Real Madrid vs Rayo Vallecano Pronóstico y Apuestas LaLiga | 01/02/26

👑Mejores apuestas Real Madrid vs Rayo Vallecano

Kylian Mbappé marcará primero ⭐ @ 2.96 en Luckia

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.07 en Luckia

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.70 en Luckia

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano.

Predicción de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé x2.

Fue una noche de miércoles horrible en Lisboa para el Real Madrid. La derrota por 4-2 contra el Benfica los dejó fuera de los ocho mejores en la Liga de Campeones.

Sin embargo, han ganado sus últimos cinco partidos en LaLiga. Esa racha ha permitido a los Blancos acercarse al Barcelona en la carrera por el título. Se espera que sumen tres puntos cuando el Rayo Vallecano los visite.

Los visitantes solo han ganado uno de sus últimos 11 partidos de liga. La falta de poder ofensivo ha hecho que el equipo de Íñigo Pérez se acerque a la zona de descenso. Fueron derrotados en casa por Osasuna el pasado fin de semana.

⚽Alineaciones Probables Real Madrid vs Rayo Vallecano

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinicius, Bellingham, Rodrygo, Mbappé.

Posible alineación del Rayo Vallecano:

Batalla, Chavarría, Mendy, Lejeune, Balliu, Ciss, López, García, Palazón, Akhomach, De Frutos.

🔥Las mejores apuestas Real Madrid vs Rayo Vallecano

1er Pronóstico Real Madrid vs Rayo Vallecano: Kylian Mbappé marcará primero @ 2.96 en Luckia

El reciente cambio de entrenador en el Santiago Bernabéu no ha alterado la dependencia del equipo en Kylian Mbappé. El francés sigue siendo la principal fuente de goles.

Mbappé anotó siete goles en cuatro partidos desde que Álvaro Arbeloa asumió el cargo. En cada una de esas ocasiones, el jugador de 27 años también marcó el primer gol del partido. Hizo un doblete en la victoria por 2-0 contra el Villarreal en LaLiga el fin de semana pasado.

Sin partido intersemanal, hay pocas posibilidades de rotación en el ataque local. Mbappé seguramente será titular de nuevo y es un candidato destacado para anotar el primer gol. Nadie en LaLiga puede igualar su promedio de 5.0 tiros por partido.

Su tasa de un gol cada 84 minutos también es inigualable. Es probable que vuelva a marcar primero, con una probabilidad implícita del 38.2%.

2ºPronóstico Real Madrid vs Rayo Vallecano: Más goles en la segunda mitad @ 2.07 en Luckia

Las circunstancias previas a este partido son similares al pasado encuentro de liga en casa del Real Madrid contra el Levante. Eso también ocurrió justo después de una humillación a mitad de semana en la Copa del Rey. Muchos jugadores locales fueron abucheados durante los 90 minutos y podrían recibir el mismo trato el domingo.

Los Blancos encontraron su ritmo tras el descanso contra el Levante, anotando el primer gol en el minuto 58. Tienden a marcar goles tardíos, con el 27% de sus goles llegando después del minuto 75 en LaLiga.

Los partidos del Rayo Vallecano también suelen ver más acción en la segunda mitad. El 68% de los goles que han encajado en la liga esta temporada han llegado después del descanso. En su última derrota por 3-1, encajaron goles en los minutos 91 y 94.

Esas tendencias apuntan a que este partido se abrirá después del descanso. Respaldar que la segunda mitad producirá el mayor número de goles en las apuestas Real Madrid vs Rayo Vallecano parece ser una opción inteligente.

3er Pronóstico Real Madrid vs Rayo Vallecano: Menos de 3.5 goles @ 1.70 en Luckia

Aunque la defensa del Real Madrid fue expuesta en Europa, no ha sido el caso últimamente en LaLiga. Solo han encajado un gol en sus últimos cuatro partidos en la máxima categoría española. El fin de semana pasado contra el Villarreal, el equipo de Arbeloa solo permitió 0.57 xG en un difícil partido fuera de casa.

Es difícil imaginar que el Rayo Vallecano muestre mucha ambición en el Bernabéu. Por lo general, logran mantener el partido bastante cerrado en este estadio.

No han sido derrotados por más de un gol en ninguna de sus últimas cinco visitas contra sus rivales de ciudad. Desde la notable derrota por 10-2 en 2015, todos los partidos del Rayo como visitante contra el Real Madrid han producido tres o menos goles.

Respaldar menos de 3.5 goles también ha sido rentable en siete de los últimos 8 partidos de liga del equipo local. Probablemente se cumplirá de nuevo en las apuestas Real Madrid vs Rayo Vallecano, con una probabilidad implícita del 60.6%.