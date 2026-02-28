Real Madrid vs Getafe Pronóstico y Apuestas LaLiga | 02/03/26

+

🥅Mejores apuestas Real Madrid vs Getafe

Real Madrid gana y ambos marcan - No ⭐ @ 1.74 en LeoVegas

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.00 en LeoVegas

Vinicius Junior marca en cualquier momento ⭐ @ 2.95 en LeoVegas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Getafe son cortesía de LeoVegas, correctas a 28 de febrero de 2026 a las 15:50 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional Leovegas para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Real Madrid 2-0 Getafe

Predicción de goleadores: Real Madrid: Vinicius Junior, Gonzalo García

El Real Madrid no convenció a mitad de semana, pero su victoria por 2-1 sobre el Benfica aseguró su avance en la Champions League. Anteriormente, disfrutaron de una gran racha en la liga, ganando 8 partidos consecutivos durante un período de dos meses. Sin embargo, su impulso se detuvo con una derrota por 2-1 ante Osasuna en su último partido de LaLiga.

Evitar el descenso sigue siendo el objetivo principal del Getafe. Lograron victorias cruciales consecutivas sobre el Alavés y el Villarreal en febrero para llegar a la mitad de la tabla. Sin embargo, una derrota en casa por 1-0 contra el Sevilla, también en problemas, fue un revés importante.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Getafe

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carvajal, Alaba, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Gonzalo.

Posible alineación del Getafe:

Soria, Iglesias, Romero, Abqar, Duarte, Femenía, Arambarri, Martín, Milla, Vázquez, Satriano.

🪙Las mejores apuestas Real Madrid vs Getafe

1er Pronóstico Real Madrid vs Getafe: Real Madrid gana y ambos marcan - No @ 1.74 en LeoVegas

Hay pocas sorpresas con el Getafe, que juega un estilo conservador con José Bordalás. Este ha sido su enfoque durante casi una década y esta temporada no es la excepción.

Tras 25 partidos, el Getafe es el segundo equipo con menos goles en la máxima categoría española. Han anotado 20 goles con un xG de 18.7, lo que significa que están superando ese total. Ningún otro equipo en la máxima categoría española ha creado menos xG que el Getafe esta temporada.

Han perdido los tres partidos contra clubes del top cinco fuera de casa sin anotar. El Getafe también cayó derrotado sin anotar en cada uno de sus últimos cuatro partidos contra el Real Madrid.

Estas tendencias sugieren una noche cómoda para la defensa local en el Bernabéu. El Real Madrid parece tener buenas posibilidades de ganar este partido sin encajar goles, con una probabilidad implícita del 52.6%.

2ºPronóstico Real Madrid vs Getafe: Menos de 2.5 goles @ 2.00 en LeoVegas

Las ambiciones del Getafe recibieron un impulso por la noticia de que Kylian Mbappé está lesionado. Fue una baja de última hora en la convocatoria contra el Benfica el miércoles y no se espera que participe aquí.

Dado que Mbappé ha anotado el 43% de los goles de su equipo en la liga esta temporada, el Real Madrid necesitará que otros jugadores den un paso al frente. El Real Madrid podría necesitar paciencia en un partido que tradicionalmente tiene pocos goles.

Diez de los últimos 11 encuentros entre estos clubes acabaron con dos goles o menos. Esto incluye una victoria del Real Madrid por 1-0 a principios de esta temporada, con un gol tardío en el minuto 80. Ese gol llegó después de que el Getafe se quedara con 10 hombres.

Los anfitriones solo marcaron más de dos veces en dos partidos desde que Álvaro Arbeloa asumió el cargo. Dado este historial y la historia del enfrentamiento, respaldar menos de 2.5 goles es la elección inteligente para las apuestas Real Madrid vs Getafe.

3er Pronóstico Real Madrid vs Getafe: Vinicius Junior marca en cualquier momento @ 2.95 en LeoVegas

Con Mbappé fuera de juego, Vinicius Junior está listo para liderar el ataque. Tuvo un inicio de temporada difícil y una relación tensa con Xabi Alonso. Sin embargo, la estrella brasileña parece haber recuperado su forma.

Vinicius llega a este partido habiendo anotado seis veces en sus últimas cinco apariciones. También ha marcado al menos una vez en cada uno de sus últimos cuatro partidos en el Bernabéu.

El jugador de 25 años registró 3 tiros contra el Benfica a mitad de semana, habiendo tenido cinco contra Osasuna. Parece más confiado y también debería asumir las responsabilidades de los penaltis dado la lesión de Mbappé. Eso podría ser significativo, ya que los blancos ya han lanzado 17 penaltis esta temporada.

En general, Vinicius Jr. ofrece un buen valor como goleador en cualquier momento con una probabilidad implícita del 50%. Podrías respaldar al brasileño en las apuestas Real Madrid vs Getafe para liderar la victoria blanca.