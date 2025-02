PSG vs Brest Pronóstico y Apuestas Champions League | 19/02/25

Paris Saint-Germain vs Brest

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico PSG vs Brest por Champions League el 19/02/25.

Mejores apuestas PSG vs Brest

Ousmane Dembélé anota y PSG gana⭐ @1.86 en Winamax

Ambos equipos anotan: Sí ⭐ @1.90 en Winamax

Más de 3.5 goles ⭐@1.88 en Winamax

Se espera que una cómoda victoria del PSG frente al Brest con un marcador de 3-1

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Brest son cortesía de Winamax, correctas a 18 de febrero a las 19:10 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El equipo de Luis Enrique está bien posicionado para alcanzar los octavos de final de la Champions League. Tras una victoria de 3-0 en el partido de ida sobre el Brest en la eliminatoria de playoff, el PSG tiene el control total del enfrentamiento.

El Paris Saint-Germain está en una forma imparable en la Ligue 1 esta temporada. Aún no han sufrido la derrota a nivel nacional y han ganado 17 de sus 22 partidos de la Ligue 1. Los parisinos tienen 24 puntos más que el Brest, que está en novena posición.

Luis Enrique logró fortalecer su plantilla en enero con la adquisición del delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia del Napoli. Su llegada, junto con el regreso a la plena forma de Ousmane Dembélé, ha convertido al PSG en una fuerza ofensiva formidable.

El Brest se prepara para enfrentar al PSG por tercera vez en poco más de dos semanas, después de haber perdido 5-2 en casa contra los líderes de la liga el 1 de febrero.

El equipo de Eric Roy ha tenido dificultades para adaptarse a jugar tanto en el ámbito nacional como en el continental, lo que ha llevado a su posición de mitad de tabla. No pudieron contener al PSG en el partido de ida, dejándolos con una tarea difícil para avanzar en su primera campaña de la Champions League.

Alineaciones Probables PSG vs Brest

Posible alineación del PSG:

Donnarumma; Hakimi, Mendes, Marquinhos, Pacho; Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha; Doue, Barcola, Dembélé.

Posible alineación del Brest:

Bizot; Lala, Haidara, Chardonnet, Coulibaly, Camara, Magnetti, Lees-Melou, Faivre, Ajorque, Sima

Las mejores apuestas PSG vs Brest

1er Pronóstico PSG vs Brest: Dembélé anota y PSG gana @1.86 en Winamax

Las estadísticas cara a cara para nuestras apuestas PSG vs Brest no auguran nada bueno para el Brest. Han perdido 18 y empatado dos de sus 20 enfrentamientos competitivos y aún no han vencido a los parisinos.

Esto coloca al Brest en una posición aún más difícil, ya que enfrentan un déficit de tres goles contra un equipo al que nunca han derrotado. Por eso, esperamos que el PSG asegure otra victoria en el Parc des Princes. El Brest necesitará avanzar y tratar de rescatar algo del enfrentamiento, lo que dejará espacio para que los anfitriones exploten.

Uno de los principales beneficiarios probablemente será el delantero francés, Ousmane Dembélé, quien está en una forma excelente en este momento. Marcó dos goles en el partido de ida y ha anotado 18 goles en diez partidos, incluyendo tripletes consecutivos recientemente.

2ºPronóstico PSG vs Brest: Ambos equipos anotan: Sí @1.90 en Winamax

Aunque el Brest no logró anotar en el partido de ida en casa, esperamos que lo hagan en París. Esto se debe a que el 55% de sus enfrentamientos han visto a ambos equipos anotar. Los dos han anotado en sus últimos seis enfrentamientos antes del partido de ida de este playoff de la Champions League.

Actualmente, podemos obtener cuotas de 1.90 en Ambos Equipos Anotan (Sí). Por lo tanto, hay un pequeño valor aquí, especialmente cuando consideras la necesidad del Brest de anotar tres veces para seguir en la eliminatoria.

3er Pronóstico PSG vs Brest: Más de 3.5 goles @1.88 en Winamax

La historia reciente sugiere que este partido de vuelta probablemente será un enfrentamiento entretenido. Se han anotado cuatro o más goles en cinco de sus últimos seis enfrentamientos.

Su partido más reciente de la Ligue 1 fue hace poco más de quince días, cuando el PSG aplastó al Brest 5-2 en su propio campo.

Dado que el Brest nunca ha mantenido su portería a cero contra el PSG y necesita muchos goles, estamos contentos de tomar la línea de Más de 3.5 Goles aquí. Es una de las apuestas PSG vs Brest más probables.

La única incógnita es el once inicial del PSG, ya que su ventaja de tres goles podría darle a Luis Enrique el lujo de dar descanso a uno o dos jugadores. Sin embargo, anticipamos que empezará fuerte y anotará más goles antes de rotar en los segundos 45 minutos.