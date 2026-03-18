Villarreal vs Real Sociedad Principales Apuestas LaLiga | 20/03/2026

+

👑Mejores apuestas Villarreal vs Real Sociedad

Gana Villarreal ⭐ @ 1.95 en Bwin

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ⭐ @ 2.10 en Bwin

Villarreal multigol 2-3⭐ @ 2.20 en Bwin

Esperamos una victoria de Villarreal con un marcador de 2-1.

Recuerda que con el código de bono bwin para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Villarreal recibe a la Real Sociedad por la fecha 29 de La Liga en un partido que promete ser bastante parejo. Ambos equipos llegan con un rendimiento regular en las últimas jornadas, por lo que se espera un duelo muy disputado entre dos conjuntos que todavía tienen objetivos importantes en la temporada.

El Villarreal viene de empatar en su visita al Alavés, un resultado que le impidió mantener distancia en la pelea por la parte alta de la tabla. La igualdad terminó costándole dos puntos frente al Atlético de Madrid, por lo que ahora deberá remar desde atrás para intentar quedarse con el tercer lugar.

A pesar de ese tropiezo reciente, el equipo dirigido por Marcelino ha mantenido un buen nivel de juego a lo largo de la temporada. Si bien no tuvo el éxito esperado en otras competiciones, el conjunto amarillo ha sido consistente en liga y parece tener prácticamente asegurado un lugar en la próxima edición de la Champions League.

Por su parte, la Real Sociedad llega motivada tras una victoria contundente frente a Osasuna, resultado que le permitió recortar distancias con el Celta de Vigo. Con esa victoria, el equipo donostiarra quedó a solo tres puntos, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar a la Conference League la próxima temporada.

Sin embargo, más allá de la pelea en liga, el gran foco para la Real Sociedad estará puesto en la gran final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Ese compromiso representa una oportunidad histórica para el club, por lo que este tramo final de la temporada será clave para gestionar esfuerzos y llegar en el mejor momento posible.

⚽Posibles Alineaciones Villarreal vs Real Sociedad

Posible alineación Villarreal:

Luiz Junior, Mourino, Navarro, Marín, Cardona, Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro, Pepe, Mikautadze

Posible alineación Real Sociedad:

Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Gómez; Guedes, Soler, Turrientes, Barrenetxea, Méndez, Oyarzabal

1er Pronóstico Villarreal vs Real Sociedad: Gana Villarreal ⭐ @ 1.95 en Bwin

A pesar de que el rendimiento de ambos equipos viene siendo sobresaliente y las diferencias han sido mínimas tanto en el nivel actual como en los resultados históricos, creemos que Villarreal tiene una ligera ventaja en este enfrentamiento. El conjunto amarillo ha mostrado una gran solidez en casa durante las últimas jornadas.

Como local, Villarreal acumula tres victorias consecutivas, un registro que refleja el buen momento que atraviesa el equipo cuando juega ante su afición. Ese rendimiento ha sido clave para mantenerse en la pelea por los puestos altos de la tabla.

Este nivel contrasta con las recientes caídas de la Real Sociedad en sus visitas al Atlético de Madrid y al Real Madrid, dos partidos en los que le costó competir lejos de casa. Por ello, vemos viable que Villarreal logre imponer sus condiciones y saque ventaja jugando en su estadio.

2° Pronóstico Villarreal vs Real Sociedad: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ⭐ @ 2.10 en Bwin

Estamos ante dos equipos con propuestas ofensivas muy interesantes, que además se encuentran entre los mejores de la liga en cuanto a promedio de xG y goles por partido. Tanto Villarreal como Real Sociedad han demostrado a lo largo de la temporada una clara intención de atacar y generar ocasiones con frecuencia.

Jugando como local, Villarreal viene de 4 de sus últimos 5 partidos en los que ambos equipos marcaron y además se superó la barrera de los 2.5 goles. Este patrón refleja partidos abiertos y con muchas llegadas a portería, producto del estilo ofensivo que propone el conjunto amarillo en su estadio.

Por su parte, Real Sociedad ha registrado esas mismas tendencias en 3 de sus últimos 5 partidos como visitante. De hecho, el encuentro más reciente entre ambos en casa de Villarreal terminó con un empate 2-2, resultado que respalda la idea de que se trata de dos ofensivas propositivas capaces de generar y convertir una buena cantidad de goles.

3er Pronóstico Villarreal vs Real Sociedad: Villarreal multigol 2-3⭐ @ 2.20 en Bwin

Villarreal ha logrado marcar de manera muy consistente cuando juega en casa, reflejo del buen funcionamiento que ha mostrado el equipo en la parte ofensiva durante la temporada. Su capacidad para generar y convertir ocasiones lo ha convertido en uno de los ataques más eficientes del campeonato.

De hecho, Villarreal es el mejor equipo de la liga en la comparación entre goles anotados y xG, lo que evidencia una gran efectividad de cara al arco. Además, se posiciona como el cuarto equipo con más goles marcados como local, consolidando su fortaleza ofensiva en su estadio.

El conjunto amarillo llega además con una tendencia clara: ha marcado entre 2 y 3 goles en 4 de sus últimos 5 partidos en casa por liga. Con estos antecedentes, vemos una muy buena oportunidad en esta opción, respaldada por el gran momento ofensivo que atraviesa Villarreal jugando como local.