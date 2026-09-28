Turquía vs Italia Pronóstico y Apuestas Liga de Naciones | 28/09/26

Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Turquía vs Italia para el choque de la Liga de Naciones. El empate podría ser el resultado más probable.

Mejores apuestas Turquía vs Italia

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.56 en Sportium

Primer equipo en marcar - Italia ⭐ @ 1.91 en Sportium

1x2 - Empate ⭐ @ 3.45 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Turquía 1-1 Italia

Pronóstico de goleadores: Turquía: Arda Güler - Italia: Pio Esposito

El primer partido de Turquía en la Liga de Naciones A no salió como estaba previsto, ya que Francia los venció 1-0 en casa. Esa derrota deja a los locales bajo presión para sumar puntos en la segunda jornada y evitar que los líderes se distancien aún más. La buena noticia para los anfitriones es que los actuales primeros clasificados, Francia y Bélgica, se enfrentarán entre ellos al mismo tiempo.

Vincenzo Montella no debería estar demasiado desanimado por lo que vio de sus hombres frente a Francia. Su equipo no encajó hasta el minuto 54 y, después, se mantuvo relativamente firme, terminando el partido 1-0. El técnico italiano confía en las opciones de su equipo de al menos evitar la derrota ante su nación de nacimiento este lunes por la noche.

Se enfrentará a un antiguo compañero, Roberto Mancini, que regresa al banquillo de Italia tras pasar tres años en Arabia Saudí. Después de no clasificarse para otro Mundial más, el fútbol italiano volvía a encontrarse en una encrucijada. Como resultado, Mancini fue traído de vuelta para su segunda etapa al mando, sustituyendo a Gennaro Gattuso.

Sin embargo, con una plantilla relativamente más joven, el regreso de Mancini estuvo lejos de ser soñado. Bélgica se impuso con comodidad por 2-0 en Roma, dejando a los Azzurri en una posición similar a la de los anfitriones del lunes. Ambas selecciones necesitan puntos ahora, con la esperanza de recortar distancia respecto a las dos naciones que las preceden en el Grupo A1.

Alineaciones probables Turquía vs Italia

Posible alineación de Turquía:

Bayindir, Çelik, Demiral, Bardakçı, Aydın, Özcan, Yüksek, Kadıoğlu, Güler, Aktürkoğlu, Yılmaz

Posible alineación de Italia:

Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

Ambos conjuntos pueden ver puerta

Turquía ha marcado cinco goles en sus últimos cinco partidos, promediando un gol por cada 90 minutos. Sin embargo, ha tenido dificultades para mostrar fluidez de cara a portería. Sus últimos cuatro partidos internacionales ante su afición produjeron 11 goles, lo que sugiere que podría rendir mejor este lunes por la noche.

Aunque no marcaron ante Francia la semana pasada, registraron un xG (goles esperados) superior, con 1,21 frente a los 1,17 de sus rivales. Las Estrellas Crescientes igualaron el volumen de disparos de Francia con 12 cada uno, aunque perdieron en tiros a puerta, con tres frente a los cuatro de los visitantes. Estas cifras sugieren que están generando suficientes ocasiones, especialmente ante un equipo de la talla de Francia.

Italia tiene el mismo registro de cinco goles marcados en sus últimos cinco partidos. Los Azzurri marcaron exactamente una vez en tres de sus últimos cuatro encuentros. Tres de los últimos cinco cara a cara vieron a ambos equipos marcar, mientras que solo dos de los últimos ocho enfrentamientos no produjeron goles para ambos lados.

Turquía vs Italia Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.56 en Sportium

Turquía, en riesgo de otro inicio lento

Los equipos de Roberto Mancini suelen arrancar con fuerza, pero esa intensidad se desvanece en el segundo periodo. No marcar ante Bélgica debe haber frustrado al experimentado entrenador, que espera una respuesta positiva de su equipo este lunes. Antes de ese partido, Italia había marcado el primer gol en ocho encuentros consecutivos.

El conjunto de Montella debe evitar otro inicio lento el lunes, ya que los visitantes podrían aprovecharse si los locales no están del todo concentrados. La historia reciente de Turquía es muy distinta a la de Italia. Hay señales claras de que el rival puede sorprenderlos en los primeros minutos. Los locales encajaron primero en cada uno de sus últimos cinco partidos consecutivos.

El anterior cara a cara competitivo se disputó en la Eurocopa de 2020. Italia marcó primero en aquel partido en su camino hacia un triunfo por 3-0 y el título. Por ello, el mercado de que los Azzurri golpeen primero el lunes por la noche puede cumplirse.

Turquía vs Italia Apuesta 2: Primer equipo en marcar - Italia @ 1.91 en Sportium

Un empate podría estar en el guion en Bursa

Ambos entrenadores atraviesan actualmente periodos de reconstrucción. Montella ha tenido considerablemente más tiempo para implementar sus ideas que Mancini. Italia se mostró algo perdido ante Bélgica, por lo que podría llevarles un tiempo recuperar su forma.

Mientras tanto, Turquía espera evitar otra derrota en casa. En general, tiene un registro positivo jugando en su terreno, habiendo ganado nueve de sus últimos 13 partidos como local. La derrota ante Francia la semana pasada fue la primera en la Liga de Naciones en sus últimos 10 partidos de esta competición.

Italia también disfruta de un buen registro frente a Turquía. Está invicto en sus últimos 13 cara a cara, con nueve victorias y cuatro empates. En el ciclo anterior de la Liga de Naciones, los Azzurri ganaron los tres partidos que jugaron como visitantes en la fase de grupos. Mancini estará ansioso por repetir esa hazaña.

Además, tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambas selecciones terminaron en tablas. Considerando la situación actual de ambos equipos, otro empate en Bursa en la segunda jornada no sería una sorpresa.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Turquía vs Italia Apuesta 3: 1x2 - Empate @ 3.45 en Sportium

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