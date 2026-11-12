Alemania solo ha marcado cinco goles en sus primeros cuatro partidos de la Liga A2. Sin embargo, los serbios encajan dos goles por partido de media.

Mejores apuestas Serbia vs Alemania

Total - Menos de 3,5 goles ⭐ @ 1.77 en Sportium

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.00 en Sportium

Florian Wirtz 1+ asistencia ⭐ @ 2.62 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Serbia 0-2 Alemania

Serbia 0-2 Alemania Pronóstico de goleadores: Alemania: Havertz, Nmecha

Serbia disputa su penúltimo partido del grupo de la Nations League 2026/27 en la Liga A2 el viernes por la noche, con Alemania como visitante en Belgrado.

Esta campaña está siendo complicada para el equipo de Veljko Paunovic. Todavía no han sumado ningún punto y encajan dos goles por partido de media. Serbia ha perdido sus últimos seis partidos en todas las competiciones, con una sola victoria desde finales del año pasado.

Dos habituales de la convocatoria serbia se perderán el encuentro esta semana. Sasa Lukic y Nemanja Maksimovic están sancionados para la visita de los alemanes. Aun así, Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic están disponibles. Su regreso es importante, ya que ninguno de los dos delanteros jugó en los cuatro partidos de Nations League de Serbia.

El seleccionador alemán Jurgen Klopp ha convocado a 24 jugadores para el viaje a Serbia el viernes. Jamal Musiala y Serge Gnabry se pierden la cita por lesión. Hay una vuelta para Niclas Fullkrug tras marcar nueve goles en ocho partidos de Bundesliga.

Klopp también ha reservado una primera convocatoria absoluta para la joven promesa de 17 años Wael Mohya. Alemania afronta este partido sabiendo que cualquier cosa por debajo de cuatro puntos en sus dos últimos encuentros los condenará a una repesca por el descenso.

Alineaciones probables Serbia vs Alemania

Posible alineación de Serbia:

V. Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, S. Pavlovic, Erakovic, Kostic, S. Milinkovic-Savic, A. Stankovic, Samardzic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic

Posible alineación de Alemania:

ter Stegen, Anton, Tah, Schlotterbeck, Mittelstadt, Kimmich, A. Pavlovic, El Mala, Wirtz, Nmecha, Havertz

Una noche tranquila en Belgrado puede dar valor

Alemania ha marcado tres goles en cuatro partidos de Nations League. Los cuatro encuentros se quedaron por debajo de la línea de más de 3,5 goles.

Sus partidos de grupo terminaron con dos, cero, uno y dos goles. Tres de sus cuatro partidos del Mundial también acabaron con tres goles o menos.

Serbia también ha anotado solo tres goles en cuatro partidos del grupo. Solo uno de sus últimos 12 partidos ha tenido cuatro goles o más. Sin embargo, Serbia ha encajado 13 goles en sus últimos cinco encuentros. Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic regresan tras sus ausencias, lo que lógicamente mejorará su producción ofensiva. Sin embargo, esperamos que Serbia priorice contener a Alemania antes que lanzar a muchos jugadores al ataque.

El equipo de Klopp ganó el partido de ida por 2-0. El mercado de tres goles o menos el viernes cotiza a una probabilidad implícita del 56,5 %. En nuestra opinión, la probabilidad real se acerca más al 70 %. Esto lo convierte en la mejor opción de valor de nuestro pronóstico Serbia vs Alemania.

Serbia vs Alemania Apuesta 1: Total - Menos de 3,5 goles @ 1.77 en Sportium

Una posible portería a cero para Alemania

Alemania ha encajado un gol en sus últimos tres partidos de Nations League. Solo dos rivales han conseguido marcarle durante toda la fase de grupos.

Serbia ha rendido 7,4 goles por debajo de sus goles esperados en esta competición. Tres jugadores distintos han anotado sus tres goles. Además, ocupan el tercer puesto más bajo en toques en el área rival entre los 16 equipos de la Liga A.

Nemanja Maksimovic y Sasa Lukic están sancionados. Mitrovic y Vlahovic sí regresan a una delantera que los necesita claramente. Serbia se quedó sin marcar en el partido de ida. Con Mitrovic y Vlahovic de vuelta, esto se convierte en nuestra opinión en una apuesta muy igualada.

Serbia vs Alemania Apuesta 2: Ambos equipos anotan - No @ 2.00 en Sportium

Wirtz, el hombre ideal para desarmar el bloque bajo de Serbia

Florian Wirtz tiene una valoración de 7,72 en esta competición. Se sitúa en el percentil 93 en asistencias esperadas.

Sus 33 pases que rompen líneas también lo colocan en el percentil 100. Ese perfil resulta ideal para una noche ante una defensa replegada. Wirtz también marcó y asistió en la victoria del Liverpool por 3-1 en Crystal Palace el domingo, lo que le valió una puntuación de 8,8.

Sin embargo, una sola contribución de gol en tres partidos de Nations League no es un registro especialmente destacado. Alemania venció a Serbia 2-0 en octubre. Aun así, creemos que Wirtz merece ser respaldado para generar un gol el viernes, con una probabilidad implícita justa del 40 %.

Serbia vs Alemania Apuesta 3: Florian Wirtz 1+ asistencia @ 2.62 en Sportium

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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