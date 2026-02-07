Valencia vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 08/02/26

+

🔝Mejores apuestas Valencia vs Real Madrid

Kylian Mbappé marca el primer gol ⭐ @ 3.30 en Sportium

Más de 0.5 goles del Valencia en la segunda mitad ⭐ @ 2.20 en Sportium

Doble oportunidad - Valencia o Empate ⭐ @ 2.50 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Valencia vs Real Madrid son cortesía de Sportium, correctas a 07 de febrero de 2026 a las 12:00 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional Sportium para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas deportivas en España

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Valencia 1-1 Real Madrid.

Predicción de goleadores: Valencia: Hugo Duro - Real Madrid: Kylian Mbappé.

Hasta 12 clubes están involucrados en la lucha por el descenso en LaLiga esta temporada. El Valencia es, sin duda, uno de esos equipos, pero un registro de siete puntos en cuatro partidos ha mejorado sus posibilidades.

Sin embargo, llegan al partido tras dos derrotas consecutivas. Los Che fueron derrotados 2-1 por el Athletic Club en la Copa del Rey el miércoles. El Real Madrid ya ha sido eliminado de esa competición, por lo que ha tenido un descanso poco habitual a mitad de semana.

A pesar de haber sufrido ya tres derrotas en competiciones de Copa en 2026, los visitantes están en buena forma en liga. Han ganado sus últimos seis partidos en la máxima categoría del fútbol español.

⚽Alineaciones Probables Valencia vs Real Madrid

Posible alineación del Valencia:

Dimitrievski, Gayà, Copete, Tárrega, Foulquier, Ugrinic, Pepelu, Danjuma, Beltrán, Rioja, Duro.

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Camavinga, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Rodrygo, Mbappé, Mastantuono.

🔥Las mejores apuestas Valencia vs Real Madrid

1er Pronóstico Valencia vs Real Madrid: Kylian Mbappé marca el primer gol @ 3.30 en Sportium

Vinícius Júnior está suspendido para este partido por acumulación de tarjetas, mientras que Jude Bellingham está lesionado. Eso aumenta la sensación de que Mbappé será la principal amenaza de gol para los visitantes.

El francés ha sido el único goleador fiable de los Blancos esta temporada, habiendo anotado ya 37 veces en todas las competiciones. Mbappé va camino de alcanzar los 50 goles en una sola temporada por primera vez.

En LaLiga, el jugador de 27 años representa un enorme 47% del total de goles de su equipo. El cambio de entrenador no ha alterado esa situación en lo más mínimo. Ha marcado ocho goles en cinco partidos bajo el mando de Álvaro Arbeloa.

Habiendo anotado primero en cuatro de esos partidos, Mbappé es el candidato destacado para abrir el marcador. Sin duda, vale la pena respaldarlo en las apuestas Valencia vs Real Madrid, incluso con una alta probabilidad implícita del 34.5%.

2ºPronóstico Valencia vs Real Madrid: Más de 0.5 goles del Valencia en la segunda mitad @ 2.20 en Sportium

Aunque los aficionados del Valencia están insatisfechos con su equipo esta temporada, siempre los apoyan cuando el Real Madrid les visita. Eso debería motivar a los jugadores locales en su intento de sorprender a los aspirantes al título.

El ataque de Carlos Corberán ha rendido mucho mejor en la segunda mitad de los partidos esta temporada. Solo han registrado 5 goles en la primera mitad en LaLiga, en comparación con los 18 anotados después del descanso. Además, el 80% de los goles que han marcado en Mestalla han llegado en la segunda mitad.

Hugo Duro está en una racha particularmente prolífica en los partidos en casa del Valencia. El delantero ha anotado en cada uno de sus últimos 4 partidos de liga en casa. Eso incluye un gol ganador en el minuto 79 contra el Levante y un empate en el minuto 92 ante el Sevilla.

La defensa del Real Madrid también ha sido mucho más vulnerable después del descanso. Han concedido el 72% de sus goles de liga en la segunda mitad. Por lo tanto, respaldar a los locales para anotar después del descanso parece ofrecer valor en las apuestas Valencia vs Real Madrid.

3er Pronóstico Valencia vs Real Madrid: Doble oportunidad - Valencia o Empate @ 2.50 en Sportium

Aunque el Real Madrid ha obtenido resultados positivos en la liga recientemente, su forma aún deja mucho que desear. Necesitaron un penalti de Mbappé en el minuto 100 para sellar una poco convincente victoria en casa por 2-1 sobre el Rayo Vallecano.

Después de una actuación realmente pobre en Lisboa, ese no fue el resultado que Arbeloa esperaba. La derrota por 4-2 ante el Benfica en su último encuentro de la Champions League evidenció muchos defectos defensivos. Su rival creó 3.01 xG y ocho grandes oportunidades en ese partido.

Habiendo sido también derrotados por el Albacete de Segunda División desde el cambio de entrenador, el Real Madrid tiene mucho que mejorar. Podrían tener dificultades en Mestalla, especialmente dado los jugadores que les faltan.

El Valencia solo ha perdido dos veces en casa en la liga esta temporada. Llevan 6 partidos sin perder en Mestalla en la máxima categoría del fútbol español desde que cayeron contra el Villarreal en octubre. Respaldar a Los Che para sumar al menos un punto parece buena elección con una probabilidad implícita del 40%.