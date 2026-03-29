Suecia vs Polonia Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 31/03/26

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👑Mejores apuestas Suecia vs Polonia

Gana Suecia ⭐ @ 1.96 en LeoVegas

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.78 en LeoVegas

Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.00 en LeoVegas

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Suecia 2-1 Polonia.

Suecia 2-1 Polonia. Predicción de goleadores: Suecia: Viktor Gyökeres, Benjamin Nygren; Polonia: Robert Lewandowski.

Suecia vivió un difícil 2025, lo que llevó a Jon Dahl Tomasson a perder su puesto en octubre tras una derrota contra Kosovo. Graham Potter fue nombrado para mejorar sus resultados y los guió a una impresionante victoria por 3-1 contra Ucrania el jueves. Son los favoritos para esta final del play-off en Solna.

Polonia, por su parte, ha demostrado ser muy difícil de vencer últimamente. El equipo de Jan Urban sufrió solo una derrota en 2025 y aseguró su avance a esta etapa al vencer a Albania 2-1. Sin embargo, no han sido tan efectivos cuando juegan fuera de casa. Podrían enfrentar un desafío significativo en el Estadio Strawberry.

⚽Alineaciones Probables Suecia vs Polonia

Posible alineación del Suecia:

Nordfeldt, Lindelöf, Lagerbielke, Starfelt, Johansson, Ayari, Karlström, Gudmundsson, Elanga, Nygren, Gyökeres.

Posible alineación del Polonia:

Grabara, Kędziora, Bednarek, Kiwior, Cash, Szymański, Zieliński, Skóraś, Zalewski, Kamiński, Lewandowski.

🔥Las mejores apuestas Suecia vs Polonia

1er Pronóstico Suecia vs Polonia: Gana Suecia @ 1.96 en LeoVegas

Suecia posee mucha calidad, pero el año pasado fue una etapa terrible para Blågult. Graham Potter estará sumamente satisfecho con la mejora desde su llegada y la victoria 3-1 contra Ucrania demostró ese progreso. Ahora están a un paso de clasificar para la Copa del Mundo 2026 y no querrán dejar pasar esta oportunidad.

La victoria sobre los ucranianos tuvo un costo, ya que Isak Hien fue sustituido por lesión. También hay dudas sobre Gabriel Gudmundsson. Aun así, Potter debería poder seleccionar una alineación inicial similar a la que actuó tan bien el jueves, lo cual es un gran positivo. Están en excelente condición para conseguir una victoria vital en casa.

En cuanto a Polonia, Jan Urban ha declarado que sus jugadores están listos para su viaje a Suecia y Nicola Zalewski regresa tras la suspensión. Piotr Zieliński y Jakub Kamiński fueron sustituidos contra Albania, pero su presencia no peligra. Sin embargo, seguimos apoyando a los anfitriones, quienes deberían ser demasiado fuertes para los Biało-Czerwoni.

2ºPronóstico Suecia vs Polonia: Ambos equipos marcan @ 1.78 en LeoVegas

Considerando los eventos de los partidos recientes, hay buenas razones para esperar goles de ambos en el Estadio Strawberry. Esto ocurrió en sus respectivos partidos contra Ucrania y Albania y ninguna defensa ha sido completamente segura. Prevemos mucha acción en las áreas en este partido.

Analizando los partidos oficiales más recientes de Polonia, seis de sus últimos 7 encuentros terminaron con ambos equipos anotando. También ha sucedido en los últimos 3 partidos de Suecia y esperamos un resultado similar cuando compitan en esta final del play-off. Podría ser un partido muy entretenido para los aficionados neutrales.

3er Pronóstico Suecia vs Polonia: Más de 2.5 goles @ 2.00 en LeoVegas

Aunque apoyamos al equipo local para ganar, esperamos que los visitantes muestren una fuerte resistencia. Como se mencionó anteriormente, la forma reciente de los dos equipos sugiere goles, por lo que vale la pena considerar el mercado de goles. Con Viktor Gyökeres y Robert Lewandowski liderando la ofensiva, habrá una gran calidad de ataque en el campo.

Gyökeres anotó un hat-trick el jueves, mientras que Lewandowski marcó el primer gol para su país. Ambos delanteros no son las únicas amenazas ofensivas, pero indudablemente son las más destacadas. No será sorprendente si ambos encuentran la red en lo que debería ser un partido abierto y competitivo.

Estos equipos se han cruzado muchas veces en el pasado y 16 de los 28 enfrentamientos han visto a ambos equipos anotar. Además, se enfrentaron en la última Copa del Mundo en 2022. En aquella ocasión, los polacos ganaron 2-0. Por lo tanto, sus oponentes estarán muy motivados para vengar esa derrota el martes por la noche.