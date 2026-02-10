Sunderland vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 11/02/26

+

🔝Mejores apuestas Sunderland vs Liverpool

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.75 en MARCAapuestas

Hugo Ekitike marca en cualquier momento ⭐ @ 2.00 en MARCAapuestas

Empate/Empate (Descanso/Final) ⭐ @ 5.50 en MARCAapuestas

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Sunderland 2-2 Liverpool

Predicción de goleadores: Sunderland: Brian Brobbey, Enzo Le Fee; Liverpool: Hugo Ekitike, Mohamed Salah

La excepcional temporada del Sunderland en la Premier League sigue emocionando, ya que son el único equipo en la división que aún no ha sido derrotado en casa. Esto representa la racha más larga de un equipo recién ascendido en la máxima categoría inglesa desde la temporada 1977/78.

Los Black Cats llegan a la jornada 26 en novena posición, con sus opciones de clasificación europea aún muy vivas. Los anfitriones están a solo siete puntos del top cinco, una posición lograda en gran medida gracias a su forma en casa.

Sin embargo, ese récord estará en juego este miércoles, cuando reciban al Liverpool en el Estadio de la Luz. Los Reds estarán dolidos después de perder 2-1 ante el Manchester City en Anfield el fin de semana.

Tras 84 minutos, el Liverpool tenía el control con una ventaja de 1-0, pero finalmente perdió en el tiempo de descuento con un penalti marcado por Erling Haaland. El resultado los dejó fuera del top 5 y en riesgo de no clasificarse para la competencia europea como campeones de la Premier League.

Mientras que el equipo de Arne Slot está solo cuatro puntos por detrás del Chelsea y busca una victoria más cómoda, los anfitriones siguen a los Reds por solo tres puntos. Una victoria para los Black Cats abriría oportunidades para otros clubes que buscan puestos europeos.

⚽Alineaciones Probables Sunderland vs Liverpool

Posible alineación del Sunderland:

Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Sadiki, Diarra, Hume, Le Fee, Talbi, Brobbey

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

🔥Las mejores apuestas Sunderland vs Liverpool

1er Pronóstico Sunderland vs Liverpool: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.75 en MARCAapuestas

El Sunderland ha sido impresionante ofensivamente en casa. Han anotado 21 goles en sus 12 partidos de liga en casa, lo que equivale a un promedio de 1.75 goles por partido. Aunque tienen la tercera mejor defensa en casa exceptuando los dos primeros equipos, mantener al Liverpool sin marcar será un desafío difícil.

Los Reds han perforado la red en 10 de sus doce partidos de liga fuera de casa, anotando 19 veces en ese período. En cambio, su defensa ha sido una debilidad como visitantes, ya que han concedido un promedio de 1.75 goles por partido fuera de casa. Esto es superior al promedio de la liga de 1.56.

Además, el 58% de los partidos de liga del Sunderland en el Estadio de la Luz presentaron goles en ambos extremos. Mientras tanto, el 67% de los partidos fuera de casa del Liverpool vieron a ambos equipos marcar, una tendencia que ocurrió en cuatro de los últimos cinco partidos de los Reds lejos de Anfield.

2ºPronóstico Sunderland vs Liverpool: Hugo Ekitike marca en cualquier momento @ 2.00 en MARCAapuestas

Verdaderamente, Hugo Ekitike no rindió como se esperaba contra el Man City, registrando solo tres tiros el domingo. No obstante, fue el delantero más ofensivo de los Reds, con 10 toques en el área de penalti del rival. Es probable que tenga más oportunidades de marcar contra el Sunderland el miércoles por la noche.

Ekitike está actualmente en excelente forma, ya que ha anotado tres goles en sus últimos tres partidos. El francés ha marcado 10 goles de liga para los Reds, la cifra más alta para el club. Sus goles representan la cuarta parte del total del Liverpool en la liga esta temporada.

Aunque los visitantes se beneficiaron de un autogol en su encuentro anterior, se considera que el delantero es el candidato más probable para marcar en este partido. Respaldamos al francés como goleador en las apuestas Sunderland vs Liverpool.

3er Pronóstico Sunderland vs Liverpool: Empate/Empate (Descanso/Final) @ 5.50 en MARCAapuestas

Los hombres de Regis Le Bris han demostrado ser extremadamente difíciles de vencer en casa, empatando contra equipos como el Arsenal y el Manchester City en el Estadio de la Luz. Los Black Cats se benefician enormemente de la atmósfera creada por sus seguidores, obteniendo el 72% de sus puntos totales esta temporada en su estadio.

Cinco de sus 12 partidos acabaron en empate, cuatro de ellos contra equipos posicionados más arriba en la tabla de la liga en ese momento. Mientras tanto, el Liverpool llega a este partido con apenas una victoria en sus últimos siete partidos de liga, cuatro de los cuales terminaron en empate.

Los Reds ganaron solo dos de sus últimos 10 partidos de liga fuera de casa, lo cual no es una forma muy inspiradora por parte de los de Merseyside. Vale la pena señalar que 12 de los partidos de la Premier League del Sunderland llegaron al descanso con empate, el récord más alto de la división.

Además, esta temporada, el Liverpool ha marcado 16 de sus 19 goles fuera de casa en la segunda mitad. Como resultado, no será sorprendente ver que se mantiene el empate tanto al medio tiempo como al final. La selección de Empate/Empate ofrece valor en las apuestas Sunderland vs Liverpool.