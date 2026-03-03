Real Sociedad vs Athletic Club: Apuestas de Copa del Rey | 04/03/2026

+

👑Mejores apuestas Real Sociedad vs Athletic Club

Ambos equipos anotan⭐ 1.90 en bet365

Over de 2.5 goles⭐ 2.07 en bet365

Gana Real Sociedad⭐1.96 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de la Real Sociedad al Athletic Club.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Sociedad vs Athletic Club son cortesía de bet365, correctas a 03/03/26 a las 17:10 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Continúa la actividad con las Semifinales de vuelta en la Copa del Rey, donde la Real Sociedad llega con la ventaja por la mínima ante un Athletic Club con efectividad en el torneo local, pero con un accionar en su equipo que deja mucho que desear a la afición y directiva.

Un derbi vasco siempre es especial sin importar el contexto. Aunque el partido del miércoles puede significar el devenir de la campaña actual tanto para la Real como para el Athletic.

Los dos están descolgados de Europa en la clasificación de liga, por lo que se aferran a la final por la Copa del Rey.

⚽Alineaciones Probables Real Sociedad vs Athletic Club

Posible alineación de la Real Sociedad:

Remiro, Aramburu, Zubeldía, Caleta-Car, Gómez, Guedes, Gorrotxategi, Turrientes, Zakharyan, Soler, Oyarzabal

Posible alineación de Athletic Club:

Simón, Areso, Vivian, Laporte, Berchiche, Jauregizar, de Galarreta, Williams, Sancet, Gómez, Guruzeta

1er Pronóstico Real Sociedad vs Athletic Club: Ambos equipos anotan⭐@1.90 por bet365

En tres de sus últimos cuatro compromisos, ambos clubes han podido sumar mínimo un gol cada uno. Aunque la Real pudo imponerse en la ida en San Mamés, con un Turrientes que cayó a todo un inmueble.

Se enfrentan dos estupendas ofensivas con más de tres goles concretados entre los dos en rondas anteriores. Además, ambos se mantienen pegados en el clasificatorio liguero con 35 puntos cada uno y 30 goles a favor en 26 jornadas.

Los locales tienen la oportunidad de regresar a una final de la Copa del Rey seis años después. Para los visitantes sólo han pasado dos años, por lo que pinta para que la Real se lleve el clásico en la cancha del Estadio Municipal de Anoeta de San Sebastián.

2do Pronóstico Real Sociedad vs Athletic Club: Over de 2.5 goles⭐ @2.07 por bet365

Este es un partido en donde los dos clubes no tienen piedad y buscan pelear más allá que tres unidades o el pase a una final. Está en juego el orgullo y la historia de este compromiso, por lo que pinta ser atractivo.

El partido puede ser histórico para cada bando al contar con la oportunidad de eliminar al odiado rival a las puertas de una final en el torneo de copa. Lleno absoluto se espera en el Reale Arena.

En tres de sus últimos compromisos, la Real se impuso al Bilbao con más de tres anotaciones y ambos clubes han sumado más de 2.5 goles en tres encuentros consecutivos.

3er Pronóstico Real Sociedad vs Athletic Club: Gana Real Sociedad⭐@1.96 en bet365

En seis partidos celebrados en San Sebastián, la Real empató dos seguidos y ganó cinco al Athletic Club. El equipo de Bilbao no gana en Anoeta desde el 12 de marzo del 2017, con un marcador 2-0 y goles de García y Williams.

Real Sociedad tiene una efectividad en su ofensiva por arriba del 70% ante un Athletic Club que no convence de visitante. Guruzeta sólo cuenta con dos anotaciones en cuatro duelos de copa, uno más que el extremo derecho ghanés, Inaki Williams, y que el juvenil español, Unai Gómez.

Conforme a sus últimos resultados, se respalda un triunfo de la Real Sociedad ante Athletic Club en el campo del Municipal de Anoeta.