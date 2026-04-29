Villarreal vs Levante principales apuestas LaLiga | 02/05/2026

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🔝Mejores apuestas Villarreal vs Levante

Gana Villarreal y más de 2.5 goles ⭐2.30 en Codere

Número exacto de goles de Villarreal 2 o 3 ⭐ 2.00 en Codere

Nicolas Pepé marca durante el partido ⭐2.30 en Codere

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🔎Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Villarreal recibe al Levante por la jornada 34 de LaLiga en un duelo con objetivos muy distintos para ambos equipos. El conjunto local llega en un momento clave de la temporada, con la motivación de seguir consolidando su gran campaña en el torneo.

Tras conseguir una importante victoria como local frente al Celta, el Submarino Amarillo logró mantener la distancia respecto al Atlético y conservar el tercer lugar en la tabla. Este resultado refuerza su confianza de cara al tramo final del campeonato.

El Villarreal ha mostrado una gran fortaleza en casa a lo largo de la temporada, convirtiéndose en un equipo difícil de superar en su estadio. Con el cupo a la próxima Champions League ya asegurado, ahora apunta a cerrar la liga de la mejor manera posible.

Por su parte, el Levante afronta este partido como una auténtica final en su lucha por evitar el descenso. El reciente empate frente al Espanyol dejó un sabor amargo, ya que le impidió alcanzar los 35 puntos y salir de la zona roja.

A pesar de la mejora mostrada en las últimas jornadas, el Levante sabe que la victoria es indispensable si quiere mantenerse en la máxima categoría. Cada punto es vital en este tramo decisivo, donde cualquier error puede resultar definitivo.

🔥Posibles Alineaciones Villarreal vs Levante

Posible alineaciónVillarreal:

Luiz Junior; Freeman, Marín, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesaña, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze

Posible alineaciónLevante:

Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sánchez; Raja, Raghouber, Olasagasti, Martínez; Espí, Cortés

1er Pronóstico Villarreal vs Levante: Gana Villarreal y más de 2.5 goles ⭐2.30 en Codere

Cinco victorias consecutivas como local reflejan a un Villarreal muy sólido en casa y con un nivel bastante competitivo. El Submarino Amarillo ha sabido imponer sus condiciones en su estadio, controlando los partidos y marcando el ritmo, lo que lo posiciona como claro favorito para quedarse con el encuentro.

Por su parte, el Levante atraviesa un momento complicado fuera de casa, acumulando seis fechas sin conocer la victoria como visitante, con cuatro derrotas en ese tramo. A esto se suma que el Villarreal ha ganado las últimas tres veces que recibió al Levante, por lo que el historial reciente también juega claramente a favor del conjunto local.

Además, con el tercer mejor xG del campeonato, el Villarreal ha demostrado tener un ataque muy potente, superando la barrera de los 2.5 goles en sus últimas cinco victorias. Este contexto abre la puerta a una apuesta combinada bastante atractiva, respaldada tanto por el rendimiento ofensivo como por la solidez en casa.

2° Pronóstico Villarreal vs Levante: Número exacto de goles de Villarreal 2 o 3 ⭐2.00 en Codere

El Villarreal ha marcado 36 goles en 16 partidos como local, un promedio de poco más de 2 goles por encuentro que refleja su gran regularidad en casa. No es casualidad que sea el tercer mejor equipo de LaLiga; sus números ofensivos respaldan el nivel mostrado a lo largo de la temporada.

Además, el Submarino Amarillo ha anotado 2 o 3 goles en sus últimas cuatro victorias como local, confirmando esa consistencia en ataque. Ante un rival de bajo rendimiento como visitante, todo indica que esta regularidad goleadora puede mantenerse.

3er Pronóstico Villarreal vs Levante: Nicolas Pepé marca durante el partido ⭐2.30 en Codere

Si ha habido un jugador con rendimiento destacado recientemente, ese ha sido Nicolas Pépé. El extremo marfileño se ha ganado la plena confianza de Marcelino, siendo una pieza constante en el once titular del Villarreal gracias a su desequilibrio y aporte ofensivo.

Pépé llega en un buen momento de forma, acumulando dos partidos consecutivos viendo puerta, con goles frente al Celta y al Real Oviedo. Esta racha refuerza su protagonismo dentro del sistema ofensivo del equipo.

Se trata de un jugador incisivo en ataque, capaz de generar peligro constante por banda y aparecer en zonas de finalización. Sin duda, volverá a tener oportunidades claras para anotar y ser determinante en el resultado.