Real Sociedad vs Real Oviedo principales apuestas LaLiga | 21/02/2026

Esperamos una victoria de la Real Sociedad con un marcador de 3-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Sociedad vs Real Oviedo son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 18/02/26 a las 17:00 y sujetas a cambios.

⭐Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

Real Sociedad recibe al Real Oviedo tras caer ante el Real Madrid, derrota que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas. A pesar de ese tropiezo, el conjunto donostiarra mantiene sensaciones positivas en esta segunda parte del campeonato.

El rendimiento de la Real Sociedad en este tramo de la temporada ha sido admirable. Luego de un primer semestre para el olvido, el equipo logró reaccionar y cambiar por completo su dinámica competitiva.

De estar en zona de descenso, la Real Sociedad pasó a ubicarse en la octava posición, quedando muy cerca de los puestos que otorgan clasificación a competiciones europeas. Con siete victorias en los últimos diez partidos, el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos del curso.

Por su parte, el Real Oviedo llega golpeado tras una nueva derrota, esta vez frente al Athletic Club. El resultado lo mantiene en la última posición de la tabla, con cada vez menos aspiraciones de conservar la categoría.

Si bien el Oviedo ha mostrado algunos buenos pasajes de juego, el nivel general no ha sido el esperado y sus opciones se reducen jornada tras jornada. Los tres puntos son urgentes para recortar distancias, aunque la tarea luce compleja ante un rival que llega en plena confianza.

⚽Posibles Alineaciones Real Sociedad vs Real Oviedo

Posible alineaciónReal Sociedad:

Remiro, Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gómez, Gorrotxategi, Turrientes, Guedes, Soler, Marín, Oyarzabal

Posible alineación Real Oviedo:

Escandell, Vidal, Costas, Carmo, López, Sibo, Colombatto; Hassan, Campos, Chaira, Viñas

1er Pronóstico Real Sociedad vs Real Oviedo: Gana Real Sociedad y más de 1.5 goles⭐@ 1.95 en MARCAapuestas

El panorama es ampliamente favorable para la Real Sociedad, que encadena cuatro victorias consecutivas como local, con 11 goles anotados en ese tramo, un promedio superior a dos por partido. El equipo atraviesa un momento brillante, combinando solidez defensiva con un juego ofensivo dinámico y efectivo.

En contraste, el Real Oviedo es uno de los peores visitantes del campeonato, con apenas una victoria fuera de casa. Además, llega tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos como visitante, recibiendo trece goles en ese período, cifras que reflejan serias dificultades lejos de su estadio.

Con este contexto, todo apunta a un escenario propicio para la Real Sociedad. La diferencia de momento, rendimiento y fortaleza como local eleva considerablemente la probabilidad de una victoria acompañada de al menos dos goles a favor.

2° Pronóstico Real Sociedad vs Real Oviedo: Real Sociedad gana sin encajar gol ⭐@ 2.50 en MARCAapuestas

La probabilidad de gol del Real Oviedo como visitante es bastante baja. Con apenas ocho goles anotados fuera de casa en toda la temporada, sus registros ofensivos son realmente pobres y reflejan las dificultades que tiene para generar peligro lejos de su estadio.

Si bien la Real Sociedad todavía no ha mostrado una solidez absoluta en casa para mantener su arco en cero con regularidad, el contexto de este partido ofrece una oportunidad ideal para lograrlo. El bajo poder ofensivo del Oviedo reduce considerablemente el riesgo defensivo.

Además, hay un antecedente que refuerza esta idea: en las últimas tres ocasiones en que la Real Sociedad recibió al Oviedo, no encajó ningún gol. Con estos números sobre la mesa, la posibilidad de que el conjunto local gane con su portería a cero luce especialmente atractiva.

3er Pronóstico Real Sociedad vs Real Oviedo: Real Sociedad gana por 3 o más goles ⭐@ 5.00 en MARCAapuestas

Realmente vemos una gran oportunidad en esta apuesta, considerando la contundencia ofensiva de la Real Sociedad en casa. El equipo ha marcado tres goles en tres de sus últimos cuatro partidos como local, demostrando eficacia, ritmo alto y una clara capacidad para aprovechar sus ocasiones.

Del otro lado, el Real Oviedo ha evidenciado una fragilidad defensiva preocupante, recibiendo tres o más goles en tres de sus últimos cuatro encuentros. Estos números reflejan problemas estructurales en defensa y una dificultad constante para sostener resultados ante rivales intensos.

Con la potencia ofensiva de la Real Sociedad y la vulnerabilidad del Oviedo, las probabilidades de una victoria por tres o más goles son considerables. En ese contexto, la cuota ofrecida luce más que interesante para un escenario que, en la previa, tiene argumentos sólidos.