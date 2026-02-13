Real Oviedo vs Athletic Club Apuestas de LaLiga | 15/02/2026

+

👑Mejores apuestas Real Oviedo vs Athletic Club

Gana Athletic Club⭐ @ 2.22 en Luckia

Solo Athletic marca durante el partido ⭐ @ 3.30 en Luckia

Multimarcadores 0:1, 0:2 o 0:3 ⭐@ 3.25 en Luckia

Esperamos una victoria del Athletic con un marcador de 0-2.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Oviedo vs Athletic Club son cortesía de Luckia, correctas a 13/02/26 a las 15:40 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

Tras ganar en la fecha pasada, Real Oviedo y Athletic Club se enfrentan con el objetivo común de recomponer el camino y salvar una temporada que ha sido irregular para ambos. El cruce aparece como una oportunidad clave para confirmar sensaciones y no perder más terreno.

Real Oviedo viene de una victoria ante Girona que le devuelve algo de esperanza, aunque su situación sigue siendo muy comprometida. El equipo continúa muy rezagado en la tabla y necesita mucho más que un triunfo aislado para cambiar el rumbo.

Con apenas tres victorias en lo que va del campeonato, el rendimiento del conjunto ovetense no ha estado a la altura de la liga. La falta de regularidad y resultados lo mantienen en una posición que lo acerca peligrosamente al descenso.

Enfrente estará un Athletic Club que parece haber recuperado la confianza. El pase a semifinales de la Copa del Rey y el posterior triunfo ante Levante le han dado un impulso anímico importante al equipo.

Los dirigidos por Ernesto Valverde muestran un nuevo aire y aún están a tiempo de recuperar terreno en la liga. Con mayor solidez y confianza, el Athletic sueña con volver a meterse en la pelea por los puestos europeos.

⚽Posibles Alineaciones Real Oviedo vs Athletic Club

Posible alineación Real Oviedo:

Escandell, Vidal, Costas, Carmo, López; Sibo, Colombatto; Hassan, Campos, Chaira, Viñas.

Posible alineación Athletic Club:

Simon; Areso, Paredes, Laporte, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Serrano, Unai Gómez, Williams; Guruzeta

1er Pronóstico Real Oviedo vs Athletic Club: Gana Athletic Club⭐@ 2.22 en Luckia

A pesar de que ambos equipos vienen de ganar en la fecha anterior, la situación de Real Oviedo y Athletic Club es claramente contrastante. Mientras uno lucha por sobrevivir, el otro llega con mejores sensaciones y mayor confianza.

Real Oviedo atraviesa una campaña muy pobre y sus probabilidades de victoria son bajas. Ha perdido más de la mitad de sus partidos en el campeonato, reflejando un rendimiento insuficiente para competir con regularidad en la categoría.

En cambio, Athletic Club llega en un momento más sólido, con tres victorias consecutivas como visitante. Aunque esos triunfos no fueron por liga, marcan una tendencia positiva que convierte al conjunto bilbaíno en el claro favorito para este encuentro.

2° Pronóstico Real Oviedo vs Athletic Club: Solo Athletic marca durante el partido ⭐ @ 3.30 en Luckia

El rendimiento ofensivo del Real Oviedo es realmente bajo. Con solo 12 goles en 22 partidos, su promedio apenas supera los 0.5 goles por encuentro, un registro que explica gran parte de sus dificultades en la temporada.

Jugando como local, el panorama no mejora para el conjunto ovetense. No logró anotar en 6 de sus últimos 10 partidos en casa y, en los 4 restantes, apenas consiguió un gol por encuentro, evidenciando una marcada falta de contundencia.

Con este contexto, la probabilidad de gol del local es bastante baja. En contraste, Athletic Club ha marcado 12 goles en sus últimos 5 partidos como visitante, lo que hace que la apuesta a que solo anote el Athletic resulte muy favorable y con una cuota especialmente atractiva.

3er Pronóstico Real Oviedo vs Athletic Club: Multimarcadores 0:1, 0:2 o 0:3 ⭐ @ 3.25 en Luckia

Con la alta probabilidad de victoria del Athletic Club y la baja probabilidad de gol de Real Oviedo, marcadores como 0-1, 0-2 o 0-3 se presentan como opciones bastante atractivas. El pobre rendimiento ofensivo del conjunto local y la solidez reciente del equipo visitante refuerzan este escenario.

Además, el contexto general del partido respalda esta lectura: un Oviedo con enormes dificultades para generar peligro y un Athletic en clara tendencia positiva, especialmente fuera de casa.

Por ello, apostar por un triunfo visitante sin encajar goles no solo es coherente con los datos, sino también una opción interesante por el valor que ofrece la cuota.