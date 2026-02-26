Real Oviedo vs Atlético de Madrid apuestas LaLiga | 28/02/2026

+

Mejores apuestas Real Oviedo vs Atlético de Madrid

Gana Atlético y menos de 2.5 goles⭐ @ 3.70 en Codere

No marcan ambos equipos⭐ @ 1.82 en Codere

Alexander Sorloth marca durante el partido⭐ @ 2.35 en Codere

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 0-2.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Oviedo vs Atlético de Madrid son cortesía de Codere, correctas a 26/02/26 a las 16:30 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Real Oviedo recibe al Atlético de Madrid en una nueva jornada de LaLiga, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la recta final del campeonato. Para el conjunto asturiano, cada partido es una final en su lucha por evitar un descenso prematuro.

Oviedo viene de rescatar un empate en los últimos minutos frente a la Real Sociedad, un resultado que le permitió mantenerse con vida en la pelea. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo y el margen de error es cada vez menor.

Con apenas una victoria en los últimos cinco compromisos y una desventaja de ocho puntos respecto a la zona de salvación, la misión del equipo azul se presenta muy difícil.

El reto es aún mayor considerando que enfrente estará un Atlético motivado tras su reciente victoria y su clasificación a los octavos de final de la Champions League. El equipo dirigido por Diego Simeone mantiene intacta su ilusión en el máximo torneo continental.

En liga, no obstante, el Atlético ha dejado escapar terreno en la pelea por el título. Con solo dos triunfos en sus últimos cinco partidos, cedió el tercer lugar y se mantiene en esa disputa directa con el Villarreal, obligado a no descuidar puntos si quiere asegurar su posición en la parte alta de la tabla.

Posibles Alineaciones Real Oviedo vs Atlético de Madrid

Posible alineaciónReal Oviedo:

Escandell; Vidal, Bailly, Carmo, López; Sibo, Fonseca; Hassan, Campos, Chaira; Viñas.

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggerri; Simeone, Cardoso, Koke, Baena; Sorloth, Álvarez.

1er Pronóstico Real Oviedo vs Atlético de Madrid: Gana Atlético y menos de 2.5 goles⭐@ 3.70 en Codere

No hay duda de que el Atlético de Madrid llega como favorito después de encadenar dos victorias consecutivas, mostrando una reacción importante en el tramo decisivo de la temporada.

En contraste, el Real Oviedo apenas ha ganado uno de sus últimos diez partidos como local, un registro que refleja las dificultades que ha tenido para hacerse fuerte en casa.

La diferencia entre ambos es amplia, y por eso combinamos la opción de triunfo visitante con menos de 2.5 goles en el partido. Los encuentros en el estadio de Oviedo suelen ser cerrados por la postura conservadora del equipo local, que prioriza el orden defensivo y reduce los espacios, incluso ante rivales de mayor jerarquía.

Apenas dos de los últimos diez compromisos en casa del Oviedo superaron los 2.5 goles. Si bien Atlético cuenta con poder ofensivo, llega tras dos partidos consecutivos como visitante sin anotar, lo que refuerza la idea de un duelo ajustado en el marcador y con posibilidades de que el conjunto madrileño gane sin que haya demasiados goles.

2° Pronóstico Real Oviedo vs Atlético de Madrid: No marcan ambos equipos⭐@ 1.82 en Codere

Por un lado, el promedio goleador del Atlético de Madrid como visitante ha disminuido en las últimas fechas, con apenas un gol en sus últimos tres partidos fuera de casa.

Sin embargo, es principalmente el Real Oviedo quien presenta una probabilidad muy baja de anotar, con solo cinco goles en casa en lo que va de la temporada.

Oviedo acumula siete partidos en los que no marcaron ambos equipos en sus últimos diez encuentros como local, mientras que Atlético repitió esa tendencia en sus tres salidas más recientes por liga. Sin duda, se trata de una probabilidad de alto valor considerando el contexto y los números recientes de ambos.

3er Pronóstico Real Oviedo vs Atlético de Madrid: Alexander Sorloth marca durante el partido⭐@ 2.35 en Codere

Con cinco goles en los últimos dos partidos, Alexander Sorloth llega posiblemente en su mejor momento de la temporada. Viene de firmar un triplete decisivo en la clasificación del Atlético de Madrid a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, siendo la gran figura del encuentro.

Además, el delantero noruego ya había anotado un doblete frente al Espanyol por liga, confirmando que atraviesa una racha goleadora determinante. Su capacidad para imponerse en el área y su efectividad lo han convertido en el hombre más peligroso del ataque rojiblanco en este tramo del curso.

Ante un Real Oviedo vulnerable en defensa, vemos probable que el atacante vuelva a tener buenas oportunidades para marcar. Si el equipo logra generar espacios, Sorloth parte como la principal carta goleadora para inclinar el partido.