Villarreal vs Espanyol principales apuestas LaLiga | 09/02/2026

👑Mejores apuestas Villarreal vs Espanyol

Gana Villarreal y más de 1.5 goles⭐ @ 2.05 en MARCAapuestas

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ⭐ @ 2.20 en MARCAapuestas

Mitad con más goles 2ª mitad⭐ @ 2.10 en MARCAapuestas

Esperamos una victoria de Villarreal con un marcador de 2-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Villarreal vs Espanyol son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 08/02/26 a las 13:40 y sujetas a cambios.

Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La jornada 23 enfrenta a dos equipos que atraviesan un momento complicado. Tanto Villarreal como Espanyol llegan con una mala racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, reflejo de un bajón en su rendimiento reciente.

El Villarreal no pasa por su mejor momento. Acumula tres encuentros sin ganar en LaLiga, a los que se suman dos derrotas en Champions League que terminaron causándole la eliminación del torneo europeo.

Esta racha negativa también le hizo perder el tercer puesto del campeonato, que ahora pertenece al Atlético. Aun con un partido menos, el Villarreal mantiene opciones de seguir de cerca al conjunto colchonero, aunque para ello será clave volver al triunfo.

Por su parte, el Espanyol conserva la sexta posición y, por ahora, su clasificación a competición europea. Esto se debe en gran parte al buen rendimiento mostrado durante la primera mitad de la temporada.

Sin embargo, la ventaja se ha reducido y tanto Celta como Real Sociedad ya acechan de cerca. El Espanyol deberá reencontrarse con el buen juego del inicio del curso si quiere mantenerse en la parte alta y evitar perder su lugar.

⚽Posibles Alineaciones Villarreal vs Espanyol

Posible alineación Villarreal:

Luiz Junior, Navarro, Foyth, Veiga, Pedraza; Buchana, Parejo, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze

Posible alineación Espanyol:

Dmitrovic, Sánchez, Calero, Cabrera, Romero; Carreras, Gonzalez, Lozano Terrats; Fernández, Milla

1er Pronóstico Villarreal vs Espanyol: Gana Villarreal y más de 1.5 goles⭐ @ 2.05 MARCAapuestas

Tanto Villarreal como Espanyol son equipos que han mostrado regularidad a la hora de marcar, pero también cierta fragilidad defensiva que los lleva a conceder goles con frecuencia. Este equilibrio ofensivo y defensivo suele derivar en partidos abiertos y con llegadas en ambas áreas.

Por este motivo, el escenario de que ambos equipos marquen y se supere la barrera de los 2.5 goles aparece como una opción muy probable. Ninguno de los dos destaca por cerrar bien los partidos, lo que aumenta las opciones de un marcador abultado.

Además, este contexto se dio en seis de los últimos siete enfrentamientos disputados entre ambos en casa del Villarreal. Un dato que refuerza la idea de que estamos ante una oportunidad valiosa para este tipo de pronóstico.

2° Pronóstico Villarreal vs Espanyol: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ⭐ @ 2.20 MARCAapuestas

3er Pronóstico Villarreal vs Espanyol: Mitad con más goles 2ª mitad⭐ @ 2.10 en MARCAapuestas

Ambos equipos concentran una mayor cantidad de goles, tanto anotados como recibidos, en la segunda mitad de sus partidos.

El Villarreal ha encajado más del 50 % de los goles en el segundo tiempo, una señal clara de su vulnerabilidad tras el descanso.

Por su parte, el Espanyol ha marcado 18 de sus 26 goles en la segunda mitad, confirmando su tendencia a crecer con el paso de los minutos. Todo apunta a que es más probable ver goles en el tramo final del encuentro.