer un espectáculo para sus seguidores en Catar, lo que debería asegurar que sigan buscando goles. Por eso, apostar a que la segunda mitad producirá más goles que la primera parece ofrecer valor en las apuestas PSG vs Flamengo.