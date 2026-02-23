Real Madrid vs Benfica Pronóstico y Apuestas Champions League | 25/02/26

+

👑Mejores apuestas Real Madrid vs Benfica

Hándicap 1x2: Real Madrid -1 ⭐ @ 2.15 en Codere

El Real Madrid marcará más de 2.5 goles ⭐ @ 2.20 en Codere

Segunda mitad - Más de 1.5 goles ⭐ @ 1.65 en Codere

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del marcador: Real Madrid 3-0 Benfica

Predicción de goleadores: Real Madrid: Vinicius Junior x2, Kylian Mbappé

El brillante gol de Vinicius Junior marcó la diferencia entre ambos equipos en el partido de ida en Lisboa. Ese encuentro se vio ensombrecido por acusaciones de abuso racista hechas por el brasileño contra Gianluca Prestianni del Benfica.

La tensión será muy alta de cara al partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid afronta este juego tras un importante revés en LaLiga el fin de semana. Fueron derrotados 2-1 por Osasuna, cayendo al segundo lugar detrás del Barcelona.

El domingo, el Benfica derrotó al AVS por 3-0 en la primera división portuguesa. Han ganado cinco de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, incluyendo una victoria 4-2 sobre los Blancos en la fase de liga.

⚽Alineaciones Probables Real Madrid vs Benfica

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carvajal, Alaba, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé

Posible alineación del Benfica:

Trubin, Bah, Araújo, Otamendi, Dedic, Barreiro, Ríos, Schjelderup, Silva, Aursnes, Pavlidis

🔥Las mejores apuestas Real Madrid vs Benfica

1er Pronóstico Real Madrid vs Benfica: Hándicap 1x2: Real Madrid -1 @ 2.15 en Codere

Tras los controvertidos eventos de la semana pasada, al Real Madrid no le falta motivación para el partido de vuelta. Han sido inconsistentes hasta ahora bajo Álvaro Arbeloa, con siete victorias y tres derrotas en todas las competiciones desde la destitución de Xabi Alonso.

Notablemente, han ganado cinco de esos partidos por un margen de dos o más goles. Eso incluye una victoria por 6-1 sobre el Mónaco en su único partido de la Champions League en casa bajo Arbeloa.

El Benfica tiene razones para creer que su mejor oportunidad en esta eliminatoria ha pasado tras perder el partido de ida en casa. Fueron mucho menos amenazantes en ese partido en comparación con el anterior encuentro en la fase de liga. Su total de xG fue de solo 0.47, ya que no crearon grandes oportunidades, mientras que el Real Madrid registró cuatro.

Los gigantes españoles deberían completar el trabajo el miércoles. Su victoria ofrece valor en las apuestas Real Madrid vs Benfica con un hándicap de -1.

2ºPronóstico Real Madrid vs Benfica: El Real Madrid marcará más de 2.5 goles @ 2.20 en Codere

Una de las mejores noticias para el Real Madrid en las últimas semanas ha sido la mejora en el rendimiento de Vinicius. Volvió a marcar el sábado en El Sadar, registrando cinco goles en sus últimas cuatro apariciones. Eso está ayudando a aliviar la presión sobre Kylian Mbappé, quien ha anotado 13 veces en ocho partidos de la Champions League.

Trent Alexander-Arnold también está en buena forma de nuevo y se va pareciendo al jugador que brilló en el Liverpool. Se espera que vuelva a rotar mientras los Blancos buscan derrotar al equipo de José Mourinho.

El club portugués avanzó a esta ronda después de perder cinco de sus 7 primeros partidos. Concedieron tres goles contra Qarabag y Newcastle en la fase de liga.

Solo tres equipos pudieron superar el promedio del Real Madrid de 2.63 goles por partido en la etapa anterior. Tienen valor en las apuestas Real Madrid vs Benfica para anotar al menos tres goles y conseguir una victoria convincente en el global.

3er Pronóstico Real Madrid vs Benfica: Segunda mitad - Más de 1.5 goles @ 1.65 en Codere

Con Mourinho al mando, el Benfica no adoptará una estrategia muy ofensiva en Madrid. No obstante, es probable que tomen riesgos a lo largo del partido, lo que sugiere una segunda mitad bastante abierta.

Bajo Arbeloa, los partidos del Real Madrid tienden a producir más acción tras el descanso. Desde el cambio en el banquillo, sus juegos han presentado un promedio de 2.3 goles en la segunda mitad.

Esa es una tendencia lógica dado el ritmo de su ataque. Jugadores como Vinicius y Mbappé deberían tener éxito si el Benfica avanza y deja espacios al final del juego. Respaldar más de 1.5 goles en la segunda mitad ofrece cierto valor en las apuestas Real Madrid vs Benfica. El pronóstico tiene una probabilidad implícita del 58.8%.