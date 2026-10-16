Tottenham Hotspur vs Coventry City Pronóstico y Apuestas Premier League | 19/10/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para este duelo de Premier League. El Tottenham podría imponerse por la mínima para lograr su primera victoria de la temporada.

Mejores apuestas Tottenham Hotspur vs Coventry City

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Tottenham Hotspur 2-1 Coventry City

Tottenham Hotspur 2-1 Coventry City Pronóstico de goleadores: Tottenham Hotspur: Dominic Solanke, Savio - Coventry City: Sidiki Cherif

Que estemos en la jornada seis de la nueva temporada de Premier League y que el Tottenham todavía no haya ganado un partido resulta surrealista. Con el dinero que el club gastó en verano, todos esperaban que pelearan por un puesto en los cuatro primeros. Sin embargo, hay un atisbo de positividad en torno a ellos, especialmente después del empate 1-1 ante el Manchester United el fin de semana pasado.

Gracias a la mala racha del Fulham, los Spurs terminaron la jornada en el puesto 19, en lugar de en el último lugar de la tabla. Los hombres de Roberto De Zerbi siguen buscando su primera victoria liguera de la temporada ante su afición. Sobre el papel, enfrentarse a un Coventry recién ascendido es un partido soñado para ellos, dada la situación actual.

El Coventry sufrió en las primeras semanas de la Premier League, algo esperable dado el salto de calidad respecto al Championship. Sorprendentemente, Frank Lampard ha logrado ahora dos victorias consecutivas en la liga. Esos resultados los han impulsado ligeramente en la tabla, permitiéndoles llegar a la jornada 7 en el puesto 14.

Pero con solo tres puntos separando a ambos equipos, el Coventry debe mantener los pies en el suelo, ya que una derrota aquí podría meterlos en zona de descenso. Los visitantes deben proceder con cautela, ya que su anterior visita al norte de Londres terminó en una derrota por 3-0 ante los campeones ingleses.

Alineaciones probables Tottenham Hotspur vs Coventry City

Posible alineación del Tottenham Hotspur:

Kinsky, Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie, Fernandes, Tonali, Marmoush, Maddison, Savio, Solanke

Posible alineación del Coventry City:

Rushworth, van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva, Yirenkyi, Grimes, Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark, Cherif

Solanke por fin encuentra su pegada goleadora

La delantera del Tottenham debería rendir mucho más de lo que ha mostrado hasta ahora. El potencial cuarteto ofensivo para este partido debería bastar para romper cualquier defensa de la Premier League. Sin embargo, los Spurs han tenido dificultades para marcar esta temporada, con apenas tres goles en seis partidos, una media de 0,5 por cada 90 minutos.

Dominic Solanke espera volver a alcanzar el nivel que mostró en su etapa en el Bournemouth, lo que en su momento llevó a los Spurs a hacerse con sus servicios. En su última campaña liguera con las Cherries, marcó 19 goles en 38 apariciones. Desde su llegada a los Spurs solo ha anotado 13 goles en la Premier League, aunque las lesiones lo han perseguido durante todo este tiempo.

Su gol del empate en el minuto 92 en Old Trafford la semana pasada fue su primer tanto de la campaña. La afición de los Spurs espera que ese gol le encienda la chispa y lo devuelva a sus días goleadores en el Bournemouth. Cabe destacar que ha marcado dos goles en sus últimos cuatro partidos como titular con los Spurs en todas las competiciones, por lo que resulta interesante apostar por él como goleador.

Tottenham Hotspur vs Coventry City Apuesta 1: Goleador en cualquier momento - Dominic Solanke @ 2.30en bet365

Confiando en los datos subyacentes

Enfrentarse a un equipo recién ascendido a la división es probablemente la mejor oportunidad para que los Spurs logren su primera victoria liguera. Los hombres de De Zerbi han tenido cierta mala suerte, especialmente si se tiene en cuenta que sus datos subyacentes sugieren que han rendido mejor de lo que refleja la tabla. Según la tabla de puntos esperados de Opta, los londinenses del norte deberían estar en el puesto 12, siete posiciones por encima de donde están.

Esos datos sugieren que sus puntos esperados deberían ser 7,9, cuando en realidad solo han sumado tres. Esa diferencia de 4,9 puntos se debe a varios motivos, pero la mala suerte es sin duda uno de ellos. Otro es la incapacidad de sus delanteros para definir las ocasiones: han rematado 83 veces, la novena cifra más alta de la liga, pero su porcentaje de acierto es de apenas un 3,61 %.

A partir de ahí, creemos que pueden darle la vuelta a la situación ante el Coventry. En el otro extremo de esa tabla de puntos esperados, los Sky Blues deberían estar últimos según su rendimiento, pero están seis puestos por encima. El Tottenham ganó los últimos cinco enfrentamientos directos, con el más reciente terminando 2-1 a favor del conjunto del norte de Londres. Un resultado similar es lo que esperamos que se repita aquí.

Tottenham Hotspur vs Coventry City Apuesta 2: 1x2 y Ambos anotan - Tottenham y Sí @ 2.70en bet365

Los Spurs, acostumbrados a encajar primero

Aunque el equipo local podría lograr su primera victoria liguera de la temporada, el Coventry no se quedará simplemente de brazos cruzados para permitirlo. Resulta evidente que no hay partidos fáciles en la Premier League. Los visitantes encadenan dos victorias consecutivas, por lo que la confianza en su vestuario debería ser alta.

Sin embargo, solo han marcado un gol fuera de casa esta temporada, una media de 0,33 goles por cada 90 minutos. Tras marcar cuatro goles en su último partido, los delanteros de los Sky Blues confiarán en sus posibilidades ante un equipo que solo mantuvo la portería a cero en dos ocasiones la temporada pasada. Por ello, vale la pena explorar la opción de que los visitantes se adelanten en el marcador el lunes por la noche.

Las tropas de Lampard marcaron primero en el 33 % de sus partidos hasta ahora, mientras que los Spurs todavía no han logrado abrir el marcador en ningún encuentro. Los locales han visto cómo sus rivales marcaban primero en el 67 % de sus partidos, independientemente de la sede. Teniendo en cuenta el valor que ofrece el Coventry y la defensa poco fiable de los Spurs, esta selección resulta interesante.

Tottenham Hotspur vs Coventry City Apuesta 3: Primer equipo en marcar - Coventry City @ 3.00en bet365

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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