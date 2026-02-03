Valencia vs Athletic Club apuestas de la Copa del Rey | 04/02/2026

+

👑Mejores apuestas Valencia vs Athletic Club

Gana Valencia⭐ @ 2.52 en Luckia

Más 2.5 goles ⭐ @ 2.24 en Luckia

Ambos equipos si marcan ⭐ @ 1.92 en Luckia

Esperamos una victoria del Valencia con un marcador de 2-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Valencia vs Athletic Club son cortesía de Luckia, correctas a 03/02/26 a las 16:30 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

Los octavos de final de la Copa del Rey ponen frente a frente a dos equipos necesitados de un impulso urgente para enderezar su temporada. Tanto Valencia como Athletic llegan a esta instancia con más dudas que certezas, viendo en el torneo copero una oportunidad clave para cambiar sensaciones y ganar confianza.

El Valencia venía de un tramo positivo en LaLiga, donde había logrado encadenar tres victorias consecutivas que parecían marcar un punto de inflexión. Sin embargo, la reciente derrota frente al Betis volvió a frenar esa ilusión y mantiene al conjunto ché al borde de la zona de descenso, reflejando la fragilidad que aún arrastra.

Pese a ese tropiezo, el equipo dirigido por Corberán ha mostrado una mejora clara en su rendimiento en las últimas fechas. El crecimiento en intensidad y orden colectivo invita a pensar que el Valencia querrá aprovechar este envión competitivo para dar un golpe sobre la mesa en la Copa y avanzar de ronda.

Enfrente estará un Athletic Club que tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto de Ernesto Valverde solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, una racha que evidencia su irregularidad y la pérdida de solidez que lo había caracterizado en tramos anteriores de la temporada.

Además, el reciente recorrido del Athletic en la Copa del Rey no termina de convencer. Su clasificación ante la Cultural Leonesa se definió recién en el tiempo extra, un detalle que deja en evidencia el bajo nivel mostrado y las dificultades actuales del equipo, que llega a Mestalla con más interrogantes que certezas.

⚽Posibles Alineaciones Valencia vs Athletic Club

Posible alineación Valencia:

Dimitrievski, Folquier, Comert, Copete, Gaya, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Duro, Beltran

Posible alineación Athletic Club:

Simon, Areso, Paredes, Vivian, Boiro; Jauregizar, Rego Mora, Berenguer, Unai Gómez, Williams, Guruzeta

1er Pronóstico Valencia vs Athletic Club: Gana Valencia⭐ @ 2.52 en Luckia

El historial reciente de enfrentamientos entre Valencia y Athletic muestra una marcada paridad entre dos clubes tradicionales y grandes protagonistas de la Copa del Rey. A lo largo de los últimos duelos, los resultados han sido ajustados y reflejan la competitividad habitual entre ambos.

Sin embargo, el momento actual inclina ligeramente la balanza hacia el Valencia, que llega con mejores resultados y sensaciones. Pese a la derrota frente al Betis, el conjunto ché ha elevado su nivel competitivo y ha mostrado mayor regularidad en las fechas recientes.

En contraste, el Athletic no logra dar señales claras de mejoría. El equipo de Valverde sigue dejando dudas en su juego y en sus resultados, y cada partido refuerza la sensación de un conjunto que, lejos de crecer, acumula más interrogantes que certezas.

2° Pronóstico Valencia vs Athletic Club: Mas 2.5 goles ⭐ @ 2.24 en Luckia

Tanto Valencia como Athletic vienen protagonizando partidos abiertos, con propuestas que dejan espacios y generan múltiples ocasiones de gol. Esta dinámica ha provocado encuentros intensos y de ida y vuelta, donde las defensas suelen quedar expuestas y los ataques encuentran facilidades para llegar al área rival.

Los números respaldan esta tendencia, ya que ambos equipos han superado la línea de más de 2.5 goles en dos de sus últimos tres partidos. Con este antecedente reciente, no sería extraño que este escenario se repita nuevamente en su próximo enfrentamiento.

3er Pronóstico Valencia vs Athletic Club: Ambos equipos si marcan ⭐ @ 1.92 en Luckia

El Valencia viene mostrando una clara tendencia a partidos donde ambos equipos logran marcar, ya que este escenario se dio en 7 de sus últimos 10 encuentros. Esto refleja un equipo que genera ocasiones, pero que también concede oportunidades en defensa.

Por su parte, el Athletic presenta números similares, con 8 de sus últimos 10 partidos terminando con goles de ambos lados. El conjunto de Valverde suele disputar encuentros abiertos, en los que el ritmo alto expone a una defensa que no siempre responde con solidez.

Con dos defensas vulnerables y un contexto de juego propicio para el intercambio de golpes, es probable que ambos equipos tengan su momento para marcar en este duelo.