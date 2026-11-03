Slavia Praga vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Champions League | 04/11/26

Nuestro experto comparte su pronóstico Slavia Praga vs Arsenal. Todo apunta a que los Gunners volverán a sacar un resultado positivo y dejarán a sus anfitriones sin nada.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Slavia Praga 0-2 Arsenal

Slavia Praga 0-2 Arsenal Pronóstico de goleadores: Arsenal: Viktor Gyokeres, Noni Madueke

El principal objetivo del Slavia Praga debería ser trasladar su buena forma doméstica al plano europeo. Los Rojiblancos llegan tras una contundente goleada por 5-0 ante el Jablonec a domicilio el pasado fin de semana. La victoria amplió a siete puntos la ventaja del conjunto de Jindrich Trpisovsky al frente de la liga checa.

La semana pasada, los locales ganaron 4-0 en su compromiso de copa ante el Brno. La confianza no faltará, ya que pusieron fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones. El Slavia Praga solo ha perdido dos partidos esta temporada. Ambos fueron en la Champions League.

El Arsenal volvió a la cima de la Premier League con un trabajado 1-0 fuera de casa ante el Liverpool. Ese triunfo puso fin a una espera de 14 años para ganar en Anfield y les dio un colchón de tres puntos en lo más alto. Los de Mikel Arteta necesitaban esa respuesta tras sufrir una bochornosa derrota ante el Fleetwood Town, de League Two, en la Copa de la Liga inglesa la semana pasada.

Los Gunners estarán encantados de volver a la acción en la Champions League, donde actualmente ocupan la séptima plaza. El Arsenal se mantiene invicto en la presente edición del torneo y estará decidido a conservar ese registro mientras asesta otro golpe al Slavia Praga. Una derrota o un empate supondrían que el Slavia Praga extienda su mala racha a 23 partidos consecutivos sin ganar en la Champions League.

Alineaciones probables Slavia Praga vs Arsenal

Posible alineación del Slavia Praga:

Domchak, Holes, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Sadilek, Kubiak, Ayaosi, Nowak, Sturm

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Tzolis, Gyokeres

La experiencia europea del Arsenal podría resultar decisiva

Aunque el Slavia Praga ha rendido bien en el plano doméstico, le ha costado adaptarse al fútbol continental. Desde que ganó su primer partido en la fase de la Champions League, encadena una racha de 22 duelos sin victorias. No ha ganado ninguno de sus últimos 18 compromisos europeos, sin importar la competición, y ha perdido 12 de ellos.

La racha de 14 victorias consecutivas del Arsenal en la Champions League llegó a su fin en la última jornada. Los de Arteta remontaron para firmar un 2-2 fuera de casa ante el Bayern de Múnich. El conjunto londinense ha sido especialmente fuerte como visitante en Europa. No conocen la derrota en sus últimos nueve partidos fuera de casa en la competición, con seis victorias. La única derrota de los Gunners en sus últimos 18 compromisos de la Champions League fue en la final ante el PSG la temporada pasada.

Los londinenses deberían tener calidad suficiente para sumar los tres puntos, aunque también podrían mantener a raya a los anfitriones. Sus dos triunfos en la fase de liga esta temporada llegaron sin que el rival marcara. La defensa de Arteta demostró su nivel ante uno de los mejores ataques de Europa al limitar al Liverpool a muy poco durante el fin de semana.

Los locales afrontan este duelo tras dos partidos consecutivos sin goles para ninguno de los dos equipos. Además, en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos solo marcó un equipo o ninguno en el día.

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Gyokeres debe dejar su huella

El técnico del Arsenal se ha mostrado más proclive a dar la titularidad a Viktor Gyokeres que a Kai Havertz en la Champions League. El sueco fue titular en dos de los tres partidos del torneo esta temporada, aunque todavía no ha marcado. Su primer gol de la temporada llegó la semana pasada, precisamente en aquella derrota en la Copa de la Liga inglesa ante el Fleetwood Town.

Si Gyokeres recibe la confianza desde el inicio, esperamos que resulte peligroso. El exjugador del Sporting dispone de más espacio y tiempo con el balón en esta competición que en la Premier League. Sin embargo, ha intervenido en goles recientemente, motivo por el que lo hemos elegido para marcar en este partido.

Gyokeres suma un gol y dos asistencias en sus últimos cuatro partidos, aunque su aparición más reciente fue un cameo de seis minutos desde el banquillo ante el Liverpool. También tuvo un papel clave en la remontada del Arsenal frente al Bayern de Múnich, con el pase que permitió a Declan Rice asistir en el gol del empate.

El Arsenal necesita empezar a jugar en función de sus virtudes, tal y como ha hecho Suecia, selección con la que ha marcado en cada uno de sus últimos cuatro partidos. Si recibe el servicio adecuado en zonas peligrosas, Gyokeres debería tener una buena oportunidad de marcar.

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La defensa del Arsenal podría mantener bajo el número de goles

Superar la defensa del Arsenal se ha convertido en una tarea complicada para los rivales. El Liverpool cuenta con mucha calidad ofensiva, pero no logró generar ocasiones claras ante los Gunners. Los de Arteta simplemente absorbieron la presión y nunca dejaron entrar a los Reds.

Ese ha sido su plan desde hace tiempo, lo que explica que pusieran fin a una espera de 22 años para ganar la Premier League. Han encajado una media de solo 0,67 goles por partido en la competición y han dejado su portería a cero en el 67 % de sus duelos. El promedio de goles de sus dos partidos como visitantes es de 2,5 goles, motivo por el que el mercado de menos de esa cifra podría cumplirse.

El Slavia Praga no marcó en seis de sus últimos 10 partidos de Champions League, lo que refuerza esta selección. Además, los Gunners han marcado más de dos goles en solo uno de sus últimos cinco partidos como visitantes en todas las competiciones. Por ello, el número de goles podría mantenerse bajo en este encuentro.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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